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KM.ru
KM.ru

Microsoft заявил об атаках российских хакеров на 200 организаций США

Более 200 американских организаций подверглись атакам хакеров в преддверии выборов президента США. Об этом сообщила компания Microsoft, возложив ответственность за данные действия на граждан России, Китая и Ирана, пишет "Интерфакс".В источнике
С чего всё началось
«В последние недели Microsoft зарегистрировала кибератаки против людей и организаций, задействованных в предстоящих президентских выборах, включая безуспешные атаки на людей, связанных со штабами Трампа и Байдена»,— говорится в блоге
 вице-президента Microsoft по безопасности пользователей Тома Берта.
Коммерсантъ19:30
Подробнее о событии
ТАСС

МИД КНР назвал беспочвенными заявления Microsoft о вмешательстве Китая в выборы США

ТАСС04:55
РБК

Microsoft обнаружила кибератаки на выборы в США из России, Китая и Ирана

РБКвчера в 15:52
Эхо Москвы

Microsoft обвинила хакеров из России, Китая и Ирана в попытках вмешаться в американские выборы

Эхо Москвы18:07
Интерфакс

Microsoft сообщила об атаках российских хакеров на 200 организаций

Интерфаксвчера в 16:33
Коммерсантъ

Microsoft обвинила российских, китайских и иранских хакеров во вмешательстве в выборы США

Коммерсантъ19:30
РИА Новости

Microsoft обвинила российских хакеров в атаках на штабы Трампа и Байдена

РИА Новостивчера в 15:35
Газета.Ru

Microsoft обвинила хакеров из России в кибератаках против штабов Трампа и Байдена

Газета.Ruвчера в 15:17

СК Белоруссии отказался заводить дела о насилии против протестующих

Следственный комитет Белоруссии (СК) отказал члену координационного совета оппозиции республики и экс-министру культуры страны Павлу Латушко в возбуждении уголовных дел из-за насилия белорусских силовиков в отношении протестующих.
СК Белоруссии отказался заводить дела о насилии против протестующих
РБК04:06
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В МИД прокомментировали продление санкций ЕС против России

Продление санкций Евросоюза укладывается в деструктивную риторику отношений с Россией, Москва призывает ЕС отказаться от политики односторонних ограничений, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
РИА Новости04:05
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МВД ищет спутницу Навального, уклонившуюся от дачи показаний

Кира Ярмыш, Илья Пахомов, Владлен Лось, Георгий Албуров и Павел Зеленский на вопросы ответили, тогда как постоянно проживающая в Великобритании Марина Певчих 20 августа уклонилась от дачи объяснений.
РИА Новости03:57
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В Италии выясняют обстоятельства гибели модели из России

Прокуратура города Кальяри (административный центр острова Сардиния) конфисковала фотоаппараты и беспилотник, а также мобильные телефоны фотографа, находившегося вместе с утонувшей в субботу у берегов Сардинии российской моделью Галиной Федоровой.
ТАССвчера в 11:09
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В ГД оценили заявление об угрозе появления новой «Российской империи»

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с RT прокомментировал заявление профессора Академии военного искусства в Варшаве Петра Грохмальского о том, что в случае «включения» Белоруссии в систему России существует риск появления «новой формы Российской империи».
RT на русском03:19

Метшин доложил Минниханову о транспортных проектах в поселках Казани

Ильсур Метшин в пятницу, 11 сентября рассказал Рустаму Минниханову о проектах по обеспечению транспортной доступности поселков в пригороде Казани и близлежащих районах, в т. ч. в ЖК «Салават Купере», поселках Куюки и Салмачи.
TatCenter04:59
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Консоль нового поколения Xbox Series X показали с необычного ракурса

За прошедшую неделю Microsoft опубликовала огромное количество информации о своих новых консолях — Xbox Series S и Xbox Series X. И именно последнюю, как ни странно, показали с необычного ракурса, раскрыв одну очень интересную особенность новинки.
Ferra04:22