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Microsoft заявила, что сокращение ее деятельности в России затронет более 400 сотрудников

Корпорация Microsoft заявила
, что значительно сокращает свою деятельность в России, но продолжит выполнять существующие обязательства перед клиентами в стране, передает агентство Блумберг.
РИА Новости
По словам представителя компании, от сокращения деятельности в России пострадают более 400 сотрудников.
Forbes
Отмечается, что Microsoft продолжит полностью исполнять действующие контрактные обязательства перед российскими пользователями и обещает оказать поддержку более 400 российским сотрудникам, на которых скажутся ограничения.
ТАСС
В марте Microsoft заявила, что приостанавливает продажи товаров и предоставление услуг в России из-за событий на Украине.
РИА Новости

Подробнее о событии

Microsoft заявила, что сокращение ее деятельности в России затронет более 400 сотрудников
РИА Новости06:35
Bloomberg: Microsoft значительно сокращает деятельность в России
RT на русском06:53
Microsoft значительно сократит свой бизнес в России
ТАСС06:51
Microsoft готовится значительно сократить свою деятельность в России
Газета.Ru06:44
Bloomberg узнал о сокращении деятельности Microsoft в России
РБК07:01
Bloomberg: Microsoft сократит свою деятельность в России, но продолжит исполнять обязательства
ПРАЙМ06:33
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