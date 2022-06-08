Отмечается, что Microsoft продолжит полностью исполнять действующие контрактные обязательства перед российскими пользователями и обещает оказать поддержку более 400 российским сотрудникам, на которых скажутся ограничения.
Прокуратура Тамбовской области взяла на контроль ход процессуальной проверки по факту убийства 53-летнего главы агропромышленной группы компаний АСБ (ГК АСБ) Юрия Хохлова в Пичаевском районе, сообщили в ведомстве.
«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14:40 — населенный пункт Пески — город Донецк (Ворошиловский район): выпущено 6 снарядов калибра 155 миллиметров», — говорится в заявлении.
"АвтоВАЗ" после простоя с конца апреля возобновил производство автомобилей на заводе в Тольятти: начался выпуск Lada Granta в версии Classic с минимизированным влиянием импорта, говорится в сообщении компании.