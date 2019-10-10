Политика

RT на русскомRT на русскомМигель Диас-Канель избран президентом Кубы

Парламент Кубы избрал председателя Госсовета Кубы Мигеля Диаса-Канеля президентом страны. Об этом сообщает Еl Nuevo Herald со ссылкой на результаты голосования в Национальной ассамблее.
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Парламент Кубы избрал Мигеля Диас-Канеля на должность президента республики

ТАСС13:39

Мигель Диас-Канель избран президентом Кубы

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Парламент Кубы впервые изберет президента страны

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На Кубе впервые за последние 40 лет выберут президента

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Автоматически обработано 7025 источников, обновлено в 15:02, Ашберн
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Хорошая новость для всех владельцев прошлогоднего флагмана Xiaomi: как пишет источник, компания выпустила стабильную версию MIUI 11 для Mi 8. Пока новая прошивка распространяется только в Китае, но через небольшой промежуток времени она станет доступна и в других странах.
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Как сообщила заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова в интервью газете "Красная звезда", с 1 января 2012 г. благодаря новой системе выплат зарплат военным уровень оплаты воинского труда возрос в 2,5-3 раза.
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Три россиянки убили надзирательницу в тюрьме Пакистана

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Появилось видео с места аварийной посадки Ан-12 в Екатеринбурге

Телеканал РБК показал видео из екатеринбургского аэропорта Кольцово, в котором аварийно приземлился военно-транспортный самолет Ан-12.
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Лавров объяснил, зачем Украине саммит «нормандской четверки»

Москва не исключает, что Киев инициирует саммит в нормандском формате с целью пересмотра Минских соглашений, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
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Турецкая армия уничтожила 109 террористов с начала операции в Сирии

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Бывший глава "Уралтрансбанка" Валерий Заводов умер в Лондоне после тяжелой болезни.
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Якутский шаман снова идет на Москву

Якутский шаман Александр Габышев, который "шел изгонять президента России Владимира Путина", возобновил свой поход в столицу России.
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«Тайна печати дракона» провалилась в российском прокате

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Назван стартовый состав сборной России на матч с Шотландией

Главный тренер национальной команды России по футболу Станислав Черчесов определился с игроками, которые выйдут на поле с первых минут в сегодняшнем матче отборочного цикла Евро-2020 в "Лужниках" против Шотландии.
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В России могут ввести запрет на «грязное» пальмовое масло

Разрабатываемые изменения могут коснуться производства, переработки и импорта растительных масел, в том числе пальмового.
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Военнослужащий, «потерявший» пушку в Ингушетии, заплатит 25 млн рублей

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Адиев объявил об уходе из «Ахмата» спустя 10 дней после назначения

Магомед Адиев объявил об уходе из грозненского «Ахмата» спустя десять дней после своего назначения.
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Финансирование «Северного потока — 2» участниками проекта завершено

Увеличения финансирования в планах нет, для завершения проекта осталось получить разрешение на строительство газопровода от властей Дании.
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Самым большим «бизнес-центром» в Москве оказалась хрущевка

Самое большое число фирм в Москве зарегистрировано в жилом доме по адресу: проспект Вернадского, 24.
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Беларусь — Эстония 0:0

Сборная Белоруссии сыграла вничью с командой Эстонии в матче отборочного этапа чемпионата Европы по футболу 2020 года.
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Генеральный директор Sony Interactive Entertainment Джим Райан официально подтвердил, что следующее поколение игровой консоли выйдет под названием PlayStation 5. PlayStation 5 получит 7-нм процессор AMD Ryzen, видеокарту с поддержкой рейтрейсинга или трассировки лучей, а также SSD-накопитель, который существенно ускорит процесс загрузки и работы игр.
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