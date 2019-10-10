Политика
Вести.RuПрезидентом Кубы избран Мигель Диас-Канель
Мигель Диас-Канель избран на пост в соответствии с положениями новой конституции, которую приняли на референдуме в феврале 2019 года. Согласно закону, президент является главой государства, верховным главнокомандующим, а также возглавляет Совет национальной обороны.
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Спорт
Путин предложил создать в компаниях должность спортивного инструктора
«Возможно, стоит подумать о введении в штатное расписание трудовых коллективов и муниципальных организаций ставок инструкторов по спорту», — цитирует главу государства агентство «РИА Новости».
РБК 11:13
Политика
МИД Украины: Россия вернет корабли, захваченные в Керченском проливе
По словам украинского министра иностранных дел Вадима Пристайко, в ближайшее время Москва вернет корабли, которые пограничная служба задержала в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.
Московский Комсомолец 16:35
Происшествия
Бывший глава обанкротившегося «Уралтрансбанка» умер в Лондоне
Бывший глава "Уралтрансбанка" Валерий Заводов умер в Лондоне после тяжелой болезни.
ТАСС 10:32
Политика
Названа длительность пресс-марафона Зеленского
Газета.Ru 10:20
Здоровье
Жителей России призвали не перегреваться
Слишком высокая или слишком низкая температура в квартире может оказаться вредной для здоровья, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
REGNUM вчера в 17:37
Политика
Путин прибыл в Ашхабад на саммит СНГ
Президент России Владимир Путин прибыл в Ашхабад, где примет участие в заседании совета глав государств СНГ, а также проведет переговоры с лидером Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым.
РИА Новости 16:16
Волейбол
Сборная России по волейболу проиграла Японии на Кубке мира
В Хиросиме завершился волейбольный матч между мужскими сборными России и Японии.
Нева Спорт 08:43
Политика
Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Lenta.ru вчера в 16:31
Общество
КБ Миля и Камова будут объединены к 2022 году
RT на русском 18:23
Политика
Зеленский отказался отменять водную блокаду Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшем будущем возобновление водоснабжения Крыма не состоится.
Газета.Ru 19:18
Политика
В «Яндексе» раскритиковали законопроект о значимых информресурсах
В июле депутат Госдумы Антон Горелкин внёс законопроект об ограничении доли владения значимыми информационными ресурсами для иностранцев до 20 процентов.
Говорит Москва 11:16
Технологии
Китай построил «безголовую» субмарину
Китай построил субмарину, в верхней части корпуса которой не заметно рубки, сообщает Forbes со ссылкой на разведку, проведенную на основе открытых источников (спутниковые снимки).
Lenta.ru 13:33
Происшествия
В Екатеринбурге совершил аварийную посадку военный самолет Ан-12
Российская газета 03:22
Экономика
Банк России рассказал о новом способе хищения денег с банковских карт
В отчете сказано, что мошенники стали активно использовать технологии подмены исходящих телефонных звонков с номера на номера, идентичные номерам кол-центров кредитных организаций.
REGNUM 13:27
Политика
Скабеева ответила назвавшему ее «очень опасной» Зеленскому
Ранее Зеленский назвал Скабееву, планировавшую приехать на марафон, «очень опасной».
РБК 17:41
Политика
Парламент Нидерландов просит изучить роль Украины в крушении MH17
Московский Комсомолец 08 октября в 17:15
Происшествия
Во Владивостоке прошли обыски в офисе крупнейшего гипермаркета
По данным информированного источника, в первой половине дня 10 октября в главный офис компании «Реми» во Владивостоке по улице Деревенская ворвались сотрудники Росгвардии.
Восток-Медиа 00:57
Экономика
Кабмин изменит процедуру кадастровой оценки недвижимости
Очередные изменения законодательства необходимы для сохранения принципа экономической обоснованности кадастровой стоимости, подчеркнул премьер-министр Дмитрий Медведев: "Чтобы не допускать ситуации, когда кадастровая стоимость превышает рыночную и люди вынуждены идти в суд, чтобы оспаривать ошибки оценщиков или, того хуже, какие-то манипулирования оценкой".
Российская газета 07:10
Происшествия
В Шереметьево пассажир пронес пистолет на борт самолета
Пассажир в московском аэропорту Шереметьево пронес пистолет на борт, самолет экстренно сел в Ростове-на-Дону, а в аэропорту вылета проводится проверка.
РИА Новости 14:02
Игры
Создатели Hitman начали работать над новой неанонсированной игрой
IO Interactive объявила, что начала работать над новой игрой. Ее издателем выступит компания Warner Bros.
CyberSport.ru 17:32
Футбол
Сборная России разгромила Шотландию в отборочном матче Евро-2020
Накануне вся страна "отмечала" годовщину драматичного матча сборных России и Украины, состоявшегося 9 октября 1999 года в рамках отборочного этапа чемпионата Европы - 2000.
Газета.Ru 17:04
Армия и оружие
В Турции анонсировали скорое начало военной операции в Сирии
Наша версия вчера в 05:05
Космос
Лауреат Нобелевской премии по физике выступил с речью в Испании
NewInform вчера в 16:25
Культура
Масляков ответил на слова стендап-комика о поборах в КВН
Президент КВН Александр Масляков удивился словам бывшего участника клуба Нурлана Сабурова о взносах для участников команд.
РИА Новости вчера в 09:54
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян встретилась с президентом Армении Арменом Саркисяном
Ким Кардашьян провела еще одну важную встречу во время поездки в Армению — звезда встретилась с президентом Арменом Саркисяном.
Salt Mag 06:34
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