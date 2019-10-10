Политика
Lenta.ruНа Кубе выбрали первого президента
На высший пост республики претендовали 17 человек. Диас-Канель — первый президент Кубы в новое время. Эта должность была утверждена в феврале после референдума о новой конституции страны.
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Футбол
Сборная России разгромила Шотландию в отборе на Евро-2020
Сборная России по футболу разгромила команду Шотландии в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020.
РИА Новости 16:38
Здоровье
Российских водителей проверят на хронический алкоголизм
По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.
Lenta.ru 21:28
Политика
Шедший к Путину шаман возобновит поход в Москву
Якутский шаман Александр Габышев, который собирался идти в Москву «изгонять президента России Владимира Путина», заявил о возобновлении похода.
Lenta.ru 11:18
Происшествия
Бывший глава обанкротившегося «Уралтрансбанка» умер в Лондоне
Бывший глава "Уралтрансбанка" Валерий Заводов умер в Лондоне после тяжелой болезни.
ТАСС 10:32
Кино
Клона Уилла Смита в «Гемини» сыграла цифровая копия
По словам режиссера картины Энга Ли, молодого персонажа полностью играла цифровая копия.
Piter.tv 10:05
Наука
Пересадка бактерий из здорового влагалища вылечила вагиноз
Израильские ученые выяснили, что лечить даже устойчивый к антибиотикам вагиноз можно «пересадкой» вагинальной жидкости от здоровых женщин.
МедиаПоток 08 октября в 13:45
Общество
Тимати поздравил L’One с днем рождения, назвав его лживым и пустым
Тимати признался, что терпел и наблюдал за тем, как его друг бегал по журналистам, строя из себя борца за справедливость с узурпаторами из лейбла, хотя перед подписанием взял сутки на изучение своего контракта, знал про все его условия и не стал ничего править.
Телепрограмма вчера в 11:03
Общество
Самым большим «бизнес-центром» в Москве оказалась хрущевка
Самое большое число фирм в Москве зарегистрировано в жилом доме по адресу: проспект Вернадского, 24.
РБК 09:46
Политика
Госдума отклонила законопроект о выходном после Пасхи
Государственная дума в четверг отклонила в первом чтении законопроект об установлении в России дополнительного выходного - Светлого пасхального понедельника.
РИА Новости 08:35
Космос
НАСА продолжит сотрудничество с Россией для доступа астронавтов на МКС
Народные новости 19:59
Шоу-бизнес
Заворотнюк покинула клинику на каталке
С журналистами пообщались очевидцы выписки актрисы В эту среду российские СМИ сообщили о переводе Анастасии Заворотнюк на лечение в другую клинику из медцентра, где та провела почти месяц.
WomanHit.ru вчера в 14:59
Гаджеты
Xiaomi представила в России смартфон Redmi Note 8 Pro. Цена
В Китае новый смартфон был представлен еще в конце августа, а 8 октября вечером состоялась презентация устройства на территории РФ.
Astera вчера в 05:07
Космос
Голубых бродяг назвали предшественниками магнитаров
Астрофизики провели детальное моделирование слияний двух обычных звезд и доказали, что в таком случае появляются голубые бродяги — яркие массивные звезды с мощным магнитным полем, которые выглядят моложе окружающих светил.
N+1 08:49
Наука
В Китае создали боевую летающую тарелку
Китайские конструкторы разработали боевую летающую тарелку, которая похожа на неопознанный летающий объект (НЛО).
Газета.Ru 19:35
Технологии
Опубликовано видео экстремальных испытаний АК-201
Концерн "Калашников" опубликовал видео испытаний автомата АК-201.
РИА Новости 07:25
Здоровье
Минздрав нашел серьезные нарушения в онкоцентре Блохина
Как отметил ТАСС, комиссия Минздрава не нашла нарушений для увольнения нового директора.
Lenta.ru 04:45
Интернет
Роскомнадзор обвинил Sony PlayStation в наплевательстве на россиян
Жаров сообщил, что ведомство готово полностью заблокировать «телегу», и для этого разработало принципиально новый метод, основанный на технологии DPI.
Ридус 17:17
Авто
Самый чистый, дешевый и простой способ самостоятельной замены моторного масла
Производители рекомендуют менять моторное масло каждые 10 000—15 000 км в зависимости от бренда авто, но опытный автовладелец знает: тяжелые условия эксплуатации — а городские многочасовые «пробки» именно к таким и относятся — потребуют сокращение межсервисного интервала.
АвтоВзгляд вчера в 09:39
Политика
США планируют заключить валютное соглашение с Китаем
Соединенные Штаты рассматривают возможность заключения валютного соглашения с Китаем.
Комсомольская правда 00:55
Общество
Эль Фаннинг назвала Анджелину Джоли «агрессивной» противницей
Молодая актриса назвала Анджелину Джоли «агрессивной» противницей, но отметила, что та была «очень хороша».
Дни24 05:47
Политика
Зеленский признал отсутствие цивилизации в Крыму при украинской власти
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него в Крыму есть квартира, но ремонт он там сделать не успел.
РБК 22:07
Кино
Появился трейлер шестого сезона «Викингов» с Данилой Козловским
На YouTube появился трейлер шестого сезона канадско-ирландского исторического сериала "Викинги".
Piter.tv 08 октября в 01:19
Экономика
Санкции США не помешали финансированию «Северного потока-2»
Энергетический концерн Uniper, один из партнеров "Газпрома" в строительстве газопровода "Северный поток-2", следит за ситуацией с возможными санкциями США в отношении проекта, но он уже профинансирован, сообщил главный исполнительный директор Uniper SE Андреас Ширенбек.
Вести.Финанс вчера в 11:38