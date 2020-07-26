Происшествия
Газета.RuМигрант из Руанды признался в поджоге собора XV века во Франции
В поджоге собора Святых Петра и Павла во французском Нанте признался работавший в нем же 39-летний волонтер из Руанды, пишет Ouest France. По словам мигранта, он специально поджег католический храм в трех местах - под большим органом, под малым органом и около электрощита.
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Культура
Леонид Якубович опроверг свой уход из шоу «Поле чудес»
Леонид Якубович разъяснил ситуацию со своим возможным уходом из шоу Поле чудес, которое ведет на протяжении последних 30 лет.
iReactor 00:12
Гаджеты
Дизайнер показал, как мог бы выглядеть iPad Mini следующего поколения
Основываясь на слухах и утечках о грядущем iPad Mini, который, как ожидается, получит дизайн в стиле актуальных iPad Pro, дизайнер Паркер Ортолани (Parker Ortolani) поделился концептуальными рендерами, которые демонстрируют его видение дизайна будущего компактного планшета.
3DNews 06:53
Политика
Дегтярев описал свои отношения с Москвой поговоркой о теленке
Бригада врачей из Москвы прибыла в Хабаровский край накануне для помощи местным медикам в борьбе с коронавирусом.
РБК 07:14
Технологии
Старые версии Windows 10 компания Microsoft обновит принудительно
Старые версии Windows 10 компания Microsoft обновит принудительно, что связано с переходом на следующий этап распространения последнего крупного обновления ОС.
Astera вчера в 08:20
Происшествия
В Крыму обнаружили тело пропавшего трехлетнего ребенка
РИА Новости 07:02
Футбол
Талалаев покинул пост главного тренера ФК «Крылья Советов»
Российский тренер Андрей Талалаев покинул пост наставника «Крыльев Советов». Соответствующая информация появилась на сайте самарцев.
Vprognoze.ru вчера в 23:44
Шоу-бизнес
Актриса Елена Кондулайнен госпитализирована с подозрением на инсульт
Заслуженная артистка России Елена Кондулайнен госпитализирована в Москве с подозрением на инсульт.
Газета.Ru вчера в 05:22
Армия и оружие
Россия успешно завершает испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон»
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что у России появится средство борьбы с гиперзвуковым оружием, когда такое вооружение создадут другие страны.
Телеканал Санкт-Петербург 05:25
Здоровье
Мурашко сообщил, что вакцинация от коронавируса будет добровольной
Вакцинация от коронавируса в России будет добровольной, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в эфире телеканала "Россия 1".
РИА Новости вчера в 13:55
Интернет
В Telegram появились видеозвонки на iOS в тестовом режиме
Мессенджер Telegram начал тестировать видеозвонки. Об этом сообщает портал "Код Дурова". Пока что новая функция доступна только на iOS.
Газета.Ru 07:18
Политика
Строительство «Северного потока-2» приостановлено из-за нереста трески
Строительство «Северного потока-2» не ведется из-за нереста трески, сообщили немецкие СМИ.
Коммерсантъ вчера в 14:09
Здоровье
В Депздраве назвали отличия COVID-19 от гриппа
Тяжельников отметил, что симптоматика гриппа хорошо изучена и четко описана, в то время как коронавирус может проявляться по-разному.
РБК 05:38
Экономика
Повышенные пенсии и пособия россиянам начнут выплачивать с 1 августа
С 1 августа россиянам начнут выплачивать повышенные пособия и пенсии.
ToDay News Ufa 01:20
Общество
Российский сериал «Чики» обвинили в пропаганде ЛГБТ
РБК вчера в 17:42
Армия и оружие
ДНР и ЛНР с 27 июля полностью прекращают боевые действия
Управление Народной милиции ДНР выпустило приказ о полном запрете на использование любого вида вооружения с 0:00 27 июля.
Российская газета 06:47
Единоборства
Вердум заявил, что хочет провести ещё один бой с Фёдором Емельяненко
Бразильский боец смешанного стиля Фабрисиу Вердум заявил, что хочет провести ещё один поединок с россиянином Фёдором Емельяненко.
RT на русском 06:29
Армия и оружие
Нетаньяху: Ливан и Сирия будут отвечать за любые атаки на Израиль с их территорий
По данным газеты Yedioth Ahronoth, на границу еврейского государства с Ливаном и Сирией направлен пехотный батальон после угроз со стороны ливанского шиитского движения "Хезболлах" ответить на приписываемые Израилю удары в районе Дамаска в начале этой недели.
ТАСС 07:23
Культура
Лариса Гузеева стала новой ведущей реалити-шоу «Дом-2»
Актриса Лариса Гузеева стала новой ведущей телепроекта "Дом-2". Как сообщают СМИ, артистке пообещали хороший гонорар.
Деловое.ТВ 05:31
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева и Элджей заразились коронавирусом
Телеведущая и блогерша Анастасия Ивлеева вместе с мужем, рэпером Алексеем Узенюком (Элджеем) заразились коронавирусом.
Lenta.ru 06:33
Армия и оружие
Российские и сирийские войска окружили в Сирии около 3 тыс. боевиков
Avia.pro вчера в 05:38
Происшествия
В Ростовской области родителям вернули похищенного из роддома ребенка
ТАСС вчера в 13:47
Происшествия
Арестован швед, пробравшийся из Эстонии в Россию
33-летнего шведа обвиняют в незаконном пересечении границы Эстонии и России. По данным следствия, нарушитель переплыл реку Нарва 20 июля.
Вести.Ru 06:30
Политика
Пашинян заявил о попытке сделать Россию ареной этнических столкновений
"Антиармянские атаки проживающих в России азербайджанцев являются не только выражением антиармянской риторики азербайджанского руководства, но и попыткой сделать ее ареной этнических столкновений", - заявил Пашинян.
Газета.Ru вчера в 09:21
Единоборства
Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом
Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Магомед Исмаилов в третьем раунде турнира АСА 107 отправил в нокаут Александра Емельяненко, рефери пришлось остановить бой, сообщает Sports.ru.
Полит.ру вчера в 04:05
Общество
Минздрав спрогнозировал ситуацию с коронавирусом в России осенью
Заболеваемость COVID-19 осенью в России может вырасти, но значительного прироста новых случаев не ожидается.
BFM.ru вчера в 02:09
Происшествия
Олимпийский чемпион Иваницкий найден мёртвым в Подмосковье
Олимпийский чемпион 1964 года по вольной борьбе Александр Иваницкий был найден мёртвым в подмосковном лесу.
RT на русском вчера в 08:47
Политика
В Киеве заявили, что Россия не сможет «нормализовать оккупацию Крыма»
Ранее замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова сообщила, что стратегию "деоккупации" Крыма уже разработали, но документ пока не придают огласке.
РИА Новости 06:33
Общество
Сын Высоцкого объяснил замену головы памятнику артиста
Директор Дома Высоцкого на Таганке Никита Высоцкий заявил, что новая редакция памятника его отца актера и поэта Владимира Высоцкого на Ваганьковском кладбище отображает образ, изначально задуманный скульптором, и утверждена членами семьи артиста.
Известия вчера в 09:43
Гаджеты
Xiaomi снизила цену на наушники Mi True Wireless Earphones 2
Xiaomi, которая выпустила достойного конкурента для дорогих беспроводных моделей наушников от Apple, Google и Samsung – Mi True Wireless Earphones 2, теперь снижает цену на эти наушники.
Faktom 24 июля в 05:08