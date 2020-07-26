В поджоге собора Святых Петра и Павла во французском Нанте признался работавший в нем же 39-летний волонтер из Руанды, пишет Ouest France. По словам мигранта, он специально поджег католический храм в трех местах - под большим органом, под малым органом и около электрощита.

Мигрант из Руанды признался в поджоге собора XV века во Франции

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