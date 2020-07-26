Происшествия
Газета.RuМигрант из Руанды признался в поджоге собора XV века во Франции
В поджоге собора Святых Петра и Павла во французском Нанте признался работавший в нем же 39-летний волонтер из Руанды, пишет Ouest France. По словам мигранта, он специально поджег католический храм в трех местах - под большим органом, под малым органом и около электрощита.
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Футбол
Капелло поделился мнением о победе «Реала» в чемпионате Испании
Экс-наставник сборной России Фабио Капелло поделился мнением о победе мадридского "Реала" в чемпионате Испании, передает Marca.
Газета.Ru 02:57
Общество
Сын Высоцкого прокомментировал замену головы памятника музыканту
РИА Новости Сын барда Владимира Высоцкого Никита считает, что обновленный памятник поэту на Ваганьковском кладбище лучше отображает образ, изначально задуманный скульптором.
РЕН ТВ вчера в 12:00
Единоборства
Глава Дагестана Владимир Васильев встретился с Хабибом Нурмагомедовым
Нур вчера в 15:47
Интернет
Telegram в тестовом режиме запустил видеозвонки
Telegram в тестовом режиме добавил возможность делать видеозвонки для пользователей iOS, сообщило издание "Код Дурова".
РИА Новости 07:29
Общество
В Хабаровске завершилась несанкционированная акция в поддержку Фургала
Газета.Ru вчера в 11:37
Общество
Россия с 1 августа возобновит международное авиасообщение
Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа.
Lenta.ru 24 июля в 07:36
Шоу-бизнес
Дмитрия Шепелева суд обязал выплатить 7 млн рублей семье Фриске
Дмитрий Шепелев обязан выплатить 7 миллионов рублей родителям покойной Жанны Фриске.
Вестник 23 июля в 12:20
Единоборства
Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом
Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Магомед Исмаилов в третьем раунде турнира АСА 107 отправил в нокаут Александра Емельяненко, рефери пришлось остановить бой, сообщает Sports.ru.
Полит.ру вчера в 04:05
Общество
В Петербурге в честь Дня ВМФ дадут салют из трех тысяч фейерверков
В Санкт-Петербурге и Кронштадте в 22:30 артиллерийские расчеты Западного военного округа (ЗВО) дадут праздничный салют в честь Дня Военно-морского флота РФ.
Российская газета 08:51
Политика
Путин провел отдельную встречу с Шойгу после парада ВМФ
Российский президент Владимир Путин провел отдельную встречу с министром обороны Сергеем Шойгу на борту самолета после Главного военно-морского парада.
Газета.Ru 08:35
Армия и оружие
Украинских миротворцев ООН отправят в Донбасс
Киев отправит в Донбасс украинских миротворцев ООН. Об этом сообщил пресс-центр штаба Операции объединенных сил (ООС), передает Replyua.net.
Lenta.ru 08:45
Здоровье
В Депздраве назвали отличия COVID-19 от гриппа
Тяжельников отметил, что симптоматика гриппа хорошо изучена и четко описана, в то время как коронавирус может проявляться по-разному.
РБК 05:38
Общество
В Калужской области осудили выходку одного из депутатов в Севастополе
Действия представителя молодежного парламента Калужской области в Севастополе Дениса Зиновкина прокомментировала председатель организации Дарья Никеева, 26 июля сообщает группа «Молодежный парламент Калужской области» в социальной сети «ВКонтакте».
ИА Красная Весна 07:34
Политика
Строительство «Северного потока-2» приостановлено из-за нереста трески
Строительство «Северного потока-2» не ведется из-за нереста трески, сообщили немецкие СМИ.
Коммерсантъ вчера в 14:09
Наука
Коронавирус добрался до царя зверей
Минсельхоз США обратил внимание, что это первый известный в мире случай коронавируса у тигра и первый Covid-19 у животного в Америке.
Неделя Новостей вчера в 10:17
Футбол
Капитан «Зенита» покидает команду
В последнем сезоне Иванович был капитаном петербуржцев. "Зенит" решил не продлевать контракт с 36-летним футболистом.
Вести.Ru 07:05
Происшествия
Похищенного из роддома в Ростовской области младенца нашли в Калмыкии
Российская газета вчера в 09:54
Происшествия
В Берлине автомобиль наехал на семерых пешеходов
Автомобиль въехал в толпу людей в столице Германии, в результате чего семь человек получили ранения.
Коммерсантъ 04:27
Гаджеты
В России смартфоны Samsung и Honor получили большие скидки
Компания МТС запустила выгодную акцию. В её рамках смартфоны Samsung и Honor получили большие скидки.
Ferra вчера в 09:14
Происшествия
В Астраханской области выявили вспышку коронавируса в детском лагере
Детей из лагеря "Астраханские зори" проверят на коронавирус после выявления заболевания у сотрудников учреждения, сообщает в воскресенье пресс-служба губернатора Астраханской области.
РИА Новости 08:10
Культура
DeepFake дня: Заставка «Друзей», только вместо всех актеров — Александр Друзь
В результате получилась заставка жутковатого проекта под названием «Друзи».DeepFake — технология синтеза изображения человека, основанная на искусственном интеллекте, которая позволяет соединять и накладывать существующие изображения и видео на исходные изображения или видеоролики.
КиноПоиск 03:10
Киберспорт
В Steam появилась возможность записаться на бета-тест игр
Valve добавила в Steam кнопку, с помощью которой можно записаться на участие в тестировании тайтлов.
CyberSport.ru 24 июля в 15:36
Спорт
Родченков назвал причину бойкота СССР Олимпиады-1984 в Лос-Анджелесе
Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков назвал причину бойкота СССР летних Олимпийских игр 1984 года в Лос-Анджелесе.
Lenta.ru 08:34
Общество
Дегтярев предложил создать народный совет для консультаций с жителями
Народный совет для консультации с жителями по основным вопросам и проблемам региона предложил создать врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев, 26 июля об этом он заявил на встрече с жителями Ванинского района, передает пресс-службе регионального правительства.
ИА Красная Весна 08:22
Футбол
Агент опроверг слухи о возможном переходе Джикии в «Локомотив»
Агент футболиста «Спартака» Георгия Джикии Вадим Шпинев отреагировал на слухи о возможном трансфере игрока в «Локомотив».
ProstoProSport 08:13
Общество
Российский сериал «Чики» обвинили в пропаганде ЛГБТ
РБК вчера в 17:42
Армия и оружие
Испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» успешно завершаются
В России успешно завершаются испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон", последние пуски подтвердили их уникальные характеристики.
Российская газета 05:31
Игры
Авторы новой части Battletoads намекнули на скорый релиз игры
После презентации Xbox Games Showcase некоторые фанаты Battletoads указали разработчикам новой части на длительный перерыв в публикации каких-либо материалов по игре.
CyberSport.ru вчера в 16:59