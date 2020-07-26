Происшествия
Газета.RuМигрант из Руанды признался в поджоге собора XV века во Франции
В поджоге собора Святых Петра и Павла во французском Нанте признался работавший в нем же 39-летний волонтер из Руанды, пишет Ouest France. По словам мигранта, он специально поджег католический храм в трех местах - под большим органом, под малым органом и около электрощита.
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Происшествия
В Крыму обнаружили тело пропавшего трехлетнего ребенка
Спасатели обнаружили тело пропавшего в пятницу в селе Строгановка под Симферополем трехлетнего мальчика, сообщил журналистам министр МЧС по региону Сергей Шахов.
РИА Новости 05:01
Происшествия
Похищенного из роддома в Ростовской области грудного ребенка нашли
Журналистская правда вчера в 09:30
Игры
GSC Game World представила первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2
Игра появится на ПК и Xbox Series X. На YouTube канале Xbox опубликован новый трейлер второй части культовой игры S. T. A. L. K. E. R. В трейлере показаны некоторые локации, аномалии, артефакты и неизвестные существа.
Inc-news.ru 23 июля в 14:57
Экономика
В Совфеде дали оценку идее о выплате пенсионерам по 15 тыс. рублей
Ранее в Общественной палате предложили единовременные выплаты пенсионерам в размере 15 тыс. рублей в качестве поддержки.
Газета.Ru 23 июля в 03:26
Общество
Дегтярев пообщался с протестующими в поддержку Фургала
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев пообщался с автомобилистами, протестующими в поддержку бывшего главы региона Сергея Фургала.
Lenta.ru 00:14
Происшествия
В Севастополе за сутки выявили троих зараженных коронавирусом
Всего с начала года зарегистрировано 335 случаев заражения коронавирусом, 253 человека выздоровлено, трое умерли.
КП - Севастополь 05:48
Армия и оружие
Минобороны объявило об испытаниях первой подлодки-носителя «Посейдона»
Министерство обороны России сообщило о начале испытаний первой атомной подводной лодки-носителя аппаратов "Посейдон".
Деловое.ТВ 05:33
Политика
Строительство «Северного потока-2» приостановлено из-за нереста трески
Строительство «Северного потока-2» не ведется из-за нереста трески, сообщили немецкие СМИ.
Коммерсантъ вчера в 14:09
Шоу-бизнес
Гоша Куценко отреагировал на обвинения в домогательствах
Актер Гоша Куценко отреагировал на обвинения в домогательствах. На своей странице в Instagram он опубликовал видеообращение.
Культуромания 04:52
Происшествия
Число задержанных в ходе беспорядков в Сиэтле возросло до 45
По меньшей мере 45 человек были задержаны в ходе беспорядков в американском Сиэтле, не менее 21 сотрудника правоохранительных органов пострадали, сообщает местная полиция.
РИА Новости 02:01
Общество
Сын Высоцкого объяснил замену головы памятнику артиста
Директор Дома Высоцкого на Таганке Никита Высоцкий заявил, что новая редакция памятника его отца актера и поэта Владимира Высоцкого на Ваганьковском кладбище отображает образ, изначально задуманный скульптором, и утверждена членами семьи артиста.
Известия вчера в 09:43
Происшествия
Затонувшую в Керченском проливе бронемашину могут поднять 26 июля
Керчь, Крым, 25 июля 2020, 20:54 — REGNUM Бронемашину, которая затонула в Керченском проливе, планируется поднять 26 июля.
REGNUM вчера в 13:54
Общество
Умерла автор знаменитого манифеста против перестройки Нина Андреева
Скончалась автор знаменитого антиперестроечного письма "Не могу поступаться принципами" Нина Андреева.
Газета.Ru 03:26
Общество
Выпускник из Костромы пятым в истории набрал 400 баллов на ЕГЭ
Выпускник набрал 400 баллов на Едином государственном экзамене (ЕГЭ), получив максимальную оценку по каждому из четырех предметов.
РБК вчера в 22:49
Происшествия
Жена погибшего в ДТП с Ефремовым водителя судится со следствием
Газета.Ru 24 июля в 03:35
Политика
Путин после парада ВМФ пообщался с офицерами на трибуне
Московский Комсомолец 06:06
Единоборства
Уиттакер победил Тилла в главном бою UFC в Абу-Даби
В главном бою вечера экс-чемпион UFC австралиец Роберт Уиттакер (21-5) победил по очкам британца Даррена Тилла (18-3-1).
News.ru вчера в 23:31
Здоровье
В Депздраве назвали отличия COVID-19 от гриппа
Тяжельников отметил, что симптоматика гриппа хорошо изучена и четко описана, в то время как коронавирус может проявляться по-разному.
РБК 05:38
Политика
Жириновский заявил, что готов встать на колени перед хабаровчанами
Несменный глава ЛДПР обратился к жителям Хабаровска с просьбой выразить всяческую поддержку ВРИО губернатора М. Дегтярева.
Discover24 вчера в 03:12
Армия и оружие
Донбасс заявил о полном бессрочном прекращении огня с 27 июля
Самопровозглашенные республики Донбасса заявили о полном бессрочном прекращении огня с понедельника, 27 июля.
Lenta.ru 05:41
Футбол
«Ливерпуль» интересуется хавбеком «Лестера» Харви Барнсом
Контракт Барнса с «Лестером» рассчитан до 30 июня 2024 года. Трансферная стоимость полузащитника оценивается в € 17,5 млн.
Чемпионат 05:46
Финансы
ЦБ снизил ключевую ставку до 4,25%
Банки в принципе неохотно снижают кредитные ставки, несмотря на уменьшение ключевой ставки ЦБ, обращает внимание инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверова.
Газета.Ru 24 июля в 09:24
Футбол
Бывший футболист рассказал о шансах «Спартака» в следующем сезоне РПЛ
Если «красно-белые» сохранят пару центральных защитников Жиго и Джикию, если угадают с подписанием двух-трёх квалифицированных новичков, то для нашего чемпионата это будет нормальная конкурентоспособная команда, — цитирует экс-футболиста РИА Новости.
News.ru 04:33
Политика
МИД КНР выразил протест США после вторжения в консульство в Хьюстоне
Пекин, 25 июля 2020, 17:04 — REGNUM Министерство иностранных дел Китая выразило протест Соединенным Штатам после вторжения представителей американских властей на территорию китайского консульства в Хьюстоне.
REGNUM вчера в 10:04
Здоровье
Бессрочный карантин из-за бубонной чумы был введен в регионе Монголии
Отмечается, что неделю назад у 39-летнего жителя Улиастая выявили симптомы недуга, также высокую температуру, головную боль и боль в мышцах, после того, как он со своей семьей съел мясо сурка, который в основном и считается переносчиком бубонной чумы.
RuNews24.ru 05:01
Общество
Глава Минздрава назвал срок снятия всех ограничений из-за коронавируса
Россия следует курсу, по которому снятие всех ограничений запланировано на февраль, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
Газета.Ru 24 июля в 11:13
Происшествия
Суд отказался расследовать причастность России к отравлению в Эймсбери
Высокий суд Лондона постановил, что дополнительное расследование причин смерти британки Дон Стерджес, умершей в 2018 году из-за отравления нервно-паралитическим веществом в английском городе Эймсбери, не будет затрагивать вопрос причастности российского государства к инциденту.
РБК вчера в 09:11
Общество
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru 24 июля в 03:56
Армия и оружие
Ополченцы ЛНР сбили беспилотник украинских силовиков
Как сообщил официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий, этот беспилотник корректировал огонь со стороны Вооруженных сил Украины по подконтрольному республике поселку Золотое-5.
Вести.Ru вчера в 16:59
Культура
Лариса Гузеева стала новой ведущей реалити-шоу «Дом-2»
Актриса Лариса Гузеева стала новой ведущей телепроекта "Дом-2". Как сообщают СМИ, артистке пообещали хороший гонорар.
Деловое.ТВ 05:31