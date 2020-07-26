Происшествия

Газета.RuГазета.RuМигрант из Руанды признался в поджоге собора XV века во Франции

В поджоге собора Святых Петра и Павла во французском Нанте признался работавший в нем же 39-летний волонтер из Руанды, пишет Ouest France. По словам мигранта, он специально поджег католический храм в трех местах - под большим органом, под малым органом и около электрощита.
Читать в источнике
Комментировать118

Подробнее о событии

СМИ: выходец из Руанды признался в поджоге собора Святых Петра и Павла

ТАСС02:27

Волонтер из Руанды сознался в поджоге готического собора в Нанте

РБК03:25

Подозреваемый признался в поджоге собора Нанта

Коммерсантъ02:58

Мигрант из Руанды признался в поджоге собора XV века во Франции

Газета.Ru06:00

Волонтер признался в поджоге собора в Нанте

РИА Новости02:19

Причиной пожара в соборе в Нанте оказался поджог

Комсомольская правда02:09

Доброволец из горевшего собора в Нанте признался в поджоге

Взгляд.ру01:54
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 06:14, Ашберн
Происшествия

В Крыму обнаружили тело пропавшего трехлетнего ребенка

Спасатели обнаружили тело пропавшего в пятницу в селе Строгановка под Симферополем трехлетнего мальчика, сообщил журналистам министр МЧС по региону Сергей Шахов.
РИА Новости 05:01
5
Происшествия

Похищенного из роддома в Ростовской области грудного ребенка нашли

Журналистская правда вчера в 09:30
231
Игры

GSC Game World представила первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2

Игра появится на ПК и Xbox Series X. На YouTube канале Xbox опубликован новый трейлер второй части культовой игры S. T. A. L. K. E. R. В трейлере показаны некоторые локации, аномалии, артефакты и неизвестные существа.
Inc-news.ru 23 июля в 14:57
553
Экономика

В Совфеде дали оценку идее о выплате пенсионерам по 15 тыс. рублей

Ранее в Общественной палате предложили единовременные выплаты пенсионерам в размере 15 тыс. рублей в качестве поддержки.
Газета.Ru 23 июля в 03:26
1,9K
Общество

Дегтярев пообщался с протестующими в поддержку Фургала

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев пообщался с автомобилистами, протестующими в поддержку бывшего главы региона Сергея Фургала.
Lenta.ru 00:14
114
Происшествия

В Севастополе за сутки выявили троих зараженных коронавирусом

Всего с начала года зарегистрировано 335 случаев заражения коронавирусом, 253 человека выздоровлено, трое умерли.
КП - Севастополь 05:48
Армия и оружие

Минобороны объявило об испытаниях первой подлодки-носителя «Посейдона»

Министерство обороны России сообщило о начале испытаний первой атомной подводной лодки-носителя аппаратов "Посейдон".
Деловое.ТВ 05:33
5
Политика

Строительство «Северного потока-2» приостановлено из-за нереста трески

Строительство «Северного потока-2» не ведется из-за нереста трески, сообщили немецкие СМИ.
Коммерсантъ вчера в 14:09
943
Шоу-бизнес

Гоша Куценко отреагировал на обвинения в домогательствах

Актер Гоша Куценко отреагировал на обвинения в домогательствах. На своей странице в Instagram он опубликовал видеообращение.
Культуромания 04:52
26
Происшествия

Число задержанных в ходе беспорядков в Сиэтле возросло до 45

По меньшей мере 45 человек были задержаны в ходе беспорядков в американском Сиэтле, не менее 21 сотрудника правоохранительных органов пострадали, сообщает местная полиция.
РИА Новости 02:01
115
Общество

Сын Высоцкого объяснил замену головы памятнику артиста

Директор Дома Высоцкого на Таганке Никита Высоцкий заявил, что новая редакция памятника его отца актера и поэта Владимира Высоцкого на Ваганьковском кладбище отображает образ, изначально задуманный скульптором, и утверждена членами семьи артиста.
Известия вчера в 09:43
70
Происшествия

Затонувшую в Керченском проливе бронемашину могут поднять 26 июля

Керчь, Крым, 25 июля 2020, 20:54 — REGNUM Бронемашину, которая затонула в Керченском проливе, планируется поднять 26 июля.
REGNUM вчера в 13:54
1,1K
Общество

Умерла автор знаменитого манифеста против перестройки Нина Андреева

Скончалась автор знаменитого антиперестроечного письма "Не могу поступаться принципами" Нина Андреева.
Газета.Ru 03:26
342
Общество

Выпускник из Костромы пятым в истории набрал 400 баллов на ЕГЭ

Выпускник набрал 400 баллов на Едином государственном экзамене (ЕГЭ), получив максимальную оценку по каждому из четырех предметов.
РБК вчера в 22:49
147
Происшествия

Жена погибшего в ДТП с Ефремовым водителя судится со следствием

Газета.Ru 24 июля в 03:35
437
Политика

Путин после парада ВМФ пообщался с офицерами на трибуне

Московский Комсомолец 06:06
Единоборства

Уиттакер победил Тилла в главном бою UFC в Абу-Даби

В главном бою вечера экс-чемпион UFC австралиец Роберт Уиттакер (21-5) победил по очкам британца Даррена Тилла (18-3-1).
News.ru вчера в 23:31
Здоровье

В Депздраве назвали отличия COVID-19 от гриппа

Тяжельников отметил, что симптоматика гриппа хорошо изучена и четко описана, в то время как коронавирус может проявляться по-разному.
РБК 05:38
163
Политика

Жириновский заявил, что готов встать на колени перед хабаровчанами

Несменный глава ЛДПР обратился к жителям Хабаровска с просьбой выразить всяческую поддержку ВРИО губернатора М. Дегтярева.
Discover24 вчера в 03:12
613
Армия и оружие

Донбасс заявил о полном бессрочном прекращении огня с 27 июля

Самопровозглашенные республики Донбасса заявили о полном бессрочном прекращении огня с понедельника, 27 июля.
Lenta.ru 05:41
16
Футбол

«Ливерпуль» интересуется хавбеком «Лестера» Харви Барнсом

Контракт Барнса с «Лестером» рассчитан до 30 июня 2024 года. Трансферная стоимость полузащитника оценивается в € 17,5 млн.
Чемпионат 05:46
Финансы

ЦБ снизил ключевую ставку до 4,25%

Банки в принципе неохотно снижают кредитные ставки, несмотря на уменьшение ключевой ставки ЦБ, обращает внимание инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверова.
Газета.Ru 24 июля в 09:24
1,2K
Футбол

Бывший футболист рассказал о шансах «Спартака» в следующем сезоне РПЛ

Если «красно-белые» сохранят пару центральных защитников Жиго и Джикию, если угадают с подписанием двух-трёх квалифицированных новичков, то для нашего чемпионата это будет нормальная конкурентоспособная команда, — цитирует экс-футболиста РИА Новости.
News.ru 04:33
Политика

МИД КНР выразил протест США после вторжения в консульство в Хьюстоне

Пекин, 25 июля 2020, 17:04 — REGNUM Министерство иностранных дел Китая выразило протест Соединенным Штатам после вторжения представителей американских властей на территорию китайского консульства в Хьюстоне.
REGNUM вчера в 10:04
88
Здоровье

Бессрочный карантин из-за бубонной чумы был введен в регионе Монголии

Отмечается, что неделю назад у 39-летнего жителя Улиастая выявили симптомы недуга, также высокую температуру, головную боль и боль в мышцах, после того, как он со своей семьей съел мясо сурка, который в основном и считается переносчиком бубонной чумы.
RuNews24.ru 05:01
2
Общество

Глава Минздрава назвал срок снятия всех ограничений из-за коронавируса

Россия следует курсу, по которому снятие всех ограничений запланировано на февраль, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
Газета.Ru 24 июля в 11:13
794
Происшествия

Суд отказался расследовать причастность России к отравлению в Эймсбери

Высокий суд Лондона постановил, что дополнительное расследование причин смерти британки Дон Стерджес, умершей в 2018 году из-за отравления нервно-паралитическим веществом в английском городе Эймсбери, не будет затрагивать вопрос причастности российского государства к инциденту.
РБК вчера в 09:11
5
Общество

Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат

Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru 24 июля в 03:56
559
Армия и оружие

Ополченцы ЛНР сбили беспилотник украинских силовиков

Как сообщил официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий, этот беспилотник корректировал огонь со стороны Вооруженных сил Украины по подконтрольному республике поселку Золотое-5.
Вести.Ru вчера в 16:59
1
Культура

Лариса Гузеева стала новой ведущей реалити-шоу «Дом-2»

Актриса Лариса Гузеева стала новой ведущей телепроекта "Дом-2". Как сообщают СМИ, артистке пообещали хороший гонорар.
Деловое.ТВ 05:31
46
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Нант
Город во Франции
Город, расположенный на западе Франции на Армориканской возвышенности. Находится в устье реки Луары, в 50 км от Атлантического океана. Административный центр департамента Атлантическая Луара и региона Пеи-де-ла-Луар, центр одноимённой метрополии с населением в 609 198 человек. Он первый по населению среди населённых пунктов запада Франции и шестой среди городов страны. Помимо этого, Нант носит звание города искусств и истории.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное