Выходец из Руанды признался в поджоге собора Святых Петра и Павла XV века во французском городе Нант. Об этом сообщает Associated Press. Мигрант, ранее задержанный по делу о пожаре, был отпущен, но затем вновь задержан 25 июля.

Мигрант признался в поджоге собора XV века во Франции

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