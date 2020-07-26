Происшествия
Lenta.ruМигрант признался в поджоге собора XV века во Франции
Выходец из Руанды признался в поджоге собора Святых Петра и Павла XV века во французском городе Нант. Об этом сообщает Associated Press. Мигрант, ранее задержанный по делу о пожаре, был отпущен, но затем вновь задержан 25 июля.
Читать в источнике
Оценить54
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 04:43, Ашберн
Происшествия
Похищенного из роддома в Ростовской области младенца нашли в Калмыкии
Российская газета вчера в 09:54
Космос
Роскосмос: сверхлегкая ракета будет создана к 2024 году
Первый заместитель главы Роскосмоса по развитию орбитальной группировки и перспективным проектам Юрий Урличич в ходе конференции SATELLITE RUSSIA & CIS 2020 сообщил о том, что Россия готовится создать сверхзвуковую ракету-носитель к 2024 году.
Live24 24 июля в 08:01
Политика
В Петербурге начался Главный военно-морской парад
В Санкт-Петербурге начался Главный военно-морской парад ко Дню ВМФ.
Российская газета 04:23
Футбол
СМИ: Спортивный директор «Милана» ведёт переговоры по трансферу Алексея Миранчука
RT на русском 03:54
Происшествия
СК возбудил новые дела из-за фото нацистов в «Бессмертном полку»
Российская газета вчера в 07:07
Происшествия
В Берлине семь человек ранены из-за наезда машины на толпу
Автомобиль врезался в Берлине в воскресенье утром в группу людей, семь человек ранены, сообщили в правоохранительных органах.
Интерфакс 04:13
Единоборства
Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом
Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Магомед Исмаилов в третьем раунде турнира АСА 107 отправил в нокаут Александра Емельяненко, рефери пришлось остановить бой, сообщает Sports.ru.
Полит.ру вчера в 04:05
Общество
Фигуристка Бойкова: приведите Крым в порядок! Эта разруха и бедность вызывают сожаление
Чемпионат 03:40
Общество
Доктор Мясников раскритиковал дистанционное обучение в школах
Дистанционное обучение в школах не может заменить очное, написал врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале.
РБК вчера в 21:27
Религия
Первый за 86 лет намаз завершился в соборе Святой Софии в Стамбуле
Ранее глава государства принял решение отменить статус музея, который был присвоен собору в 1934 году, и сделать его собором, где будут проходить мусульманские службы.
Evo-rus.com 01:19
Здоровье
В регионе Монголии ввели бессрочный карантин из-за бубонной чумы
В районе Улиастай провинции Завхан на западе Монголии власти ввели бессрочный карантин после того, как у одного из местных жителей заподозрили бубонную чуму.
Lenta.ru 02:30
Политика
Лондон может принять новые законы о шпионаже и государственной измене
Пересмотр закона о госизмене может стать самым масштабным с 1695 года – отмечает газета.
Эхо Москвы 02:30
Происшествия
Олимпийский чемпион Иваницкий найден мёртвым в Подмосковье
Олимпийский чемпион 1964 года по вольной борьбе Александр Иваницкий был найден мёртвым в подмосковном лесу.
RT на русском вчера в 08:47
Политика
В Москве возбуждено уголовное дело после потасовок с участием уроженцев Армении и Азербайджана
В последнее время в Москве произошло несколько конфликтов между армянами и азербайджанцами, в том числе стычки на крупном продовольственном рынке «Фуд-сити», массовые драки в районах Марьино и Люблино, погромы в национальных кафе.
Эхо Москвы вчера в 05:01
Футбол
Эксперт считает, что «Зенит» выиграл Кубок из-за судейской ошибки
Бывший арбитр всероссийской категории Игорь Федотов заявил, что пенальти, который решил судьбу матча финала Кубка России между «Зенитом» и «Химками», был назначен ошибочно.
Свободная Пресса вчера в 12:44
Политика
Саркози рассказал о курьезе на встрече с Путиным
Бывший французский президент Николя Саркози не поделил шоколадку при встрече с главой России Владимиром Путиным - об этом сам экс-лидер Франции вспоминает в своей книге "Время бурь".
Газета.Ru 24 июля в 16:15
Общество
Собянин сообщил об уровне торговли выше показателей прошлого года
Объемы продаж в Москве на прошлой неделе превысили показатели аналогичного периода 2019 года, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 02:32
Здоровье
Врач рассказал, как отличить грипп от коронавируса
Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников в эфире радиостанции "Говорит Москва" напомнил, как отличить грипп от COVID-19.
РИА Новости 04:03
Армия и оружие
В порт Одессы зашли пять кораблей НАТО
Пять кораблей НАТО зашли в порт Одессы в рамках учений Sea Breeze, передает РИА Новости со ссылкой на местное издание "Думская".
Российская газета вчера в 14:53
Политика
Жириновский заявил, что готов встать на колени перед хабаровчанами
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что готов встать на колени перед жителями Хабаровского края, чтобы показать, как фракция ценит их поддержку экс-главы региона Сергея Фургала.
News.ru вчера в 07:11
Шоу-бизнес
Виктория Дайнеко три месяца не может вернуться в Россию
Певица Виктория Дайнеко вместе с дочерью «застряла» в США. Об этом девушка рассказала своим подписчикам в Instagram.
Московский Комсомолец 03:56
Общество
ВТО поддержала Россию в споре с Евросоюзом по энергокорректировкам
Арбитры ВТО признали правоту России в 30-летнем споре с Евросоюзом по поводу антидемпинговых механизмов, при которых ЕС не учитывает затраты российских предприятий на покупку сырья.
Газета.Ru 24 июля в 14:25
Общество
Россия с 1 августа открывает рейсы в Великобританию, Турцию и Танзанию
С 1 августа возобновляется авиационное сообщение в такие города Турции, как Анкара и Стамбул.
Государственные Вести 24 июля в 10:14
Общество
Совладельцы РЕСО возместят ущерб азербайджанскому бизнесу в Москве
Совладелец страховой группы РЕСО миллиардер Сергей Саркисов обратился к представителям азербайджанской и армянской диаспор с призывом способствовать прекращению беспорядков в Москве на фоне обострения конфликта в Нагорном Карабахе.
РБК 02:16
Армия и оружие
ВСУ сорок раз за неделю обстреляли ДНР
REGNUM 24 июля в 10:06
Армия и оружие
Пентагон опубликовал спутниковые снимки с «Тиграми» и Су-24 в Ливии
Африканское командование Вооруженных сил США опубликовало спутниковые снимки с линии фронта ливийского конфликта в Сирте.
Коммерсантъ вчера в 04:44
Шоу-бизнес
Алла Пугачева получила рекордный гонорар за выступление на корпоративе
Звезде российской эстрады Алле Пугачевой удалось получить рекордный гонорар за корпоратив за всю историю российского шоу-бизнеса.
MedikForum.ru вчера в 11:04
Шоу-бизнес
Полина Гагарина похудела на 30 кг благодаря пяти продуктам
Певица Полина Гагарина рассказала, как ей удалось похудеть на 30 килограмм. Она открыла секрет, какие продукты ела.
ToDay News Ufa 01:41
Экономика
С 1 августа россиянам начнут выплачивать повышенные пенсии и пособия
С 1 августа россиянам начнут выплачивать повышенные пособия и пенсии.
ToDay News Ufa 01:20
Политика
Вашингтон усилил давление на подрядчиков «Северного потока-2»
Вашингтон усилил давление на европейских подрядчиков, занятых в строительстве газопровода "Северный поток-2".
Российская газета вчера в 23:50