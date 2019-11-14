"Конкуренция на рынке труда привела к тому, что россияне стали запрашивать на линейных позициях зарплату меньше, чем трудовые мигранты из других стран - в среднем на 6%. Самая большая разница в зарплатных ожиданиях оказалась у водителей (14%) - мигранты запрашивают в среднем по России 54,5 тыс. рублей, тогда как россияне всего 47 тыс. рублей", - говорится в результатах исследования.

с чего всё началось

Граждане России рассчитывают на меньшую заработную плату, чем мигранты из других стран, передает ТАСС. При этом больше других рассчитывают на высокие зарплаты мигранты-водители (14%), они претендуют на 54,5 тыс. рублей на этой должности, россияне - на 47 тыс. рублей.

Мигранты претендуют на большую зарплату, чем россияне

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