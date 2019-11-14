Общество
Газета.RuМигранты претендуют на большую зарплату, чем россияне
Граждане России рассчитывают на меньшую заработную плату, чем мигранты из других стран, передает ТАСС. При этом больше других рассчитывают на высокие зарплаты мигранты-водители (14%), они претендуют на 54,5 тыс. рублей на этой должности, россияне - на 47 тыс. рублей.
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с чего всё началось
"Конкуренция на рынке труда привела к тому, что россияне стали запрашивать на линейных позициях зарплату меньше, чем трудовые мигранты из других стран - в среднем на 6%. Самая большая разница в зарплатных ожиданиях оказалась у водителей (14%) - мигранты запрашивают в среднем по России 54,5 тыс. рублей, тогда как россияне всего 47 тыс. рублей", - говорится в результатах исследования.ТАСС00:14
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