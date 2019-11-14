Общество
Газета.RuМигранты претендуют на большую зарплату, чем россияне
Граждане России рассчитывают на меньшую заработную плату, чем мигранты из других стран, передает ТАСС. При этом больше других рассчитывают на высокие зарплаты мигранты-водители (14%), они претендуют на 54,5 тыс. рублей на этой должности, россияне - на 47 тыс. рублей.
Читать в источнике
Оценить351
с чего всё началось
"Конкуренция на рынке труда привела к тому, что россияне стали запрашивать на линейных позициях зарплату меньше, чем трудовые мигранты из других стран - в среднем на 6%. Самая большая разница в зарплатных ожиданиях оказалась у водителей (14%) - мигранты запрашивают в среднем по России 54,5 тыс. рублей, тогда как россияне всего 47 тыс. рублей", - говорится в результатах исследования.ТАСС00:14
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7054 источника, обновлено в 11:19, Ашберн
Общество
В России появился новый вид мошенничества с картами
Мошенники, использующие социальную инженерию для кражи денег с банковских карт, нашли новый способ обналичивания средств.
Политика
Трамп предложил Эрдогану сделку на $100 млрд
Напомним, что Эрдоган посетит США 12-13 ноября и обсудит с Трампом закупку новейших истребителей, российских и американских систем ПВО С-400 и Patriot, а также ситуацию в Сирии.
Общество
Невзоров указал на отмену концертов раскритиковавшего цензуру Галкина
Журналист Александр Невзоров заявил, что юмористу Максиму Галкину после критики цензуры на российском телевидении начали отменять концерты.
Авто
Новую LADA Granta начали продавать в Египте
Происшествия
В колледже Благовещенска студент устроил стрельбу
В Благовещенске в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства 19-летний студент устроил стрельбу из охотничьего ружья.
Политика
Белоруссия намерена изменить договор с Россией по охране границы
Белоруссия инициирует внесение изменений в совместный с Россией договор о взаимных усилиях по охране границы, действующий с 1995 года.
Политика
Москва признала Жанин Аньес временным президентом Боливии
Москва признала сенатора Жанин Аньес временным президентом Боливии, однако РФ насторожена отсутствием кворума в парламенте при голосовании по ее кандидатуре, заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.
Политика
Митингующие в Тбилиси перекрыли проспект Руставели
Политика
Верховная Рада поддержала законопроект о рынке земли
Продажа земли на Украине в случае окончательного утверждения законопроекта начнется с октября 2020 года.
Политика
Следователи ищут новых свидетелей по делу MH17
Шоу-бизнес
Ольга Серябкина рассказала о драке с Леной Темниковой
Однажды - говорит Серябкина в своем интервью - произошёл момент, когда их конфликт с Темниковой перерос в драку.
Здоровье
Вдохнуть смерть: В Башкирии становится популярной новая подростковая токсикомания
Причина смерти установлена — отравление газом.
Шоу-бизнес
52-летняя Яна Поплавская выходит замуж за молодого возлюбленного
52-летняя Яна Поплавская выходит замуж за молодого возлюбленного Актриса поделилась радостной новостью.
Общество
Минюст начал внеплановую проверку ФБК
Проверка должна подтвердить наличие или отсутствие признаков иноагента в деятельности организации, говорится в письме министерства, которое Жданов выложил в твиттере.
Экономика
Трехлетний бюджет Волгоградской области принят в первом чтении
Профицит составит 200 миллионов рублей. В четверг депутаты облдумы приняли бюджет на ближайшие три года.
Армия и оружие
Загороднюк: Россия представляет угрозу в Черном и Азовском морях
Загороднюк отметил, что Россия продолжает нарушать принципы свободного судоходства и препятствует развитию украинской морской индустрии.
Общество
Выяснилось, кто оплатил адвокатов историку Соколову
Коллеги историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки, оплатили его адвокатскую защиту, сообщил адвокат Александр Почуев.
Происшествия
Возле площади трех вокзалов в Москве загорелся склад
Пожар вспыхнул в складском помещении у площади трех вокзалов в Москве, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.
Политика
Парламент Молдавии утвердил новое правительство
Парламент Молдавии большинством голосов депутатов утвердил новый состав кабинета министров под руководством экс-министра финансов Иона Кику, сообщила спикер законодательного органа Зинаида Гречаный.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак жестко ответила на критику Никиты Михалкова
Телеведущая Ксения Собчак резко отреагировала на слова режиссера Никиты Михалкова о ее свадьбе с Константином Богомоловым.
Происшествия
Из частного дома престарелых в Челябинске эвакуировали стариков
Челябинские чиновники экстренно забрали из частного дома престарелых 54 пенсионеров.
Происшествия
В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу Боляна
Трехкратный чемпион мира по тайскому боксу Ашот Болян был убит в среду вечером в Москве.
Авто
«АвтоВАЗ» начал проверять качество автомобилей по-новому
Автомобили Lada, которые только что сошли с конвейера, больше не будут тестировать на полигоне – в «АвтоВАЗе» считают этот метод «пустой тратой топлива».
Общество
Друг Джигарханяна рассказал о причине госпитализации артиста
Народный артист СССР Армен Джигарханян проходит в больнице профилактическое обследование и скоро будет дома.
Происшествия
В Иванове семь человек пострадали в ДТП с маршруткой
Политика
Глава «Слуги народа» хочет исключить из фракции депутата Скороход
Председатель фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия намерен инициировать исключение из фракции депутата Анны Скороход, которая ранее заявила о политическом давлении со стороны руководства.
Музыка
Музыкальный критик рассказал, как Пугачева перенесла концерт в Минске
Музыкальный критик Артур Гаспарян рассказал, что на самом деле происходило с певицей и почему после концерта она почувствовала себя плохо.