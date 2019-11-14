Общество
Российская газетаМигранты стали претендовать на более высокую зарплату, чем россияне
Самая маленькая разница в зарплатных ожиданиях россиян и иностранцев наблюдается в сферах, где предполагается общение с клиентами, например, при отклике на вакансии продавцов и администраторов - в среднем два-четыре процента. Самая большая - среди водителей - 14 процентов.
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с чего всё началось
"Конкуренция на рынке труда привела к тому, что россияне стали запрашивать на линейных позициях зарплату меньше, чем трудовые мигранты из других стран - в среднем на 6%. Самая большая разница в зарплатных ожиданиях оказалась у водителей (14%) - мигранты запрашивают в среднем по России 54,5 тыс. рублей, тогда как россияне всего 47 тыс. рублей", - говорится в результатах исследования.ТАСС00:14
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Туск назвал Россию «стратегической проблемой» Европы
Председатель Европейского совета Дональд Туск считает, что Россия является «стратегической проблемой Европы».
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