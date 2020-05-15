Происшествия
Российская газетаМигранты устроили массовый митинг у столичного рынка «Фуд-сити»
В Коммунарке возле рынка "Фуд-Сити" собрались десятки торговцев-мигрантов, недовольных тем, что им повысили арендную плату на торговые места. Как сообщает телеканал 360, у торговцев произошёл конфликт с арендодателем.
Читать в источнике
Оценить16
с чего всё началось
Сотни мигрантов устроили потасовку возле рынка "Фуд-Сити" в столичной Коммунарке. В Сети появилось видео с места инцидента. По предварительным данным, люди собрались возле торгового здания из-за конфликта с арендодателем.РЕН ТВ10:33
Подробнее о событии
Показать все источники
Недовольные торговцы устроили массовый митинг у столичного рынка «Фуд-сити»
Общественное телевидение России12:17
Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 20:47, Ашберн
Общество
В Чечне Кадыров утвердил план смягчения режима ограничений
Глава Чечни Рамзан Кадыров подписал указ об утверждении трехэтапного плана смягчения режима ограничений из-за распространения коронавирусной инфекции.
ТАСС 18:48
Армия и оружие
Источник рассказал о начале производства Су-35 в России для Египта
Источник рассказал ТАСС,что в России началось производство новейших истребителей Су-35 для Египта.
Газета.Ru 20:41
Происшествия
В США разбился истребитель пятого поколения F-22
Истребитель пятого поколения ВВС США F-22 Raptor в пятницу упал во время обычного тренировочного полета в американском штате Флорида, сообщает сайт издания USA Today.
Интерфакс 12:40
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 03:23
Здоровье
Диетолог рассказала об опасности пельменей
Врач-диетолог, кандидат медицинских наук, Ксения Селезнева рассказала читателям Argumenti.ru об опасности, которую несут в себе, ставшие для нас абсолютно привычными, пельмени.
SMINEWS в Иванове 20:13
Общество
Джефф Безос может стать первым триллионером в мире
Alibaba и даосизм: как Джек Ма построил бизнес-империю в Китае Седьмым — и самым молодым — триллионером, скорее всего, станет Марк Цукерберг.
РБК 10:19
Автоспорт
Фернандо Алонсо может вернуться в «Рено»
Спорт-Экспресс 01:59
Общество
В Греции открывают пляжи после двух месяцев ограничений
Открытие пляжей после двухмесячных ограничений на фоне пандемии COVID-19 запланировано в Греции с 16 мая, 15 мая сообщил журналистам официальный представитель правительства Греции Стелиос Петсас.
ИА Красная Весна 20:37
Общество
Кубанскую судью лишили мантии за тост о «супертелочке»
Ставшая на пару дней звездой соцсетей служительница Фемиды из Новокубанского района Краснодарского края Елена Переверзева была лишена полномочий после публикации видео с непристойным тостом.
Вести.Ru 08:59
Игры
В Epic Games Store началась распродажа с купонами на ₽650
Помимо раздачи GTA V, в Epic Games Store стартовала распродажа, в рамках которой выдаются скидочные купоны на ₽650.
CyberSport.ru вчера в 13:30
Политика
В NASA скорректировали позицию относительно участия России в лунном проекте
Напомним, в начале мая агентство Reuters сообщало, что документ станет отправной точкой для создания вокруг будущих баз на Луне «зон безопасности», которые «предотвратят вмешательство со стороны стран-конкурентов или компаний, работающих в непосредственной близости» при реализации проекта по добыче ресурсов.
REGNUM 19:35
Экономика
С 1 июля действует новый порядок операций с наличной валютой
Банк России обновил правила ведения кассовых операций с наличной иностранной валютой организациями, ИП и физлицами.
Бухгалтерия.ру вчера в 07:54
Армия и оружие
Эксперт распознал «супер-пупер-ракету» Трампа
Говоря о «супер-пупер-ракете», глава американского государства Дональд Трамп имел в виду AGM-183A, никакого прорыва тут нет, заявил военный эксперт, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.
Взгляд.ру 18:58
Шоу-бизнес
«Мой Дени»: возлюбленная сына Орбакайте сделала трогательное признание
Пара встречается около двух лет, Дени уже познакомил возлюбленную со своей семьей, в том числе, и со знаменитой бабушкой.
7Дней.ру вчера в 04:00
Футбол
Клубы из зоны вылета ФНЛ сохранят место в лиге, если получат лицензию
В "зоне вылета" ФНЛ оказались владивостокский "Луч" (16-е место), который ранее уже сообщил, что не сыграет в ФНЛ в будущем сезоне, московский "Спартак-2" (17-е), ивановский "Текстильщик" (18-е), воронежский "Факел" (19-е) и саранская "Мордовия" (20-е).
РИА Новости 12:03
Политика
Трамп заявил, что вакцина от коронавируса может быть бесплатной
Вашингтон, 16 мая 2020, 00:49 — REGNUM Вакцина от нового коронавируса, которую разрабатывают американские специалисты, может распространяться в будящем бесплатно, заявил президент США Дональд Трамп 15 мая в ходе пресс-конференции.
REGNUM 17:49
Происшествия
Против певца Чельдиева, отрицавшего COVID-19, возбудили третье дело
Владикавказ, 15 мая 2020, 21:47 — REGNUM Против инициатора протестов в Северной Осетии оперного певца Вадима Чельдиева возбуждено уже третье уголовное дело.
REGNUM 14:47
Общество
Гидрометцентр рассказал, в каких регионах России ожидаются заморозки
Ночные заморозки прогнозируются в регионах Северо-Западного федерального округа (СЗФО) в ближайшие пять дней.
ТАСС 08:58
Авто
В России начались продажи новой «ГАЗели»
Компания «ГАЗ» объявила о старте продаж моделей из своей новой линейки «ГАЗели NN».
Car.ru 13 мая в 05:51
Космос
Европа стреляет в космос водяными струями
Ученые нашли новые доказательства того, что ледяная луна Юпитера выбрасывает в космос воду.
LentaChel.ru вчера в 11:13
Финансы
Россия в марте сократила вложения в гособлигации США в три раза
Министерство финансов США заявило, что Россия сократила вложения в американские гособлигации в марте в три раза.
RT на русском 17:31
Авто
В России резко подешевели электромобили Jaguar I-Pace
Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на пресс-службу JLR, такое решение было принято в связи с обнулением пошлины на импорт электромобилей в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с 4 мая 2020 года.
Автоновости дня 13 мая в 09:47
Кино
Режиссер «Безумного Макса» подтвердил съемки приквела без Шарлиз Терон
Режиссер Джордж Миллер, работавший над ремейком Безумного Макса, заявил об утверждении приквела без актрисы Шарлиз Терон.
iReactor 09:50
Футбол
Бекхэм о Зидане в 2006-м: «На последней тренировке он поблагодарил меня за то, что я был его партнером»
Бывший полузащитник «Реала» Дэвид Бекхэм поделился воспоминаниями о последней клубной тренировке экс-хавбека Зинедина Зидана в 2006 году.
Sports.ru 18:03
Путешествия
Российские туроператоры аннулируют зарубежные туры на июнь
Российские туроператоры объявляют об аннулировании зарубежных туров на июнь 2020 года в условиях неопределенности, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Коммерсантъ 19:58
Политика
МГУ и Эрмитаж попали под украинские санкции
Президент Владимир Зеленский внес Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и Государственный музей "Эрмитаж" в санкционный список российских компаний и государственных учреждений.
РИА Новости 15:29
Экономика
В «Опоре России» предсказали закрытие миллиона предприятий до августа
За год с августа прошлого года может закрыться миллион малых предприятий, заявил глава "Опоры России" Александр Калинин в беседе с газетой "Известия".
РИА Новости 18:34