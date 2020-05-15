Сотни мигрантов устроили потасовку возле рынка "Фуд-Сити" в столичной Коммунарке. В Сети появилось видео с места инцидента. По предварительным данным, люди собрались возле торгового здания из-за конфликта с арендодателем.

с чего всё началось

В Коммунарке возле рынка "Фуд-Сити" собрались десятки торговцев-мигрантов, недовольных тем, что им повысили арендную плату на торговые места. Как сообщает телеканал 360, у торговцев произошёл конфликт с арендодателем.

Общество В Чечне Кадыров утвердил план смягчения режима ограничений Глава Чечни Рамзан Кадыров подписал указ об утверждении трехэтапного плана смягчения режима ограничений из-за распространения коронавирусной инфекции.

Происшествия В США разбился истребитель пятого поколения F-22 Истребитель пятого поколения ВВС США F-22 Raptor в пятницу упал во время обычного тренировочного полета в американском штате Флорида, сообщает сайт издания USA Today. 291

Здоровье Диетолог рассказала об опасности пельменей Врач-диетолог, кандидат медицинских наук, Ксения Селезнева рассказала читателям Argumenti.ru об опасности, которую несут в себе, ставшие для нас абсолютно привычными, пельмени. 2

Общество Джефф Безос может стать первым триллионером в мире Alibaba и даосизм: как Джек Ма построил бизнес-империю в Китае Седьмым — и самым молодым — триллионером, скорее всего, станет Марк Цукерберг. 283

Общество В Греции открывают пляжи после двух месяцев ограничений Открытие пляжей после двухмесячных ограничений на фоне пандемии COVID-19 запланировано в Греции с 16 мая, 15 мая сообщил журналистам официальный представитель правительства Греции Стелиос Петсас.

Общество Кубанскую судью лишили мантии за тост о «супертелочке» Ставшая на пару дней звездой соцсетей служительница Фемиды из Новокубанского района Краснодарского края Елена Переверзева была лишена полномочий после публикации видео с непристойным тостом. 723

Политика В NASA скорректировали позицию относительно участия России в лунном проекте Напомним, в начале мая агентство Reuters сообщало, что документ станет отправной точкой для создания вокруг будущих баз на Луне «зон безопасности», которые «предотвратят вмешательство со стороны стран-конкурентов или компаний, работающих в непосредственной близости» при реализации проекта по добыче ресурсов. 1

Экономика С 1 июля действует новый порядок операций с наличной валютой Банк России обновил правила ведения кассовых операций с наличной иностранной валютой организациями, ИП и физлицами.

Армия и оружие Эксперт распознал «супер-пупер-ракету» Трампа Говоря о «супер-пупер-ракете», глава американского государства Дональд Трамп имел в виду AGM-183A, никакого прорыва тут нет, заявил военный эксперт, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.

Шоу-бизнес «Мой Дени»: возлюбленная сына Орбакайте сделала трогательное признание Пара встречается около двух лет, Дени уже познакомил возлюбленную со своей семьей, в том числе, и со знаменитой бабушкой.

Футбол Клубы из зоны вылета ФНЛ сохранят место в лиге, если получат лицензию В "зоне вылета" ФНЛ оказались владивостокский "Луч" (16-е место), который ранее уже сообщил, что не сыграет в ФНЛ в будущем сезоне, московский "Спартак-2" (17-е), ивановский "Текстильщик" (18-е), воронежский "Факел" (19-е) и саранская "Мордовия" (20-е).

Политика Трамп заявил, что вакцина от коронавируса может быть бесплатной Вашингтон, 16 мая 2020, 00:49 — REGNUM Вакцина от нового коронавируса, которую разрабатывают американские специалисты, может распространяться в будящем бесплатно, заявил президент США Дональд Трамп 15 мая в ходе пресс-конференции. 2

Происшествия Против певца Чельдиева, отрицавшего COVID-19, возбудили третье дело Владикавказ, 15 мая 2020, 21:47 — REGNUM Против инициатора протестов в Северной Осетии оперного певца Вадима Чельдиева возбуждено уже третье уголовное дело. 20

Общество Гидрометцентр рассказал, в каких регионах России ожидаются заморозки Ночные заморозки прогнозируются в регионах Северо-Западного федерального округа (СЗФО) в ближайшие пять дней.

Космос Европа стреляет в космос водяными струями Ученые нашли новые доказательства того, что ледяная луна Юпитера выбрасывает в космос воду.

Авто В России резко подешевели электромобили Jaguar I-Pace Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на пресс-службу JLR, такое решение было принято в связи с обнулением пошлины на импорт электромобилей в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с 4 мая 2020 года. 71

Путешествия Российские туроператоры аннулируют зарубежные туры на июнь Российские туроператоры объявляют об аннулировании зарубежных туров на июнь 2020 года в условиях неопределенности, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР). 122