Сотни мигрантов устроили потасовку возле рынка "Фуд-Сити" в столичной Коммунарке. В Сети появилось видео с места инцидента. По предварительным данным, люди собрались возле торгового здания из-за конфликта с арендодателем.

с чего всё началось

В Коммунарке возле рынка "Фуд-Сити" собрались десятки торговцев-мигрантов, недовольных тем, что им повысили арендную плату на торговые места. Как сообщает телеканал 360, у торговцев произошёл конфликт с арендодателем.

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