Словенский защитник «Зенита» Миха Мевля продолжит карьеру в «Сочи». 29-летний футболист подписал контракт с сочинским клубом. Об этом сообщили пресс-службы обеих команд, но детали трансфера не уточнили.

Мевля перешел из «Зенита» в «Сочи»

Спорт день за днем

Политика Посольство России осудило слова Джонсона о Второй мировой войне В заявлении пресс-службы посольства, опубликованном на сайте диппредставительства, говорится, что подобное заявление Джонсона на фоне 80-летия начала Второй мировой войны вызывает удивление.

Общество Анастасии Заворотнюк разрешили покинуть Россию В мае этого года Федеральная служба судебных приставов (ФССП) подала иск к Заворотнюк о временном ограничении выезда за рубеж из-за долга в размере 1,6 миллиона рублей.

Политика Украинского политолога выгнали из студии «России 1» Украинского политолога Вячеслава Ковтуна выгнали из студии телеканала "Россия 1" за оскорбления в адрес немецких СМИ.

Футбол Караваев выбрал номер в «Зените». Под ним играл Широков Новичок «Зенита» защитник Вячеслав Караваев определился с игровым номером в петербургской команде. 24-летний футболист выбрал цифру 15.

Музыка Николаев рассказал о значении песни «3 сентября» Композитор и певец Игорь Николаев, написавший текст для песни «Третье сентября» рассказал, что за указанной в песне датой «ничего не стоит», а строка с ней «просто идеально легла на мелодию».

Шоу-бизнес Сальма Хайек встретила свое 53-летие в голубом бикини Известная своей невероятной сексуальностью актриса Сальма Хайек отпраздновало свое 53-летие в голубом бикини.

Политика Стала известна новая схема обмена заключенными России и Украины Обмен заключенными между Россией и Украиной, который может коснуться, в частности, задержанных в Керченском проливе украинских моряков, а также главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского и режиссера Олега Сенцова, был отложен из-за юридических проволочек.

Происшествия 10 детей госпитализировали в Китае после нападения на школу 10 детей получили ранения в результате нападения мужчины на учащихся одной из начальных школ в Китае.

Политика Путин раскритиковал Сбербанк за отказ помочь пострадавшим от паводка Президент РФ Владимир Путин поручил вице-премьеру Виталию Мутко встретиться с главой Сбербанка Германом Грефом для реструктуризации долгов пострадавшим от паводка в Иркутской области и заявил, что несерьезно не идти на уступки.

Шоу-бизнес Бывший муж Юлии Началовой с женой и сыном проводили дочь Веру в школу Бывший муж Юлии Началовой футболист Евгений Алдонин с новой семьей проводил 12-летнюю дочь Веру во вторник, 2 сентября, на школьную линейку.

Политика Путин раскритиковал оскорбившую жителей Тулуна чиновницу Президент России Владимир Путин раскритиковал заявление, сделанное, предположительно, руководителем управления пресс-службы и информации правительства Иркутской области Ириной Алашкевич о том, что лишившиеся домов из-за наводнения жители города Тулун являются "алкашней, бичевней и быдлом".

Политика В раде назвали катастрофой ситуацию с углем на Украине Ситуация с запасами угля на Украине является катастрофической, заявил глава Независимого профсоюза горняков и депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» Михаил Волынец.

Происшествия В Кабуле произошёл мощный взрыв Взрыв прогремел вечером возле кварталов, входящих в комплекс Green Village, где расположены представительства иностранных компаний.

Шоу-бизнес У Ксении Собчак нашли элитную недвижимость в центре Москвы По данным Urbanus, в декабре 2018-го телеведущая приобрела два парковочных места в элитном ЖК «Бродский».

Общество На Урале через два дня после открытия обрушился понтонный мост В октябре 2017 года из-за ветхости был разрушен мост через реку Каква, жители Филькино (постоянно зарегистрированы в этой части села — 13 человек) остались без транспортного сообщения с «большой землей».

Политика Канделаки считает отставку премьера Грузии ударом по радикалам Саакашвили Российская телеведущая Тина Канделаки высказалась по поводу отставки Мамуки Бахтадзе с должности премьер-министра Грузии.

Происшествия Следователи ищут ответственных за аварию на газопроводе в Кургане В Кургане проводится доследственная проверка по факту травмирования рабочих в результате аварии на газопроводе в микрорайоне Рябково.

Политика В Улан-Баторе Путин обсудит развитие диалога России и Монголии Развитие диалога России и Монголии во всех сферах сегодня обсудят лидеры двух стран.

Футбол «Хетафе» арендовал Кенеди у «Челси» Испанский «Хетафе» арендовал у лондонского «Челси» бразильского полузащитника Роберта Кенеди.

Технологии Белоярскую АЭС переводят на новое топливо из ядерных отходов На Белоярскую атомную станцию поставили партию нового топлива, изготовленного на площадке Горно-химического комбината в Железногорске Красноярского края, пишет «Областная газета».

Общество В Сети появилось видео урагана «Дориан» Пользователи Twitter опубликовали видео урагана "Дориан", угрожающего американскому побережью.