Происшествия

REGNUMREGNUMМихаэль Шумахер пришел в себя в парижской клинике

Известный немецкий пилот автогонок серии «Формула-1» Михаэль Шумахер пришёл в сознание в парижском госпитале имени Жоржа Помпиду. Об этом 11 сентября сообщила газета Le Parisien.
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Немецкий автоспорт
Немецкий автогонщик «Формулы-1». Семикратный чемпион мира, двукратный вице-чемпион мира и трижды бронзовый призёр. Обладатель многочисленных рекордов «Формулы-1»: по числу побед, подиумов, побед за один сезон, быстрых кругов, а также чемпионских титулов подряд. Уже после завершения карьеры, в конце 2013 года, в результате несчастного случая получил тяжёлую травму головы.
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