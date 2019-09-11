Происшествия
Вести.RuМихаэль Шумахер пришел в сознание
Знаменитый немецкий автогонщик Михаэль Шумахер вышел из комы, в которой он находился более пяти лет. В настоящее время семикратный чемпион мира в Формуле-1 проходит лечение в парижской клинике. Как сообщает французское издание Le Parisien, Шумахер находится в сознании.
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Медведев назвал условия для развития рынка арендного жилья в России
В свою очередь глава Минстроя РФ Владимир Якушев прогнозировал, что предложение на рынке арендного жилья будет расти в ближайшие пять-шесть лет.
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Дима Билан принес извинения за пьяный концерт в Самаре
OvideO.ru 09 сентября в 19:37
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Посол РФ прокомментировал участившиеся случаи гибели туристов в Турции
Примерно 90 российских туристов скончались на турецких курортах с начала нынешнего туристического сезона, и это связано с ростом туристического потока из России, заявил посол России в Турции Алексей Ерхов.
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В Кремле ответили на критику со стороны Дудя и Серебренникова
В Кремле прокомментировали слова журналиста Юрия Дудя и режиссера Кирилла Серебренникова на церемонии вручения премии журнала GQ, передает ТАСС.
Газета.Ru 07:07
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«Ак Барс» отказался от услуг Бурдасова
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Алла Пугачева показала подросшую красавицу-внучку
Алла Пугачева до появления младших детей, Лизы и Гарри, много время уделяла внучке Клавдии – дочери Кристины Орбакайте и ее мужа Михаила Земцова.
Bimru.ru 03:55
Происшествия
В старинных башнях «Бутырки» обнаружили заключенных
Члены Общественной наблюдательной комиссии (OHK) Москвы обнаружили арестантов, содержащихся в нефункционирующих помещениях в старинных башнях московского СИЗО-2, так называемой Бутырке.
Известия 02:54
Политика
Дональд Трамп заявил об увольнении Джона Болтона
Советник по национальной безопасности в свою очередь заявил, что подал прошение об отставке ещё накануне вечером.
Говорит Москва вчера в 12:25
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Медведев подписал указ о прекращении действия нормативных актов СССР
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что подписал документ о прекращении действия нормативных актови РСФСР до конца текущего года.
Газета.Ru 06:39
Экономика
Депутаты Колымы намерены увеличить прожиточный минимум пенсионеров
По расчётам минтруда и социальной политики Магаданской области, в 2020 году прожиточный минимум составит 15 943 рубля — увеличение почти на 500 рублей.
REGNUM вчера в 21:36
Происшествия
Как американцы хранят память о трагедии 11 сентября
Как американцы хранят память о крупнейшей по числу жертв серии терактов — в видеоролике RT.
RT на русском 06:25
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Apple представила новый iPhone 11
Компания громко называет новинку системой с самым быстрым вычислительным процессором и графическим ускорителем в смартфонах. iPhone 11 будет держать заряд на один час дольше, чем iPhone XR.
Ferra вчера в 14:09
Экономика
Топилин считает, что бедность в России нельзя «залить» деньгами
Топилин напомнил, что в следующем году начнется финансирование социальных контрактов.
ТАСС 06:20
Авто
Новый Land Rover Defender представлен официально
На автосалоне во Франкфурте компания Land Rover наконец-то показала столь ожидаемую новинку – очередное поколение модели Defender.
без руля.ру вчера в 06:55
Происшествия
В Крыму ищут унесенного в море подростка
РИА Новости 02:17
Политика
Меркель заявила о подготовке к саммиту «нормандской четверки»
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что идет работа по организации саммита в формате "нормандской четверки", который состоится в течение ближайших недель.
Народные новости 03:40
Кино
Опубликован трейлер сериала «Смотри» с Джейсоном Момоа
Компания Apple TV Plus опубликовала трейлер фантастического сериала "Смотри" с Джейсоном Момоа.
VSE42.RU 04:23
Гаджеты
В процессорах Intel Xeon выявлена уязвимость NetCAT, позволяющая красть данные
Компания Intel попросила пользователей систем на процессорах Xeon отключить DDIO и RDMA на машинах с доступом к ненадежным сетям, пока она работает над исправлением, которое должно устранить уязвимость.
iXBT.com 04:38
Музыка
Группа Green Day выступит в Москве в 2020 году
ГЛАС.RU 06:29
Происшествия
В Кингисеппе сгорело двенадцать микроавтобусов
Gazeta.SPb 02:48
Политика
Поклонская прокомментировала сообщения СМИ о причастности к секте
Депутат Госдумы от Крыма Наталья Поклонская в интервью РИА Новости объяснила, с чем могут быть связаны сообщения в СМИ якобы о ее причастности к секте царебожников.
РИА Новости 05:08
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Рогозин прокомментировал задержания на объекте «Роскосмоса»
РИА Новости 09 сентября в 06:48
Транспорт
В России могут ужесточить наказание за нарушения ПДД
Правительство поручило Минюсту и МВД проработать вопрос более строгого наказания водителей за нарушения правил дорожного движения, если в машине находятся несовершеннолетние.
RT на русском 03:56
Политика
Британский генерал заявил об угрозе новой «Большой игры» с Россией
"Большая игра" — термин из истории, под которым понимают политическое и дипломатическое противостояние на протяжении большей части XIX века между Британской и Российской империями вокруг Афганистана и соседних территорий в Центральной и Южной Азии.
РИА Новости вчера в 21:23
Футбол
Зинченко тремя словами описал сборную Украины
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Общество
В МГУ опровергли заявление лектора о «нулевой зарплате»
Слова лектора исторического факультета МГУ Аскольда Иванчика о «нулевой зарплате» в вузе не соответствуют действительности.
РБК 02:43
Кино
Десятилетняя актриса покорила сердца в роли Жанны д’Арк
Роль Жанны д’Арк в байопике играет десятилетняя актриса Лиз Лепла-Прюдом. Игра юной артистки покорила сердца зрителей.
Культуромания 03:48
Политика
Песков не подтвердил сообщения о доступе Смоленкова к секретным данным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что называемый шпионом США Олег Смоленков имел доступ к данным спецслужб.
RT на русском 06:05
Религия
Патриарх возглавит литургию в день Усекновения главы Иоанна Предтечи
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в день Усекновения главы Иоанна Предтечи возглавит праздничную литургию, которая пройдет в столичном Иоанно-Предтеченском женском монастыре.
РИА Новости 04:08