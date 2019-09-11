Происшествия

Вести.RuВести.RuМихаэль Шумахер пришел в сознание

Знаменитый немецкий автогонщик Михаэль Шумахер вышел из комы, в которой он находился более пяти лет. В настоящее время семикратный чемпион мира в Формуле-1 проходит лечение в парижской клинике. Как сообщает французское издание Le Parisien, Шумахер находится в сознании.
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Врач сообщил, что Михаэль Шумахер находится в сознании

РИА Новости05:53

Parisien: Шумахер находится в сознании в парижском госпитале

ТАСС06:20

СМИ сообщили о том, что Шумахер пришел в сознание

РЕН ТВ05:15

Шумахер оказался в сознании

Lenta.ru04:54

СМИ: Шумахер пришел в сознание

Московский Комсомолец04:52

СМИ: Михаэль Шумахер пришел в сознание после шестилетней комы

Телеканал 360°05:35

Михаэль Шумахер пришел в сознание

Газета.Ru06:34
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Автоматически обработан 6991 источник, обновлено в 07:17, Вашингтон
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