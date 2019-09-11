Происшествия

Вести.RuВести.RuМихаэль Шумахер пришел в сознание

Знаменитый немецкий автогонщик Михаэль Шумахер вышел из комы, в которой он находился более пяти лет. В настоящее время семикратный чемпион мира в Формуле-1 проходит лечение в парижской клинике. Как сообщает французское издание Le Parisien, Шумахер находится в сознании.
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Михаэль Шумахер в сознании – но это не новость, и в коме давно уже не был

Чемпионат11:00

Parisien: Шумахер находится в сознании в парижском госпитале

ТАСС06:20

Шумахер вновь госпитализирован. Что важно знать о лечении чемпиона

РБК13:26

Состояние Шумахера все еще не разглашают. И этому нашли объяснение

Телеканал 360°13:28

Медики оценили перспективы выздоровления пришедшего в сознание Шумахера

Московский Комсомолец08:27

Врач сообщил, что Михаэль Шумахер находится в сознании

РИА Новости05:53

Михаэль Шумахер пришел в сознание

Газета.Ru06:34
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Цены на старые модели iPhone в России резко снизились

Уже сегодня цены на предыдущие модели, включая iPhone 8 и 8 Plus, а также прошлогодний iPhone XR начали резко снижаться.
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Самые дорогие миграционные патенты действуют в РФ на Севере и Дальнем Востоке – PwC

Максимальная стоимость патентов для трудовых мигрантов в России в 2018 году была установлена в дальневосточных и северных регионах, говорится в рейтинге эффективности региональной налоговой политики, подготовленном консалтинговой компанией PwC и имеющемся в распоряжении РИА Новости.
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Политика

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Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак прокомментировал результаты выборов 8 сентября.
Мой Брянск 08 сентября в 23:33
Армия и оружие

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Красная весна вчера в 21:52
Происшествия

ДТП со актером фильма «Ты у меня одна» попало на видео

ДТП, в которое под Санкт-Петербургом попал актер фильмов «Всё будет хорошо», «Ты у меня одна» и телесериала «Улицы разбитых фонарей» Марк Горонок, попало на видеокамеру авторегистратора.
Известия 14:48
Происшествия

Арестантов «Бутырки» из старинной башни перевели в другие камеры

Заключенных, которые содержались в башне московского СИЗО «Бутырка», перевели в другие камеры.
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Авто

В компании Tesla придумали дворники заново

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Транспорт

Движение в центре столицы перекроют из-за парада городской техники

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В московском метро тестируют систему распознавания лиц

Ранее во вторник глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов рассказал журналистам, что в настоящее время в метро идут эксперименты по использованию системы распознавания лиц для оплаты проезда, в разработках участвуют ВТБ и Сбербанк.
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Выданного РФ Цемаха Нидерланды признали подозреваемым по делу MH17

Нидерланды изменили статус свидетеля по делу об атаке на Boeing рейса MH17 в июле 2014 года в Донбассе Владимира Цемаха – теперь он является подозреваемым.
Газета.Ru 13:42
Общество

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Предприниматель Гапонцев и Минфин США подписали мировое соглашение

Учёный и предприниматель Валентин Гапонцев и американские власти подписали мировое соглашение об урегулировании спора, который касается включения россиянина в «кремлёвский список».
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Вышел трейлер сериала «Смотри» с Джейсоном Момоа в главной роли

Главную роль исполнил Джейсон Момоа, известный по роли Аквамена в одноименном фильме и других комиксах DC и работе в сериале «Игра престолов».
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Победить бедность в России удастся путем выстраивания адресного механизма помощи семьям, при этом проблему не решить, если просто заливать ее деньгами, заявил глава Минтруда Максим Топилин в ходе программы "Диалог" на телеканале "Россия 24".
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Тимченко вышел на второе место в списке богатейших россиян

Миллиардер Геннадий Тимченко вышел на второе место по размеру состояния среди богатейших россиян.
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В США намерены ввести лицензирование смесей для вейпов

Через несколько месяцев в США будет запрещена продажа ароматизированных курительных смесей для вейпов до отдельного одобрения регулятором.
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Напомним, Минкомсвязь предлагала возобновить в конце 2019 года тестирование связи 5G в диапазоне 3,4–3,8 ГГц.
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Юрий Дудь получил премию GQ «Человек года»

Журналист Юрий Дудь получил премию журнала GQ "Человек года" 2019. Об этом сообщается на сайте издания.
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Суд вернул в прокуратуру дело «Седьмой студии» Серебренникова

Мещанский суд Москвы в среду, 11 сентября, принял решение вернуть в прокуратуру дело «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова «в связи с противоречиями».
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Максим Фадеев заявил, что его трек появится на всех мировых площадках

Российский продюсер и музыкант Максим Фадеев написал в инстаграме, что о его треке на песню Rock The Silence уже в декабре узнают во всем мире.
РИА Новости 08:34
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Медведев предложил «идею» для снижения абортов

При борьбе с абортами не работают запреты и «тупая пропаганда», заявил 11 сентября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в телеэфире.
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Конфликтом в красноярской школе из-за прически ученика заинтересовался СК

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Матч «КАМАЗа» и «Спартака» могут перенести в Казань или Москву

Матч 1/16 финала Кубка России между «КАМАЗом» и «Спартаком» могут провести за пределами Набережных Челнов.
Soccer.ru 07:16
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Михаэль Шумахер
Немецкий автоспорт
Немецкий автогонщик «Формулы-1». Семикратный чемпион мира, двукратный вице-чемпион мира и трижды бронзовый призёр. Обладатель многочисленных рекордов «Формулы-1»: по числу побед, подиумов, побед за один сезон, быстрых кругов, а также чемпионских титулов подряд. Уже после завершения карьеры, в конце 2013 года, в результате несчастного случая получил тяжёлую травму головы.
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