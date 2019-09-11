Происшествия
Вести.RuМихаэль Шумахер пришел в сознание
Знаменитый немецкий автогонщик Михаэль Шумахер вышел из комы, в которой он находился более пяти лет. В настоящее время семикратный чемпион мира в Формуле-1 проходит лечение в парижской клинике. Как сообщает французское издание Le Parisien, Шумахер находится в сознании.
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Автоматически обработаны 6994 источника, обновлено в 17:55, Вашингтон
Политика
Медведев подписал поручение о прекращении действия советских актов
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР.
РИА Новости 05:46
Гаджеты
Цены на старые модели iPhone в России резко снизились
Уже сегодня цены на предыдущие модели, включая iPhone 8 и 8 Plus, а также прошлогодний iPhone XR начали резко снижаться.
REGNUM 16:46
Экономика
Самые дорогие миграционные патенты действуют в РФ на Севере и Дальнем Востоке – PwC
Максимальная стоимость патентов для трудовых мигрантов в России в 2018 году была установлена в дальневосточных и северных регионах, говорится в рейтинге эффективности региональной налоговой политики, подготовленном консалтинговой компанией PwC и имеющемся в распоряжении РИА Новости.
ПРАЙМ 17:16
Энергетика
В Германии призвали вдвое сократить мощность «Газпрома» по OPAL
В Федеральном сетевом агентстве Германии заявили, что «Газпром» должен вдвое сократить транспортировку газа по газопроводу OPAL в соответствии с решением суда Евросоюза.
RT на русском 10:09
Политика
Рада приняла закон об импичменте президента
Верховная Рада Украины приняла закон об импичменте президента. Об этом сообщает «112 Украина».
Lenta.ru вчера в 04:13
Политика
Турчак прокомментировал результаты на выборах «Единой России»
Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак прокомментировал результаты выборов 8 сентября.
Мой Брянск 08 сентября в 23:33
Армия и оружие
ВВС Израиля обстреляли 15 военных объектов ХАМАС
Авианалет по 15 военным объектам ХАМАС в северной и центральной частях сектора Газа совершили израильские ВВС за совершенный ранее ракетный обстрел городов Ашкод и Ашкелон, 11 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на армейскую пресс-службу Израиля.
Красная весна вчера в 21:52
Происшествия
ДТП со актером фильма «Ты у меня одна» попало на видео
ДТП, в которое под Санкт-Петербургом попал актер фильмов «Всё будет хорошо», «Ты у меня одна» и телесериала «Улицы разбитых фонарей» Марк Горонок, попало на видеокамеру авторегистратора.
Известия 14:48
Происшествия
Арестантов «Бутырки» из старинной башни перевели в другие камеры
Заключенных, которые содержались в башне московского СИЗО «Бутырка», перевели в другие камеры.
Известия 09:21
Авто
В компании Tesla придумали дворники заново
Журнал Авто.ру 10:36
Технологии
В московском метро тестируют систему распознавания лиц
Ранее во вторник глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов рассказал журналистам, что в настоящее время в метро идут эксперименты по использованию системы распознавания лиц для оплаты проезда, в разработках участвуют ВТБ и Сбербанк.
РИА Новости 10:25
Политика
Выданного РФ Цемаха Нидерланды признали подозреваемым по делу MH17
Нидерланды изменили статус свидетеля по делу об атаке на Boeing рейса MH17 в июле 2014 года в Донбассе Владимира Цемаха – теперь он является подозреваемым.
Газета.Ru 13:42
Общество
В Нижнем Новгороде спустили на воду круизный лайнер «Мустай Карим»
Нижегородский завод «Красное Сормово» спустил на воду новейшее четырехпалубное круизное судно проекта PV300 «Мустай Карим», сообщает 11 сентября пресс-служба Морского инженерного бюро.
REGNUM 08:19
Шоу-бизнес
Бывшая жена Богомолова отказалась прийти на его свадьбу с Собчак
Режиссер Константин Богомолов пригласил бывшую супругу на свою свадьбу с телеведущей Ксенией Собчак.
ТВ Центр 04:49
Политика
Предприниматель Гапонцев и Минфин США подписали мировое соглашение
Учёный и предприниматель Валентин Гапонцев и американские власти подписали мировое соглашение об урегулировании спора, который касается включения россиянина в «кремлёвский список».
RT на русском 16:53
Кино
Вышел трейлер сериала «Смотри» с Джейсоном Момоа в главной роли
Главную роль исполнил Джейсон Момоа, известный по роли Аквамена в одноименном фильме и других комиксах DC и работе в сериале «Игра престолов».
Телепрограмма 05:59
Гаджеты
В России появился новый бренд дешевых телевизоров
Газета DAILY 16:52
Шоу-бизнес
Наташа Королева опубликовала видео игры на раздевание с Киркоровым
1996 г в долгих перелетах играем в азартные игры на деньги а кто все поиграл то на раздевание, - написала артистка.
Петрозаводск говорит 15:19
Экономика
Проблему бедности надо решать адресно, заявил Топилин
Победить бедность в России удастся путем выстраивания адресного механизма помощи семьям, при этом проблему не решить, если просто заливать ее деньгами, заявил глава Минтруда Максим Топилин в ходе программы "Диалог" на телеканале "Россия 24".
РИА Новости 06:33
Экономика
Тимченко вышел на второе место в списке богатейших россиян
Миллиардер Геннадий Тимченко вышел на второе место по размеру состояния среди богатейших россиян.
РБК 14:29
Здоровье
В США намерены ввести лицензирование смесей для вейпов
Через несколько месяцев в США будет запрещена продажа ароматизированных курительных смесей для вейпов до отдельного одобрения регулятором.
RT на русском 17:21
Общество
МГУ вошел в рейтинг лучших университетов мира по версии THE
Московский государственный университет имени Ломоносова стал лучшим среди российских вузов в мировом рейтинге Times Higher Education (THE) и вошел в топ-200, сообщили в пресс-службе Проекта 5-100.
РИА Новости 14:28
Политика
Минкомсвязь рассмотрит вопрос передачи частот силовиков под 5G
Напомним, Минкомсвязь предлагала возобновить в конце 2019 года тестирование связи 5G в диапазоне 3,4–3,8 ГГц.
Коммерсантъ 15:52
Культура
Юрий Дудь получил премию GQ «Человек года»
Журналист Юрий Дудь получил премию журнала GQ "Человек года" 2019. Об этом сообщается на сайте издания.
РИА Новости 04:18
Общество
Суд вернул в прокуратуру дело «Седьмой студии» Серебренникова
Мещанский суд Москвы в среду, 11 сентября, принял решение вернуть в прокуратуру дело «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова «в связи с противоречиями».
Известия 09:55
Музыка
Максим Фадеев заявил, что его трек появится на всех мировых площадках
Российский продюсер и музыкант Максим Фадеев написал в инстаграме, что о его треке на песню Rock The Silence уже в декабре узнают во всем мире.
РИА Новости 08:34
Здоровье
Медведев предложил «идею» для снижения абортов
При борьбе с абортами не работают запреты и «тупая пропаганда», заявил 11 сентября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в телеэфире.
REGNUM 06:35
Футбол
Матч «КАМАЗа» и «Спартака» могут перенести в Казань или Москву
Матч 1/16 финала Кубка России между «КАМАЗом» и «Спартаком» могут провести за пределами Набережных Челнов.
Soccer.ru 07:16