с чего всё началось

Знаменитый немецкий автогонщик Михаэль Шумахер вышел из комы, в которой он находился более пяти лет. В настоящее время семикратный чемпион мира в Формуле-1 проходит лечение в парижской клинике. Как сообщает французское издание Le Parisien, Шумахер находится в сознании.

Происшествия В Якутии вынесли приговор по делу об изнасиловании женщины мигрантами Суд Якутии вынес приговор фигурантам резонансного дела об изнасиловании местной жительницы мигрантами.

Шоу-бизнес Богомолов пригласил бывшую жену на свадьбу с Собчак За два дня до грядущего торжества телеведущая Ксения Собчак подтвердила слухи о свадьбе с режиссером Константином Богомоловым, запланированной на 13 сентября.

Происшествия Полиция в Улан-Удэ бросила дымовую шашку в автобус с протестующими Полицейские бросили дымовую шашку в автобус с протестующими на площади Советов, где проходила акция против итогов выборов мэра, 15 человек доставлены в отдел полиции Советского района города, сообщил депутат Народного хурала Бурятии Баир Цыренов в ходе онлайн-трансляции в соцсетях.

Политика Глава «Газпрома» назвал условия продажи газа Украине со скидкой 25% Ранее министр энергетики Александр Новак заявлял, что Россия согласна продлить действие существующего контракта на транзит газа через Украину и возобновить поставки газа в страну.

Политика Алхас Квициния обжаловал в суде итоги выборов президента Абхазии "Квициния требует отменить решение ЦИК Абхазии о признании итогов второго тура президентских выборов", - сообщил представитель суда.

Политика Медведев подписал поручение о прекращении действия советских актов Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР.

Политика Россия увидела угрозу в плане Нетаньяху по расширению Израиля Планы премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху аннексировать территории на Западном берегу реки Иордан могут подорвать надежды на мир между еврейским государством и его арабскими соседями, говорится в заявлении МИД России, опубликованном на сайте ведомства.

Единоборства Менеджер Нурмагомедова заявил о возможном поединке с Сен-Пьером Менеджер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Али Абдельазиз заявил, что следующим соперником его клиента может стать экс-чемпион организации в двух весовых категориях Жорж Сен-Пьер.

Футбол Стало известно название нового футбольного турнира УЕФА Решение о создании нового турнира с рабочим названием UEL2 (UEFA Europa League 2) было принято в декабре 2018 года на заседании исполнительного комитета УЕФА в Дублине, пишет издание.

Общество Мэрия предложила перенести митинги 21 и 22 сентября в Люблино Московский департамент региональной безопасности не согласовал заявки на митинги 21 и 22 сентября, поданные главой штаба Геннадия Гудкова Эльвирой Вихаревой.

Происшествия Бывший замначальника ОМВД «Лефортово» приговорен к 8 годам Бывший замначальника отдела полиции района Лефортово, глава следственного отделения Анзор Шулая, получил 8 лет колонии.

Политика Джон Болтон отправлен в отставку Дональд Трамп сообщил, что советник по национальной безопасности Джон Болтон отправлен в отставку.

Политика Глава МВД Эстонии предложил запретить украинцам безвизовый въезд Хельме подчеркнул, что его партия давно предполагала, что граждане Украины, как только у них появится возможность безвизового въезда в ЕС, станут «троянским конём».

Шоу-бизнес В окружении Заворотнюк рассказали о ее здоровье Знакомый мужа актрисы Анастасии Заворотнюк прокомментировал слухи о том, что она больна онкологическим заболеванием.

Политика В Кремле прокомментировали слова Дудя на премии GQ В Кремле не склонны проецировать высказывания, сделанные на светских мероприятиях, на настроение в обществе, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать слова журналиста Юрия Дудя на премии журнала GQ.

Политика Минкомсвязь рассмотрит вопрос передачи частот силовиков под 5G Напомним, Минкомсвязь предлагала возобновить в конце 2019 года тестирование связи 5G в диапазоне 3,4–3,8 ГГц.

Кино Вышел трейлер сериала «Смотри» с Джейсоном Момоа YouTube опубликован трейлер сериала «Смотри». Главную роль в проекте сыграл Джейсон Момоа, известный по роли Аквамена в кинокомиксах DC.

Общество Приставам захотели дать неограниченный доступ в квартиры россиян Судебным приставам предложили дать право принудительного доступа в квартиры россиян. Об этом сообщается на сайте Минюста.

Футбол Черышев направил обращение тренеру Марселино, уволенному из «Валенсии» Новым наставником команды стал Альберт Селадес. Ранее сообщалось, что Марселино уволен с поста главного тренера «Валенсии».

Технологии На Крымском мосту начали устанавливать автоматику для движения поездов На железнодорожной части моста через Керченский пролив начали установку системы автоматического контроля и управления движением поездов.

Космос Робот Федор больше не полетит в космос Робот-андроид Федор (Skybot F-850) выполнил свою функцию и больше не полетит в космос, заявил исполнительный директор НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров.

Общество В Нижнем Новгороде спустили на воду круизный лайнер «Мустай Карим» Нижегородский завод «Красное Сормово» спустил на воду новейшее четырехпалубное круизное судно проекта PV300 «Мустай Карим», сообщает 11 сентября пресс-служба Морского инженерного бюро.

Армия и оружие CNBC: разведка США считает, что РФ ускоряет работу над ракетами неограниченной дальности Разведка США считает, что российские крылатые ракеты неограниченной дальности с малогабаритной сверхмощной ядерной энергоустановкой "Буревестник" (Skyfall по классификации НАТО) будут поставлены на вооружение раньше, чем планировалось: в течение ближайших шести лет.