Происшествия
Вести.RuМихаэль Шумахер пришел в сознание
Знаменитый немецкий автогонщик Михаэль Шумахер вышел из комы, в которой он находился более пяти лет. В настоящее время семикратный чемпион мира в Формуле-1 проходит лечение в парижской клинике. Как сообщает французское издание Le Parisien, Шумахер находится в сознании.
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с чего всё началось
Легендарный немецкий гонщик "Формулы-1" и семикратный чемпион мира Михаэль Шумахер 9 сентября был тайно госпитализирован в клинику имени Жоржа Помпиду в Париже, сообщает издание Le Parisien.Газета.Ru10:55
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Происшествия
В Якутии вынесли приговор по делу об изнасиловании женщины мигрантами
Суд Якутии вынес приговор фигурантам резонансного дела об изнасиловании местной жительницы мигрантами.
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Шоу-бизнес
Богомолов пригласил бывшую жену на свадьбу с Собчак
За два дня до грядущего торжества телеведущая Ксения Собчак подтвердила слухи о свадьбе с режиссером Константином Богомоловым, запланированной на 13 сентября.
Газета.Ru 10:19
Происшествия
Полиция в Улан-Удэ бросила дымовую шашку в автобус с протестующими
Полицейские бросили дымовую шашку в автобус с протестующими на площади Советов, где проходила акция против итогов выборов мэра, 15 человек доставлены в отдел полиции Советского района города, сообщил депутат Народного хурала Бурятии Баир Цыренов в ходе онлайн-трансляции в соцсетях.
Интерфакс 16:23
Политика
Глава «Газпрома» назвал условия продажи газа Украине со скидкой 25%
Ранее министр энергетики Александр Новак заявлял, что Россия согласна продлить действие существующего контракта на транзит газа через Украину и возобновить поставки газа в страну.
Государственные Вести вчера в 01:19
Политика
Флаги США приспустят в память о жертвах теракта 11 сентября 2001 года
Политика Сегодня 01:11
Политика
Алхас Квициния обжаловал в суде итоги выборов президента Абхазии
"Квициния требует отменить решение ЦИК Абхазии о признании итогов второго тура президентских выборов", - сообщил представитель суда.
Кавказский узел 11:00
Политика
Медведев подписал поручение о прекращении действия советских актов
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР.
РИА Новости 05:46
Политика
Россия увидела угрозу в плане Нетаньяху по расширению Израиля
Планы премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху аннексировать территории на Западном берегу реки Иордан могут подорвать надежды на мир между еврейским государством и его арабскими соседями, говорится в заявлении МИД России, опубликованном на сайте ведомства.
Lenta.ru 13:45
Единоборства
Менеджер Нурмагомедова заявил о возможном поединке с Сен-Пьером
Менеджер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Али Абдельазиз заявил, что следующим соперником его клиента может стать экс-чемпион организации в двух весовых категориях Жорж Сен-Пьер.
RT на русском 11:32
Футбол
Стало известно название нового футбольного турнира УЕФА
Решение о создании нового турнира с рабочим названием UEL2 (UEFA Europa League 2) было принято в декабре 2018 года на заседании исполнительного комитета УЕФА в Дублине, пишет издание.
Ридус 15:44
Общество
Мэрия предложила перенести митинги 21 и 22 сентября в Люблино
Московский департамент региональной безопасности не согласовал заявки на митинги 21 и 22 сентября, поданные главой штаба Геннадия Гудкова Эльвирой Вихаревой.
РБК 11:56
Происшествия
Бывший замначальника ОМВД «Лефортово» приговорен к 8 годам
Бывший замначальника отдела полиции района Лефортово, глава следственного отделения Анзор Шулая, получил 8 лет колонии.
Российская газета 14:03
Политика
Джон Болтон отправлен в отставку
Дональд Трамп сообщил, что советник по национальной безопасности Джон Болтон отправлен в отставку.
Время Пресс вчера в 12:46
Политика
Глава МВД Эстонии предложил запретить украинцам безвизовый въезд
Хельме подчеркнул, что его партия давно предполагала, что граждане Украины, как только у них появится возможность безвизового въезда в ЕС, станут «троянским конём».
REGNUM 07:05
Шоу-бизнес
В окружении Заворотнюк рассказали о ее здоровье
Знакомый мужа актрисы Анастасии Заворотнюк прокомментировал слухи о том, что она больна онкологическим заболеванием.
Газета.Ru 08:25
Политика
В Кремле прокомментировали слова Дудя на премии GQ
В Кремле не склонны проецировать высказывания, сделанные на светских мероприятиях, на настроение в обществе, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать слова журналиста Юрия Дудя на премии журнала GQ.
RT на русском 09:32
Политика
Минкомсвязь рассмотрит вопрос передачи частот силовиков под 5G
Напомним, Минкомсвязь предлагала возобновить в конце 2019 года тестирование связи 5G в диапазоне 3,4–3,8 ГГц.
Коммерсантъ 15:52
Кино
Вышел трейлер сериала «Смотри» с Джейсоном Момоа
YouTube опубликован трейлер сериала «Смотри». Главную роль в проекте сыграл Джейсон Момоа, известный по роли Аквамена в кинокомиксах DC.
Культуромания 01:57
Общество
Приставам захотели дать неограниченный доступ в квартиры россиян
Судебным приставам предложили дать право принудительного доступа в квартиры россиян. Об этом сообщается на сайте Минюста.
Lenta.ru вчера в 07:28
Футбол
Черышев направил обращение тренеру Марселино, уволенному из «Валенсии»
Новым наставником команды стал Альберт Селадес. Ранее сообщалось, что Марселино уволен с поста главного тренера «Валенсии».
RT на русском 15:54
Технологии
На Крымском мосту начали устанавливать автоматику для движения поездов
На железнодорожной части моста через Керченский пролив начали установку системы автоматического контроля и управления движением поездов.
РБК 06:34
Космос
Робот Федор больше не полетит в космос
Робот-андроид Федор (Skybot F-850) выполнил свою функцию и больше не полетит в космос, заявил исполнительный директор НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров.
Полит.ру 11:24
Общество
В Нижнем Новгороде спустили на воду круизный лайнер «Мустай Карим»
Нижегородский завод «Красное Сормово» спустил на воду новейшее четырехпалубное круизное судно проекта PV300 «Мустай Карим», сообщает 11 сентября пресс-служба Морского инженерного бюро.
REGNUM 08:19
Армия и оружие
CNBC: разведка США считает, что РФ ускоряет работу над ракетами неограниченной дальности
Разведка США считает, что российские крылатые ракеты неограниченной дальности с малогабаритной сверхмощной ядерной энергоустановкой "Буревестник" (Skyfall по классификации НАТО) будут поставлены на вооружение раньше, чем планировалось: в течение ближайших шести лет.
ТАСС 14:29
Общество
В Барселоне отмечают Национальный день Каталонии
RT на русском 14:01
Шоу-бизнес
Орлова, Орбакайте и Полторак провели вечер вместе
Не всегда в будний вечер хочется побыстрее вернуться домой.
Телепрограмма 02:50
Политика
Путин предложил три кандидатуры на пост главы Крыма
Президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госсовета Крыма три кандидатуры на пост главы республики.
РБК вчера в 05:50