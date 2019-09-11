Происшествия
Вести.RuМихаэль Шумахер пришел в сознание
Знаменитый немецкий автогонщик Михаэль Шумахер вышел из комы, в которой он находился более пяти лет. В настоящее время семикратный чемпион мира в Формуле-1 проходит лечение в парижской клинике. Как сообщает французское издание Le Parisien, Шумахер находится в сознании.
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Футбол
Каррера прилетел в Москву
Газета.Ru 18:02
Политика
В Кремле прокомментировали слова Дудя на премии GQ
В Кремле не склонны проецировать высказывания, сделанные на светских мероприятиях, на настроение в обществе, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать слова журналиста Юрия Дудя на премии журнала GQ.
RT на русском 09:32
Космос
День 12 сентября в истории
12 сентября 1959 года с космодрома Байконур был осуществлен запуск ракеты-носителя «Восток-Л», которая вывела на траекторию полета к Луне автоматическую станцию «Луна-2».
Парламентская газета 18:00
Здоровье
Медведев предложил «идею» для снижения абортов
При борьбе с абортами не работают запреты и «тупая пропаганда», заявил 11 сентября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в телеэфире.
REGNUM 06:35
Политика
Верховный суд США разрешил властям ограничивать предоставление убежища
Верховный суд США разрешил администрации президента Дональда Трампа ограничивать предоставление убежища иностранцам на всей территории страны, передает агентство Associated Press.
РБК 18:55
Происшествия
В Улан-Удэ задержали 17 человек, оказавших сопротивление полицейским
Правоохранители в Улан-Удэ задержали 17 человек, которые припарковали автобус в пешеходной зоне на площади Советов, оказали сопротивление и применили слезоточивый газ против сотрудников полиции, сообщило МВД по Бурятии.
РИА Новости 17:28
Происшествия
В Армении найден мертвым российский солдат
В июне 2018 года в Гюмри погиб военнослужащий 102-й российской военной базы 32-летний Владислав Кулаков.
Lenta.ru 09:50
Гаджеты
В Сети появились первые снимки интерьера внедорожника Genesis GV70
«Genesis ускорит зарубежную экспансию в Китай и Европу и будет активно расширять свою линейку, включая первую модель внедорожника, выпущенную в этом году для усиления влияния мирового бренда», - заявил топ-менеджер.
SpeedMe 14:14
Шоу-бизнес
Представитель Заворотнюк рассказал о самочувствии актрисы
Директор актрисы Анастасии Заворотнюк Марина Потапова заявила о том, что состояние здоровья ее подопечной в норме.
Политическая Экспертиза 16:28
Армия и оружие
Британский «Лучник» обзавёлся модульной конструкцией
Военное обозрение 08:30
Футбол
Криштиану Роналду посвятил четыре гола своим детям
Свои голы спортсмен посвятил любимым детям: Криштиану-младшему, Матео, Еве и Алане.
Летидор 07:32
Политика
Китай освободит ряд товаров из США от дополнительных пошлин
Власти Китая намерены освободить некоторые американские товары от дополнительных пошлин, говорится в сообщении Комитета по тарифам и сборам при Госсовете КНР.
REGNUM 02:12
Экономика
Тимченко вышел на второе место в списке богатейших россиян
Миллиардер Геннадий Тимченко вышел на второе место по размеру состояния среди богатейших россиян.
РБК 14:29
Политика
Делегация из США приехала с визитом в Крым
"Цель визита – ознакомиться с ситуацией в Крыму изнутри, изучить, чего достиг полуостров за последние пять лет, как изменились настроения местного населения, и рассказать обо всем у себя на родине", – рассказал Горбачев.
Москва 24 09 сентября в 21:09
Происшествия
В СК рассказали об участившихся случаях пропажи детей
«Как показывает статистика, уже по итогам первого полугодия наблюдался рост числа заявлений о пропаже детей — свыше 6,5 тыс. сообщений, это на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года», — отметили в ведомстве.
Известия 12:42
Космос
У суперземли в обитаемой зоне впервые нашли водяной пар в атмосфере
Российская газета 15:00
Гаджеты
Компания Apple представила новый игровой сервис
На презентации в Купертино компания Apple представила свой новый игровой сервис Arcade.
Суть событий вчера в 13:49
Общество
Экс-ведущий «Музобоза» возглавит парк «Зарядье»
В свою очередь, нынешний директор «Зарядья» Павел Трехлеб возглавит Парк Горького, сменив на этом месте руководителя «Мосгорпарка» Вячеслава Дунаева.
РБК 12:13
Шоу-бизнес
Леонид Якубович передвигается в инвалидном кресле
Газета.Ru 09:43
Политика
МИД Украины вызвал посла Чехии из-за встречи Земана с русинами
МИД Украины потребовало от посла Чехии Радека Матулы разъяснений из-за встречи чешского президента Милоша Земана с представителями организации «Всемирный совет подкарпатских русинов».
РБК 17:22
Политика
Трюдо объявил о роспуске парламента Канады
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о роспуске парламента.
Газета.Ru 13:01
Футбол
Бабаев рассказал, почему сорвался переход Комличенко в ЦСКА
Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев рассказал о неудачных переговорах с чешской командой «Млада-Болеслав» относительно перехода российского нападающего Николая Комличенко.
RT на русском 16:21
Космос
В России соберут робота для открытого космоса
В следующем году планируется начать сборку опытных образцов нового российского робота «Теледроид», который будет выполнять работы за бортом Международной космической станции (МКС).
ТК Звезда 18:33
Политика
СМИ: США не будут предоставлять багамцам «статус временно защищенных лиц»
Власти США не собираются предоставлять въезжающим в страну жителям Багамских островов "статус временно защищенных лиц", сообщает телеканал CBS со ссылкой на представителя Белого дома.
РИА Новости 18:31
Технологии
Система распознавания лиц позволит оплатить проезд в московском метро
Систему распознавания лиц для оплаты проезда тестируют в столичной подземке. В настоящее время эксперимент проходит без участия пассажиров.
Вечерняя Москва 13:14
Авто
Geely рассекретила название необычного кроссовера на базе Volvo
Компания Geely рассекретила название своего нового компактного кроссовера с необычным дизайном.
Новые автомобили 05:32
Происшествия
Бывший замначальника ОМВД «Лефортово» приговорен к 8 годам
Бывший замначальника отдела полиции района Лефортово, глава следственного отделения Анзор Шулая, получил 8 лет колонии.
Российская газета 14:03
Политика
Медведев отменил советские акты
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до середины ноября подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 16:19
Авто
Производитель кальянов выпустил внедорожник с выдвижной гусеницей
Самая первая получит V8 объёмом 6,2-литра с отдачей 1000 л.с. Версию Devil уже оснастят гусеницей, а для нее привод будет электрический или гидравлический.
Tvoe-avto.com 16:03
Происшествия
Суд признал виновной китаянку, проникшую в имение Трампа во Флориде
Суд присяжных признал китаянку Чжан Юцьзин виновной по обвинениям в проникновении на территорию имения президента США Дональда Трампа и даче ложных показаний, передает телеканал WPTV.
REGNUM 18:14