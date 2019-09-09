Происшествия

Вести.RuВести.RuМихаэль Шумахер тайно госпитализирован в парижскую клинику

Семикратный чемпион мира по автогонкам в классе Формулы-1, немец Михаэль Шумахер тайно госпитализирован в парижскую больницу имени Жоржа Помпиду. Экс-гонщика "Феррари" в понедельник, 9 сентября, доставили в отделение сердечно-сосудистой хирургии.
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с чего всё началось
Как передаёт в понедельник газета Parisien
, Шумахера во второй половине дня в понедельник доставили в отделение сердечно-сосудистой хирургии на машине скорой помощи со швейцарскими номерами.
РИА Новостивчера в 14:53

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Михаэль Шумахер тайно госпитализирован в парижскую клинику, сообщили СМИ

РИА Новостивчера в 14:53

СМИ: Михаэля Шумахера перевезли в парижский госпиталь

ТАССвчера в 15:00

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РЕН ТВвчера в 14:55

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Телеканал 360°вчера в 15:18

СМИ узнали о тайной госпитализации Шумахера в больницу в Париже

РБКвчера в 16:06

Михаэля Шумахера перевезли из Швейцарии в парижский госпиталь

Московский Комсомолецвчера в 15:05

Шумахер тайно госпитализирован в парижскую больницу

Газета.Ruвчера в 15:26
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Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 00:50, Вашингтон
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Немецкий автогонщик «Формулы-1». Семикратный чемпион мира, двукратный вице-чемпион мира и трижды бронзовый призёр. Обладатель многочисленных рекордов «Формулы-1»: по числу побед, подиумов, побед за один сезон, быстрых кругов, а также чемпионских титулов подряд. Уже после завершения карьеры, в конце 2013 года, в результате несчастного случая получил тяжёлую травму головы.
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