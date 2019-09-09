Происшествия
Вести.RuМихаэль Шумахер тайно госпитализирован в парижскую клинику
Семикратный чемпион мира по автогонкам в классе Формулы-1, немец Михаэль Шумахер тайно госпитализирован в парижскую больницу имени Жоржа Помпиду. Экс-гонщика "Феррари" в понедельник, 9 сентября, доставили в отделение сердечно-сосудистой хирургии.
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Как передаёт в понедельник газета Parisien, Шумахера во второй половине дня в понедельник доставили в отделение сердечно-сосудистой хирургии на машине скорой помощи со швейцарскими номерами.РИА Новости14:53
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Общество
Самарцы потребовали извинений за выступление Билана на Дне города
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Происшествия
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Происшествия
Мужчина проник в офисное здание при помощи альпинистского снаряжения
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Москва 24 11:34
Происшествия
В Москве рейс «Уральских авиалиний» в Сочи задержали на девять часов
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Военных ВСУ уличили в грабеже пенсионеров в Донбассе
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Коммерсантъ 07:29
Происшествия
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Политика
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Для сравнения, в речи заикающихся людей между фонемами возникают паузы, которых в норме нет либо они имеют гораздо меньшую длительность.
N+1 02 сентября в 20:01
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Газета.Ru 18:07
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У молодежи все чаще стал встречаться один из самых опасных видов рака
Исследование американских онкологов показало пугающую тенденцию - в последние годы неуклонно растет заболеваемость раком толстой кишки "исключительно среди молодых людей в девяти странах с высоким уровнем дохода".
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В Болгарии задержали пророссийского активиста по обвинению в шпионаже
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Московский Комсомолец 13:06
Экономика
В России вырастут детские пособия
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Газета.Ru 02:53
Происшествия
Появилась фотография одного из столкнувшихся в воздухе Су-34
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Lenta.ru 09:18
Политика
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Вести.Ru 15:57
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Panasonic Toughbook 55 — модульный «танк» среди ноутбуков
Toughbook 55, как и другие модели серии, поддерживает горячую замену батарей без выключения, а время автономной работы за счёт этого достигает 40 часов.
Игромания.ру 16:15
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«Свидетель» по делу MH17 Цемах отказался от сделки со следствием
Свидетель по уголовному делу о крушении малайзийского Boeing рейса MH17 в 2014 году Владимир Цемах отказался от сделки со следствием.
Радио Sputnik вчера в 11:17
Происшествия
Неизвестный открыл стрельбу в голландском городе Дордрехт, есть жертвы
Стрельбу открыл неизвестный злоумышленник в городе Дордрехт на юго-западе Нидерландов.
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Коммерсантъ 03:49
Космос
Индия может через 10 лет создать на Луне станцию
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Аргументы недели 01:30
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Минсельхоз вмешался в танковые дела
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SpaceX: спутники Starlink могут заработать к лету 2020
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Хайтек+ 03:51
Общество
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Порье: побежден, но со мной не покончено
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Древнее глобальное потепление могло быть связано с орбитой Земли
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