с чего всё началось

Семикратный чемпион мира по автогонкам в классе Формулы-1, немец Михаэль Шумахер тайно госпитализирован в парижскую больницу имени Жоржа Помпиду. Экс-гонщика "Феррари" в понедельник, 9 сентября, доставили в отделение сердечно-сосудистой хирургии.

Футбол Хорватия не смогла обыграть Азербайджан в квалификации Евро-2020 В матче шестого тура отборочного раунда чемпионата Европы по футболу 2020 года сборная Азербайджана на поле "Баксель Арены" в Баку сыграла вничью с национальной командой Хорватии – 1:1. Счет в игре на 11-й минуте открыл капитан гостей Лука Модрич, реализовавший пенальти.

Происшествия В ФБК заявили об обысках в штабах Навального в Самаре, Уфе и Перми Сотрудники правоохранительных органов во вторник пришли с обысками в штабы оппозиционера Алексея Навального в Уфе, Самаре и Перми, а также к нескольким их сотрудникам.

Здоровье Минздрав поручил специалистам исследовать влияние вейпов на здоровье Министерство здравоохранения России поручило главному внештатному терапевту выяснить, каким образом электронные сигареты влияют на здоровье человека.

Финансы Чистый российский госдолг стал отрицательным Чистый государственный долг России стал отрицательным впервые после введения первых санкций за присоединение Крыма и падения цен на нефть в 2014 году, пишет РБК со ссылкой на данные Минфина и ЦБ.

Политика В МИД отреагировали на сообщение об эвакуации из России шпиона США Источник в МИД РФ назвал информацию американского телеканала "бредом" и "паранойей" в части, где описывается инцидент встречи Трампа в Белом доме с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и тогдашним послом РФ Сергеем Кисляком в 2017 году.

Футбол Россия «на флажке» вырвала у Казахстана победу в отборе Евро-2020 В шестом отборочном матче Чемпионата Европы 2020 года по футболу сборная России в Калининграде с трудом одолела команду Казахстана — 1:0. Стартовый состав сборной РФ по сравнению с матчем в Глазго слегка изменился.

Экономика МВФ оценил объем фиктивных инвестиций в мире в $15 трлн Около $15 трлн прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в мире являются фиктивными, говорится в совместном исследовании МВФ и Копенгагенского университета.

Технологии ГЛОНАСС начал подготовку к внедрению отечественной криптографии Сотовые операторы и производители телеком-оборудования начали тестировать переход на отечественную криптографию еще в октябре 2018 года.

Политика Путин уволил почти 30 генералов и полковников Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.

Экономика Росстат: Авиабилеты в России подорожали на четверть Цены на авиабилеты в России с января по август этого года подорожали на 24 процента.

Экономика Минпромторг предложил повысить ставку утилизационного сбора с 1 января Минпромторг предложил существенно повысить ставку утилизационного сбора на автомобили с 1 января, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Армия и оружие The Hill: у США появилось новое стратегическое видение космоса Космическое командование ВВС США выпустило доклад, который может послужить основой для деятельности будущих американских Космических сил, заявил сотрудник Командно-штабного колледж ВВС США Брент Зярник в статье для издания The Hill.

Происшествия В Курганской области четыре человека погибли в ДТП Автомобили Mazda и "Газель" столкнулись во вторник утром на трассе в Курганской области, погибли четыре человека, причины ДТП устанавливаются, сообщила пресс-служба УГИБДД УМВД России по региону.

Политика Названы кураторы обмена заключенными между Россией и Украиной Напомним, что 7 сентября текущего года состоялся обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной по формуле «35 на 35».

Общество В Госдуме подумывают ввести наказание за ложный вызов скорой помощи Экспертный совет при комитете Госдумы по охране здоровья начал рассматривать предложение о введение наказаний для тех россиян, которые вызывают скорую помощь просто так.

Политика Украинская община в Крыму пригласила дипломатов США и ЕС на полуостров Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина назвала странной позицию США и ЕС не признавать итоги местных выборов и пригласила дипломатов западных стран посетить регион.

Экономика Минимальную цену на сигареты предложили установить в России Депутаты Госдумы выступили за введение минимальной цены на табак в России.

Политика Трамп заявил о готовности к участию в переговорах России и Украины Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае необходимости мог бы принять участие в переговорном процессе между Россией и Украиной, в том числе в нормандском формате.

Космос Китай провёл испытание на орбите «карманного» ионного двигателя Китайские инженеры разработали ионный двигатель «карманного размера», который предназначен для «продления жизни малых космических аппаратов и предотвращения их превращения в опасный космический мусор».

Космос Робот «Федор» успешно вернулся на Землю В ночь на субботу, 7 сентября, российский робот «Федор» возвратился на Землю с Международной космической станции.

Здоровье Столичный областной перинатальный центр признали лучшим в России В рамках национальной премии «Репродуктивное завтра России» столичный областной перинатальный центр, расположенный в Балашихе, был признан лучшим.