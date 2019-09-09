Происшествия
Вести.RuМихаэль Шумахер тайно госпитализирован в парижскую клинику
Семикратный чемпион мира по автогонкам в классе Формулы-1, немец Михаэль Шумахер тайно госпитализирован в парижскую больницу имени Жоржа Помпиду. Экс-гонщика "Феррари" в понедельник, 9 сентября, доставили в отделение сердечно-сосудистой хирургии.
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с чего всё началось
Как передаёт в понедельник газета Parisien, Шумахера во второй половине дня в понедельник доставили в отделение сердечно-сосудистой хирургии на машине скорой помощи со швейцарскими номерами.РИА Новостивчера в 14:53
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Футбол
Хорватия не смогла обыграть Азербайджан в квалификации Евро-2020
В матче шестого тура отборочного раунда чемпионата Европы по футболу 2020 года сборная Азербайджана на поле "Баксель Арены" в Баку сыграла вничью с национальной командой Хорватии – 1:1. Счет в игре на 11-й минуте открыл капитан гостей Лука Модрич, реализовавший пенальти.
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Происшествия
В ФБК заявили об обысках в штабах Навального в Самаре, Уфе и Перми
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Газета.Ru вчера в 13:19
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Экономика
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Около $15 трлн прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в мире являются фиктивными, говорится в совместном исследовании МВФ и Копенгагенского университета.
РБК 01:59
Технологии
ГЛОНАСС начал подготовку к внедрению отечественной криптографии
Сотовые операторы и производители телеком-оборудования начали тестировать переход на отечественную криптографию еще в октябре 2018 года.
РБК 02:05
Политика
Путин уволил почти 30 генералов и полковников
Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.
Lenta.ru вчера в 14:56
Экономика
Росстат: Авиабилеты в России подорожали на четверть
Цены на авиабилеты в России с января по август этого года подорожали на 24 процента.
Российская газета 01:51
Культура
На Новодевичьем кладбище открыли памятник Владимиру Этушу
Росбалт вчера в 11:03
Экономика
Минпромторг предложил повысить ставку утилизационного сбора с 1 января
Минпромторг предложил существенно повысить ставку утилизационного сбора на автомобили с 1 января, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Ведомости вчера в 22:04
Армия и оружие
The Hill: у США появилось новое стратегическое видение космоса
Космическое командование ВВС США выпустило доклад, который может послужить основой для деятельности будущих американских Космических сил, заявил сотрудник Командно-штабного колледж ВВС США Брент Зярник в статье для издания The Hill.
REGNUM 00:41
Происшествия
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РИА Новости 01:12
Политика
Названы кураторы обмена заключенными между Россией и Украиной
Напомним, что 7 сентября текущего года состоялся обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной по формуле «35 на 35».
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Общество
В Госдуме подумывают ввести наказание за ложный вызов скорой помощи
Экспертный совет при комитете Госдумы по охране здоровья начал рассматривать предложение о введение наказаний для тех россиян, которые вызывают скорую помощь просто так.
Газета.Ru вчера в 01:48
Здоровье
Кофе и коньяк могут как лечить головную боль, так и вызывать ее
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MedikForum.ru вчера в 15:48
Политика
Украинская община в Крыму пригласила дипломатов США и ЕС на полуостров
Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина назвала странной позицию США и ЕС не признавать итоги местных выборов и пригласила дипломатов западных стран посетить регион.
РИА Новости вчера в 23:45
Экономика
Минимальную цену на сигареты предложили установить в России
Депутаты Госдумы выступили за введение минимальной цены на табак в России.
Газета.Ru вчера в 04:19
Политика
Трамп заявил о готовности к участию в переговорах России и Украины
Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае необходимости мог бы принять участие в переговорном процессе между Россией и Украиной, в том числе в нормандском формате.
RT на русском вчера в 15:35
Космос
Китай провёл испытание на орбите «карманного» ионного двигателя
Китайские инженеры разработали ионный двигатель «карманного размера», который предназначен для «продления жизни малых космических аппаратов и предотвращения их превращения в опасный космический мусор».
Московский Комсомолец 01:37
Космос
Робот «Федор» успешно вернулся на Землю
В ночь на субботу, 7 сентября, российский робот «Федор» возвратился на Землю с Международной космической станции.
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Политика
В Улан-Удэ участники стихийного митинга требуют перевыборов мэра
Коммерсантъ вчера в 15:36
Игры
Обзоры Borderlands 3 задержатся: западные журналисты пожаловались на странное решение 2K Games
3DNews 01:52
Здоровье
Столичный областной перинатальный центр признали лучшим в России
В рамках национальной премии «Репродуктивное завтра России» столичный областной перинатальный центр, расположенный в Балашихе, был признан лучшим.
Вечерняя Москва вчера в 13:01
Технологии
Сбербанк запустил переводы с карт других банков через свое приложение
Сбербанк в своем мобильном приложении и на сайте запустил функцию денежных переводов на свои карты с карт других банков.
РБК 01:30