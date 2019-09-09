Происшествия

Вести.RuВести.RuМихаэль Шумахер тайно госпитализирован в парижскую клинику

Семикратный чемпион мира по автогонкам в классе Формулы-1, немец Михаэль Шумахер тайно госпитализирован в парижскую больницу имени Жоржа Помпиду. Экс-гонщика "Феррари" в понедельник, 9 сентября, доставили в отделение сердечно-сосудистой хирургии.
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с чего всё началось
Как передаёт в понедельник газета Parisien
, Шумахера во второй половине дня в понедельник доставили в отделение сердечно-сосудистой хирургии на машине скорой помощи со швейцарскими номерами.
РИА Новостивчера в 14:53

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Михаэль Шумахер тайно госпитализирован в парижскую клинику, сообщили СМИ

РИА Новостивчера в 14:53

СМИ: Михаэля Шумахера перевезли в парижский госпиталь

ТАССвчера в 15:00

Михаэля Шумахера тайно доставили в клинику в Париже

РЕН ТВвчера в 14:55

Шумахера тайно перевезли на лечение в Париж — СМИ

Телеканал 360°вчера в 15:18

СМИ узнали о тайной госпитализации Шумахера в больницу в Париже

РБКвчера в 16:06

Михаэля Шумахера перевезли из Швейцарии в парижский госпиталь

Московский Комсомолецвчера в 15:05

Шумахер тайно госпитализирован в парижскую больницу

Газета.Ruвчера в 15:26
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Футбол

Хорватия не смогла обыграть Азербайджан в квалификации Евро-2020

В матче шестого тура отборочного раунда чемпионата Европы по футболу 2020 года сборная Азербайджана на поле "Баксель Арены" в Баку сыграла вничью с национальной командой Хорватии – 1:1. Счет в игре на 11-й минуте открыл капитан гостей Лука Модрич, реализовавший пенальти.
Вести.Ru вчера в 14:20
Общество

Шнуров прокомментировал выступление нетрезвого Билана в Самаре

РИА Новости 01:29
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В ФБК заявили об обысках в штабах Навального в Самаре, Уфе и Перми

Сотрудники правоохранительных органов во вторник пришли с обысками в штабы оппозиционера Алексея Навального в Уфе, Самаре и Перми, а также к нескольким их сотрудникам.
РБК 01:55
Здоровье

Минздрав поручил специалистам исследовать влияние вейпов на здоровье

Министерство здравоохранения России поручило главному внештатному терапевту выяснить, каким образом электронные сигареты влияют на здоровье человека.
Газета.Ru 01:54
Политика

Савченко посетовала на трудности в поиске новой работы

Lenta.ru вчера в 16:41
Общество

Гуф извинился за клип «Москва» и заявил, что не знал про «выборы мэра»

РИА Новости вчера в 19:53
Финансы

Чистый российский госдолг стал отрицательным

Чистый государственный долг России стал отрицательным впервые после введения первых санкций за присоединение Крыма и падения цен на нефть в 2014 году, пишет РБК со ссылкой на данные Минфина и ЦБ.
РИА Новости вчера в 23:54
Политика

В МИД отреагировали на сообщение об эвакуации из России шпиона США

Источник в МИД РФ назвал информацию американского телеканала "бредом" и "паранойей" в части, где описывается инцидент встречи Трампа в Белом доме с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и тогдашним послом РФ Сергеем Кисляком в 2017 году.
Газета.Ru вчера в 13:19
Футбол

Россия «на флажке» вырвала у Казахстана победу в отборе Евро-2020

В шестом отборочном матче Чемпионата Европы 2020 года по футболу сборная России в Калининграде с трудом одолела команду Казахстана — 1:0. Стартовый состав сборной РФ по сравнению с матчем в Глазго слегка изменился.
Росбалт вчера в 16:35
Общество

Опубликован рейтинг городов России с самыми красивыми девушками

Газета.Ru вчера в 13:25
Экономика

МВФ оценил объем фиктивных инвестиций в мире в $15 трлн

Около $15 трлн прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в мире являются фиктивными, говорится в совместном исследовании МВФ и Копенгагенского университета.
РБК 01:59
Технологии

ГЛОНАСС начал подготовку к внедрению отечественной криптографии

Сотовые операторы и производители телеком-оборудования начали тестировать переход на отечественную криптографию еще в октябре 2018 года.
РБК 02:05
Политика

Путин уволил почти 30 генералов и полковников

Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.
Lenta.ru вчера в 14:56
Экономика

Росстат: Авиабилеты в России подорожали на четверть

Цены на авиабилеты в России с января по август этого года подорожали на 24 процента.
Российская газета 01:51
Культура

На Новодевичьем кладбище открыли памятник Владимиру Этушу

Росбалт вчера в 11:03
Экономика

Минпромторг предложил повысить ставку утилизационного сбора с 1 января

Минпромторг предложил существенно повысить ставку утилизационного сбора на автомобили с 1 января, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Ведомости вчера в 22:04
Армия и оружие

The Hill: у США появилось новое стратегическое видение космоса

Космическое командование ВВС США выпустило доклад, который может послужить основой для деятельности будущих американских Космических сил, заявил сотрудник Командно-штабного колледж ВВС США Брент Зярник в статье для издания The Hill.
REGNUM 00:41
Происшествия

В Курганской области четыре человека погибли в ДТП

Автомобили Mazda и "Газель" столкнулись во вторник утром на трассе в Курганской области, погибли четыре человека, причины ДТП устанавливаются, сообщила пресс-служба УГИБДД УМВД России по региону.
РИА Новости 01:12
Политика

Названы кураторы обмена заключенными между Россией и Украиной

Напомним, что 7 сентября текущего года состоялся обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной по формуле «35 на 35».
Военное дело 01:30
Общество

В Госдуме подумывают ввести наказание за ложный вызов скорой помощи

Экспертный совет при комитете Госдумы по охране здоровья начал рассматривать предложение о введение наказаний для тех россиян, которые вызывают скорую помощь просто так.
Газета.Ru вчера в 01:48
Здоровье

Кофе и коньяк могут как лечить головную боль, так и вызывать ее

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MedikForum.ru вчера в 15:48
Политика

Украинская община в Крыму пригласила дипломатов США и ЕС на полуостров

Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина назвала странной позицию США и ЕС не признавать итоги местных выборов и пригласила дипломатов западных стран посетить регион.
РИА Новости вчера в 23:45
Экономика

Минимальную цену на сигареты предложили установить в России

Депутаты Госдумы выступили за введение минимальной цены на табак в России.
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Политика

Трамп заявил о готовности к участию в переговорах России и Украины

Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае необходимости мог бы принять участие в переговорном процессе между Россией и Украиной, в том числе в нормандском формате.
RT на русском вчера в 15:35
Космос

Китай провёл испытание на орбите «карманного» ионного двигателя

Китайские инженеры разработали ионный двигатель «карманного размера», который предназначен для «продления жизни малых космических аппаратов и предотвращения их превращения в опасный космический мусор».
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Космос

Робот «Федор» успешно вернулся на Землю

В ночь на субботу, 7 сентября, российский робот «Федор» возвратился на Землю с Международной космической станции.
Петербургский дневник 07 сентября в 02:53
Политика

В Улан-Удэ участники стихийного митинга требуют перевыборов мэра

Коммерсантъ вчера в 15:36
Игры

Обзоры Borderlands 3 задержатся: западные журналисты пожаловались на странное решение 2K Games

3DNews 01:52
Здоровье

Столичный областной перинатальный центр признали лучшим в России

В рамках национальной премии «Репродуктивное завтра России» столичный областной перинатальный центр, расположенный в Балашихе, был признан лучшим.
Вечерняя Москва вчера в 13:01
Технологии

Сбербанк запустил переводы с карт других банков через свое приложение

Сбербанк в своем мобильном приложении и на сайте запустил функцию денежных переводов на свои карты с карт других банков.
РБК 01:30
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Михаэль Шумахер
Немецкий автоспорт
Немецкий автогонщик «Формулы-1». Семикратный чемпион мира, двукратный вице-чемпион мира и трижды бронзовый призёр. Обладатель многочисленных рекордов «Формулы-1»: по числу побед, подиумов, побед за один сезон, быстрых кругов, а также чемпионских титулов подряд. Уже после завершения карьеры, в конце 2013 года, в результате несчастного случая получил тяжёлую травму головы.
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