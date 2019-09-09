Происшествия

Вести.RuВести.RuМихаэль Шумахер тайно госпитализирован в парижскую клинику

Семикратный чемпион мира по автогонкам в классе Формулы-1, немец Михаэль Шумахер тайно госпитализирован в парижскую больницу имени Жоржа Помпиду. Экс-гонщика "Феррари" в понедельник, 9 сентября, доставили в отделение сердечно-сосудистой хирургии.
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с чего всё началось
Как передаёт в понедельник газета Parisien
, Шумахера во второй половине дня в понедельник доставили в отделение сердечно-сосудистой хирургии на машине скорой помощи со швейцарскими номерами.
РИА Новости14:53

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Михаэль Шумахер тайно госпитализирован в парижскую клинику, сообщили СМИ

РИА Новости14:53

СМИ: Михаэля Шумахера перевезли в парижский госпиталь

ТАСС15:00

Михаэля Шумахера тайно доставили в клинику в Париже

РЕН ТВ14:55

СМИ узнали о тайной госпитализации Шумахера в больницу в Париже

РБК16:06

Шумахера тайно перевезли на лечение в Париж — СМИ

Телеканал 360°15:18

Михаэля Шумахера перевезли из Швейцарии в парижский госпиталь

Московский Комсомолец15:05

Шумахер тайно госпитализирован в парижскую больницу

Газета.Ru15:26
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Немецкий автогонщик «Формулы-1». Семикратный чемпион мира, двукратный вице-чемпион мира и трижды бронзовый призёр. Обладатель многочисленных рекордов «Формулы-1»: по числу побед, подиумов, побед за один сезон, быстрых кругов, а также чемпионских титулов подряд. Уже после завершения карьеры, в конце 2013 года, в результате несчастного случая получил тяжёлую травму головы.
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