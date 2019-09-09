с чего всё началось

Семикратный чемпион мира по автогонкам в классе Формулы-1, немец Михаэль Шумахер тайно госпитализирован в парижскую больницу имени Жоржа Помпиду. Экс-гонщика "Феррари" в понедельник, 9 сентября, доставили в отделение сердечно-сосудистой хирургии.

Общество Самарцы потребовали извинений за выступление Билана на Дне города Жители Самары, недовольные выступлением Димы Билана на Дне города, запустили электронную петицию: люди требуют публично извиниться перед горожанами за то, что этот артист был приглашен на праздник.

Политика Трамп отреагировал на сообщения об «эвакуации шпиона» из России Решение было принято после встречи главы МИД Сергея Лаврова и экс-посла России в США Сергея Кисляка с Трампом в Белом доме, в ходе которой стороны обсуждали полученные от разведки секретные сведения про "Исламское государство"*.

Футбол Сборная России вырвала победу у Казахстана в отборе Евро-2020 В Калининграде прошел матч отборочного турнира чемпионата Европы-2020 между сборными России и Казахстана.

Культура В Москве пройдет церемония награждения конкурса имени Андрея Стенина Церемония награждения Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина пройдет во вторник в Государственном историческом музее в Москве, сообщила пресс-служба МИА "Россия сегодня".

Шоу-бизнес Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина требуют снести По некоторым данным, рядом с замком уже вовсю орудуют рабочие в строительной форме, поэтому по приезду домой Пугачеву и Галкина ожидает весьма неприятная ситуация.

Происшествия Сумку с 1,5 млн рублей отобрали у мужчины в столице Неизвестные напали на мужчину в Москве и отобрали у него сумку, в которой находилось 1,5 миллиона рублей.

Футбол Северная Ирландия — Германия: Ройс и Вернер сыграют с первых минут В турнирной таблице группы С сборная Северной Ирландии занимает 1-е место, набрав в четырёх матчах 12 очков.

Экономика В России вырастут детские пособия По подсчетам Минтруда, размер пособия в среднем по стране, начиная с 2020 года, составит 12 тыс. рублей.

Политика Путин уволил почти 30 генералов и полковников Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.

Экономика В Госдуме предложили установить единую минимальную цену на сигареты Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР) планирует внести поправки об установлении единой минимальной цены на табачные изделия.

Политика США передали Украине похищенную из СССР в 1941 году картину Украинское посольство получило от ФБР картину Михаила Панина "Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной" Федеральное бюро расследований (ФБР) США передало украинскому посольству в Вашингтоне картину, которая была похищена в СССР в 1941 году, передает ТАСС со ссылкой на ФБР.

Гаджеты Представлен Volkswagen ID.3 — первый серийный электромобиль марки Сегодня в рамках Франкфуртского автосалона компания Volkswagen представила свой первый серийный электромобиль — ID.3. Это своеобразный Golf, но только на электротяге.

Политика Британский парламент вновь отверг идею Джонсона о досрочных выборах 4 сентября британский парламент проголосовал против предложения Джонсона о проведении досрочных парламентских выборов 15 октября.

Гаджеты Panasonic Toughbook 55 — модульный «танк» среди ноутбуков Toughbook 55, как и другие модели серии, поддерживает горячую замену батарей без выключения, а время автономной работы за счёт этого достигает 40 часов.

Космос Астрономы покажут первый фильм с настоящей черной дырой в 2020 году Исследователи космоса, которые прошлой весной продемонстрировали первую фотографию черной дыры, принялись за создание фильма с данным объектом.

Экономика «Ъ»: Союзмолоко просит Минсельхоз не считать молочными продукты с растительными жирами Глава Союзмолока Артем Белов в обращении предлагает перевести регулирование молокосодержащей продукции с заменителем молочного жира в регламент "О безопасности пищевой продукции" и ввести для такой продукции единые требования по маркировке и обороту.

Политика Шойгу и Лавров ответили главе Пентагона Главы Минобороны и МИД РФ, Сергей Шойгу и Сергей Лавров отреагировали на заявление главы американского Пентагона Марка Эспера о том, что Россия должна вести себя как "нормальная страна", сообщает kp.ru.

Политика Подведены итоги выборов в Мосгордуму По итогам обработки 100% протоколов 26 мест занимают самовыдвиженцы, кандидаты от партии КПРФ побеждают в 13 округах, от партии "Яблоко" попадают все трое зарегистрированных кандидата, еще три места займет "Справедливая Россия".

Авто Skoda в августе увеличила продажи в России на 4% В результате Skoda заняла седьмое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 4,9% против 4,4% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Шоу-бизнес У Ким Кардашьян обнаружена волчанка Американские СМИ пишут, что у Ким Кардашьян обнаружена неизлечимая болезнь.

Происшествия Жительницу Камчатки подозревают в убийстве двоих детей По версии следствия, утром 27-летняя местная жительница пришла к бухте Крашенинникова и утопила вблизи берега двоих детей, одному из которых было 1,5 месяца, второму — пять лет.