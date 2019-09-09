с чего всё началось

Семикратный чемпион мира по автогонкам в классе Формулы-1, немец Михаэль Шумахер тайно госпитализирован в парижскую больницу имени Жоржа Помпиду. Экс-гонщика "Феррари" в понедельник, 9 сентября, доставили в отделение сердечно-сосудистой хирургии.

Общество Во Владивосток зашел самый большой в истории России круизный лайнер Во Владивостоке пришвартовался Spectrum of the Seas — самый большой круизный лайнер, когда-либо заходивший в порты России, сообщил РИА Новости представитель морского вокзала города.

Общество Россияне оценили вред от видеоигр Отмечается, что 58% опрошенных считают, что видеоигры несут больше вреда, чем пользы.

Шоу-бизнес Нонна Гришаева показала Лизу Арзамасову с огромным беременным животом Недавно поклонники увидели снимок, где Лиза Арзамасова стоит с большим беременным животом, рядом с ней Нонна Гришаева, которая играла роль ее матери в ситкоме «Папины дочки».

Общество В онкоцентре имени Блохина опровергли данные о массовых увольнениях В Национальном исследовательском центре онкологии имени Н.Н. Блохина опровергли сообщения о массовых увольнениях сотрудников медицинского учреждения на фоне смены руководства и сокращения зарплат.

Авто Кроссовер Hyundai Creta получил в России спецверсию Rock Edition Южнокорейская автомобилестроительная компания Hyundai запустила продажи лимитированной серии модели Creta.

Здоровье В России откроется первый центр ионной терапии для лечения рака Первый в России клинический центр лечения рака тяжелыми ионами углерода будет построен в Обнинске, на базе Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава России (НМИЦ радиологии).

Общество Самарцы потребовали извинений за выступление Билана на Дне города Жители Самары, недовольные выступлением Димы Билана на Дне города, запустили электронную петицию: люди требуют публично извиниться перед горожанами за то, что этот артист был приглашен на праздник.

Здоровье Онемение тела может быть симптомом серьезных заболеваний В большинстве случаев, отметила врач, онемение является результатом реакции организма на дискомфорт, связанный со сдавливанием тканей, и вызывается неудобным положением тела, длительной неподвижностью или ношением узкой обуви.

Происшествия В Москве изъяли львенка, которого держали в гараже Львенка, которого держали в гаражах недалеко от Проспекта Мира в Москве, изъяли и передали в Центр передержки животных, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования.

Политика Посвященная 75-летию освобождения Европы выставка откроется в Болгарии В понедельник, 9 сентября, в Российском культурно-информационном центре в болгарской столице Софии откроется документальная передвижная выставка «Путь к Победе: исторические источники свидетельствуют», которая посвящена 75-летию освобождения советскими солдатами Восточной Европы от немецко-фашистских захватчиков.

Политика Южная Осетия закрыла границу с Грузией О ситуации на границе Ранее Южная Осетия заявила о незаконном строительстве Грузией блокпоста на югоосетинской территории возле приграничного села Уиста и потребовала от грузинской стороны убрать его.

Футбол Россия «на флажке» вырвала у Казахстана победу в отборе Евро-2020 В шестом отборочном матче Чемпионата Европы 2020 года по футболу сборная России в Калининграде с трудом одолела команду Казахстана — 1:0. Стартовый состав сборной РФ по сравнению с матчем в Глазго слегка изменился.

Политика Власти 48 штатов проведут антимонопольное расследование против Google Власти 48 американских штатов, столичного округа Колумбия и Пуэрто-Рико начинают расследование по подозрению компании Google, принадлежащей американской корпорации Alphabet, в нарушении антимонопольного законодательства.

Энергетика Нефть Brent подорожала до $62,14 за баррель Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 по московскому времени составляет $62,14 за баррель, что на $0,6 (0,97%) выше уровня закрытия предыдущей сессии.

Политика Трамп отреагировал на сообщения об «эвакуации шпиона» из России Решение было принято после встречи главы МИД Сергея Лаврова и экс-посла России в США Сергея Кисляка с Трампом в Белом доме, в ходе которой стороны обсуждали полученные от разведки секретные сведения про "Исламское государство"*.

Здоровье У молодежи все чаще стал встречаться один из самых опасных видов рака Исследование американских онкологов показало пугающую тенденцию - в последние годы неуклонно растет заболеваемость раком толстой кишки "исключительно среди молодых людей в девяти странах с высоким уровнем дохода".

Финансы Россия осталась без чистого государственного долга Чистый государственный долг России ушел в отрицательную зону впервые с 2014 года — времени первых санкций за Крым и начала падения цен на нефть.

Политика Трамп ответил критикам своих волос Президент США Дональд Трамп заявил, что его волосы не идеальны, но они лучше, чем у большинства его ровесников.

Политика Нидерланды сожалеют, что Украина передала России Цемаха Глава МИД Нидерландов Стеф Блок заявил, что власти страны пытались не допустить передачи России Украиной фигуранта дела о крушении рейса MH17 Владимира Цемаха.

Общество В Венеции хотят запретить курение на открытом воздухе Мэр итальянской Венеции Луиджи Бруньяро выступил с инициативой запретить курение на открытом воздухе, начав с двух самых популярных достопримечательностей города.