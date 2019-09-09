Происшествия
Вести.RuМихаэль Шумахер тайно госпитализирован в парижскую клинику
Семикратный чемпион мира по автогонкам в классе Формулы-1, немец Михаэль Шумахер тайно госпитализирован в парижскую больницу имени Жоржа Помпиду. Экс-гонщика "Феррари" в понедельник, 9 сентября, доставили в отделение сердечно-сосудистой хирургии.
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Как передаёт в понедельник газета Parisien, Шумахера во второй половине дня в понедельник доставили в отделение сердечно-сосудистой хирургии на машине скорой помощи со швейцарскими номерами.РИА Новости14:53
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