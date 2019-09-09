с чего всё началось

Семикратный чемпион мира по автогонкам в классе Формулы-1, немец Михаэль Шумахер тайно госпитализирован в парижскую больницу имени Жоржа Помпиду. Экс-гонщика "Феррари" в понедельник, 9 сентября, доставили в отделение сердечно-сосудистой хирургии.

Финансы Банк России оценил пять сценариев инвестирования средств ФНБ Банк России оценил пять сценариев инвестирования средств ФНБ после превышения его ликвидной части 7%, один из которых предполагает расширение круга валютных финансовых активов, он позволит регулятору следовать денежно-кредитной политике по базовому сценарию, говорится в проекте документа "Основные направления единой государственной ДКП на 2020 год и период 2021 и 2022 годов".

Политика США передали Украине вывезенную из СССР картину США передали Украине вывезенную из Советского Союза во время Великой Отечественной войны картину русского художника Михаила Панина «Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной».

Общество Певец Билан извинился за нетрезвый концерт в Самаре Напомним, ранее сеть заполонили комментарии поклонников Билана, оскорбленные его поведением на концерте в Самаре, где певец выступал в нетрезвом виде.

Происшествия В ДТП в Пензенской области погибли три человека По предварительным данным, в результате ДТП погибли три человека, в том числе ребенок, сообщили ТАСС в пресс-службе УГИБДД по региону.

Экономика Авиабилеты подорожали на четверть Средняя цена авиабилета экономкласса выросла почти на четверть с начала 2019 года. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Росстат.

Здоровье Бразильянка стала суррогатной матерью для сына-гея Отмечается, что 24-летний молодой человек по имени Марсело мечтал стать отцом, в связи с чем 45-летняя Вальдира дас-Невес решила осуществить мечту сына.

Общество Во Владивосток зашел самый большой в истории России круизный лайнер Во Владивостоке пришвартовался Spectrum of the Seas — самый большой круизный лайнер, когда-либо заходивший в порты России, сообщил РИА Новости представитель морского вокзала города.

Гаджеты Умный телевизор Redmi TV поступает в продажу Сегодня в Китае состоится первая распродажа умного телевизора Redmi TV, который был представлен в конце августа вместе со смартфонами Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro.

Политика В МИД отреагировали на сообщение об эвакуации из России шпиона США Источник в МИД РФ назвал информацию американского телеканала "бредом" и "паранойей" в части, где описывается инцидент встречи Трампа в Белом доме с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и тогдашним послом РФ Сергеем Кисляком в 2017 году.

Происшествия На Украине взорвалась колонна военной техники В Запорожской области Украины произошли взрывы во время передислокации колонны военной техники.

Политика Биатлонист Антон Шипулин избран в Государственную думу Знаменитый российский биатлонист, олимпийский чемпион Антон Шипулин избран депутатом Государственной думы.

Армия и оружие Алжир купил российские истребители на $2 млрд Россия и Алжир подписали контракты которые предусматривают закупку истребителей Су-30МКИ(А) и МиГ-29М/М2.

Космос Три астероида пронеслись на днях мимо Земли Три астероида прошли мимо нашей планеты вчера, 9 сентября, и сегодня.

Политика Путин уволил почти 30 генералов и полковников Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.

Армия и оружие Корабли ВМФ РФ получат новые российские двигатели вместо украинских Объединенная двигателестроительная корпорация, входящая в Ростех, разработала новые силовые установки для кораблей ВМФ России.

Футбол Сборная России может оформить выход на Евро-2020 уже в следующем туре Сборная России может оформить выход в групповой этап Евро-2020 уже 10 октября, когда до конца отборочного цикла останется еще три тура.

Политика Россиянам дадут больше выходных и праздников 2. Пасхальный понедельник предложили сделать выходным Ожидается, что Госдума рассмотрит соответствующую инициативу во вторник, 10 сентября.

Общество Клип Тимати и Гуфа о Москве набрал миллион дизлайков на Youtube Совместный клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва» собрал на Youtube более 1 млн дизлайков и 61 000 лайков (на момент публикации материала).

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Культура Владимиру Этушу открыли памятник на Новодевичьем кладбище Ранее вдова артиста рассказала, что памятник поставили раньше, но его оформление завершили только сейчас.

Политика Заявление США о непризнании выборов в Крыму оценили в Совфеде РФ Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков оценил заявление американского посольства на Украине о непризнании прошедших на территории полуострова выборов.