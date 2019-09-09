с чего всё началось

По данным издании Le Parisien, в парижскую клинику привезли семикратного чемпиона мира по автогонкам в "Формуле-1" 50-летнего немца Михаэля Шумахера, который после падения на горных лыжах в горах Франции 29 декабря 2013 года получил тяжелую травму головы, из-за которой оказался прикован к постели.

Футбол Сборная России вырвала победу у Казахстана Головин навесил со штрафного, а Марио Фернандес головой отправил мяч в цель - 1:0. Сборная России берет очередные три очка и делает еще один шаг на пути к финальному турниру чемпионата Европы-2020.

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Происшествия Автобус с туристами обстреляли в центре Афин В Афинах обстреляли туристический автобус. Об этом в понедельник, 9 сентября, сообщают местные СМИ.

Политика Трамп отреагировал на сообщения об эвакуации из России шпиона Президент США Дональд Трамп прокомментировал информацию об эвакуации американского шпиона из России. Об этом сообщает РИА "Новости".

Происшествия В Краснодаре умер ребёнок, на которого в детском саду упало дерево Ребёнок, пострадавший при падении дерева в детсаду Краснодара, скончался, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СУ СК по Краснодарскому краю.

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Политика Британская королева утвердила закон об отсрочке Brexit Королева Великобритании Елизавета II одобрила закон, позволяющий отложить выход Соединенного Королевства на три месяца, если Лондон до 31 октября не сможет заключить соглашение с Брюсселем.

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