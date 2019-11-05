Лига чемпионов
Спорт уик-эндМихаил БОЯРСКИЙ: Болеем за «Зенит» в любом случае
Народный артист РСФСР с интервью корреспонденту нашей газеты рассказал о том, как стоит воспринять болезненное поражение питерской команды от «Лейпцига» в Лиге чемпионов.
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Боярский: «Теряю надежды на евровесну „Зенита“. Но для меня важнее чемпионат России»
Sport24.ruвчера в 15:39
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Политика
Комплексу на Байконуре до конца года присвоят имя Назарбаева
Протокол о переименовании строящегося комплекса на Байконуре в честь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева может быть подписан до конца года, сообщил в среду РИА Новости заместитель министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности республики Марат Нургужин.
РИА Новости 01:31
Общество
МВД заглушит сотовую связь в тюрьмах
В ведомстве полагают, что установка "блокираторов" поможет снизить число преступлений с применением информационно-телекоммуникационных технологий, в частности позволит бороться с дистанционным мошенничеством.
Газета.Ru 00:33
Здоровье
УГМК открыла в Екатеринбурге частный роддом
Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) ввела в эксплуатацию вторую очередь негосударственного медицинского центра "УГМК-Здоровье" в Екатеринбурге.
Екатеринбург в интернете вчера в 06:58
Политика
До конкурса на пост мэра Челябинска допустили 15 человек
Все остальные 15 зарегистрированы в качестве кандидатов и допущены к участию в конкурсе, который состоится 12-го числа, — прокомментировал заместитель руководителя аппарата губернатора и правительства региона, член конкурсной комиссии Алексей Фартыгин.
74.ru 00:54
Футбол
Ошибок не прощают: Семак высказался после поражения от «Лейпцига»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение от «РБ Лейпциг» в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов.
Нева Спорт 00:20
Общество
Более 75% россиян не откладывают деньги на пенсию
Большинство (75,5%) россиян из крупных городов не откладывают деньги на пенсию, следует из опроса Райффайзенбанка, результаты которого приводит РБК.
Коммерсантъ 01:13
Здоровье
Диетологи рассказали, какой завтрак обеспечивает бодрость и сытость
РИА Новости вчера в 19:04
Политика
«Нафтогаз» оценил претензии к «Газпрому» в 22 миллиарда долларов
Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил, что Киев имеет претензии к "Газпрому" на 22 миллиарда долларов и для их обнуления нужны встречные шаги со стороны России на сопоставимые суммы.
РИА Новости вчера в 08:03
Транспорт
В СЗФО произошли задержки дальних поездов из-за непогоды
Невские Новости вчера в 20:02
Финансы
Падение максимальных ставок вкладов в крупнейших банках ускорилось
Средняя максимальная ставка вкладов в 10 крупнейших банках по объему депозитов физлиц в третьей декаде октября достигла 6,36% годовых, следует из материалов ЦБ.
Ведомости вчера в 05:49
Общество
Европейские банки готовят замену Visa и MasterCard, пишут СМИ
Не менее 20 европейских банков занимаются разработкой единой европейской платежной системы, которая заменит американские, включая Visa и MasterCard, сообщает РБК со ссылкой на AFP.
Sputnik Грузия вчера в 23:01
Экономика
«Ъ»: экспорт российских автомобилей вырос почти на 30%
Экспорт автомобилей и компонентов из России к началу традиционно высокого сезона (сентябрь-декабрь) вырос почти на 30%, в основном за счет легкого сегмента, сообщает "Коммерсантъ".
ТАСС 01:16
Футбол
Черчесов назвал состав сборной России на матчи с Бельгией и Сан-Марино
Sportbox.RU вчера в 05:03
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП под Курском
Пять человек стали жертвами ДТП на трассы Щигры–Колпна в Курской области утром в среду, 6 ноября.
Известия вчера в 23:32
Гаджеты
Новая уличная смарт-камера наблюдения Xiaomi обойдётся в $30
Компания Xiaomi представила на краудфандинговой площадке Youpin проект новой «умной» камеры наблюдения — устройства Xiaobai N1 Smart Outdoor Camera PTZ Edition.
3DNews 01:05
Политика
Зеленский назначил своим советником гражданина США
Американский адвокат Эндрю Роман Мак стал внештатным советником президента Украины Владимира Зеленского.
URA.Ru 00:39
Политика
Путин предложил заменить «Википедию» Российской энциклопедией
Президент России Владимир Путин назвал неправильным ориентирование россиян на "Википедию", как на источник информации, и предложил заменить ее Большой российской энциклопедией.
Газета.Ru вчера в 13:19
Армия и оружие
На Украине расследуют дело с «дырявыми» бронежилетами
На Украине расследуют громкое уголовное дело, связанное с махинациями в вооруженных силах.
ТК Звезда 01:13
Политика
Президент Сербии заявил об отсутствии денег на покупку С-400
РИА Новости 01:33
Общество
Почти 60% россиян выступают за решительные перемены в стране
Доля россиян, выступающих за решительные перемены в стране, выросла за последние два года с 42 до 59% – таковы данные совместного исследования Московского центра Карнеги и «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».
Ведомости вчера в 16:21
Происшествия
При атаке на погранзаставу в Таджикистане уничтожили 15 боевиков
"В результате операции силовых структур 15 членов вооруженной преступной группы, находящиеся в окружении, были уничтожены, пять из них задержаны", — сказали в пресс-службе ГКНБ.
РИА Новости 00:23
Политика
Посольство РФ раскритиковало американскую пропаганду
Посольство РФ в США опубликовало сообщение, в котором раскритиковало подход американских СМИ к публикациям о нашей стране.
Свободная Пресса 00:28
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов
Мировые цены на нефть снижаются в понедельник, 4 ноября. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 04 ноября в 00:06
Общество
В Москве строят систему цифрового контроля над гражданами
Через 10 лет, по планам мэрии, москвичи будут жить в "цифровом мегаполисе будущего", который во многом будет напоминать Синьцзян - уйгурский автономный район Китая, где развернута тотальная слежка за гражданами.
Эхо Москвы 01:31
Экономика
Власти предложили распространить опыт реновации на Дальний Восток
Для поддержки бизнеса Минвостокразвития предлагает увеличить объем льготных кредитов до 500 млрд руб. к 2025 году и запустить бесплатное онлайн-обучение начинающих предпринимателей на базе Дальневосточного федерального университета.
РБК вчера в 10:19
Общество
Названы регионы с самыми высокими зарплатами учителей
Самые высокие зарплаты учителей в России зафиксированы на Чукотке, где в среднем преподаватели получают 99 042 рубля.
Lenta.ru 00:36
Политика
В МИД РФ оценили запреты Эстонии пропускать российские судна
Нежелание Таллина пропускать в территориальные воды Эстонии российское судно "Академик Привалов" вызывает "крайнее недоумение", заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Газета.Ru вчера в 07:53