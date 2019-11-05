Лига чемпионов

Спорт уик-эндСпорт уик-эндМихаил БОЯРСКИЙ: Болеем за «Зенит» в любом случае

Народный артист РСФСР с интервью корреспонденту нашей газеты рассказал о том, как стоит воспринять болезненное поражение питерской команды от «Лейпцига» в Лиге чемпионов.
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Боярский: «C сильными соперниками „Зениту“ играть рановато»

Sport.ruвчера в 18:00

Михаил БОЯРСКИЙ: Болеем за «Зенит» в любом случае

Спорт уик-эндвчера в 17:33

Боярский: «Теряю надежды на евровесну „Зенита“. Но для меня важнее чемпионат России»

Sport24.ruвчера в 15:39
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Политика

Комплексу на Байконуре до конца года присвоят имя Назарбаева

Протокол о переименовании строящегося комплекса на Байконуре в честь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева может быть подписан до конца года, сообщил в среду РИА Новости заместитель министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности республики Марат Нургужин.
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МВД заглушит сотовую связь в тюрьмах

В ведомстве полагают, что установка "блокираторов" поможет снизить число преступлений с применением информационно-телекоммуникационных технологий, в частности позволит бороться с дистанционным мошенничеством.
Газета.Ru 00:33
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УГМК открыла в Екатеринбурге частный роддом

Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) ввела в эксплуатацию вторую очередь негосударственного медицинского центра "УГМК-Здоровье" в Екатеринбурге.
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Политика

До конкурса на пост мэра Челябинска допустили 15 человек

Все остальные 15 зарегистрированы в качестве кандидатов и допущены к участию в конкурсе, который состоится 12-го числа, — прокомментировал заместитель руководителя аппарата губернатора и правительства региона, член конкурсной комиссии Алексей Фартыгин.
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Ошибок не прощают: Семак высказался после поражения от «Лейпцига»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение от «РБ Лейпциг» в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов.
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Общество

Более 75% россиян не откладывают деньги на пенсию

Большинство (75,5%) россиян из крупных городов не откладывают деньги на пенсию, следует из опроса Райффайзенбанка, результаты которого приводит РБК.
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Диетологи рассказали, какой завтрак обеспечивает бодрость и сытость

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«Нафтогаз» оценил претензии к «Газпрому» в 22 миллиарда долларов

Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил, что Киев имеет претензии к "Газпрому" на 22 миллиарда долларов и для их обнуления нужны встречные шаги со стороны России на сопоставимые суммы.
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В СЗФО произошли задержки дальних поездов из-за непогоды

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Финансы

Падение максимальных ставок вкладов в крупнейших банках ускорилось

Средняя максимальная ставка вкладов в 10 крупнейших банках по объему депозитов физлиц в третьей декаде октября достигла 6,36% годовых, следует из материалов ЦБ.
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Boeing сел в Шереметьево из-за технических проблем с двигателем

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Общество

Европейские банки готовят замену Visa и MasterCard, пишут СМИ

Не менее 20 европейских банков занимаются разработкой единой европейской платежной системы, которая заменит американские, включая Visa и MasterCard, сообщает РБК со ссылкой на AFP.
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Экономика

«Ъ»: экспорт российских автомобилей вырос почти на 30%

Экспорт автомобилей и компонентов из России к началу традиционно высокого сезона (сентябрь-декабрь) вырос почти на 30%, в основном за счет легкого сегмента, сообщает "Коммерсантъ".
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Футбол

Черчесов назвал состав сборной России на матчи с Бельгией и Сан-Марино

Sportbox.RU вчера в 05:03
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП под Курском

Пять человек стали жертвами ДТП на трассы Щигры–Колпна в Курской области утром в среду, 6 ноября.
Известия вчера в 23:32
Гаджеты

Новая уличная смарт-камера наблюдения Xiaomi обойдётся в $30

Компания Xiaomi представила на краудфандинговой площадке Youpin проект новой «умной» камеры наблюдения — устройства Xiaobai N1 Smart Outdoor Camera PTZ Edition.
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Политика

Зеленский назначил своим советником гражданина США

Американский адвокат Эндрю Роман Мак стал внештатным советником президента Украины Владимира Зеленского.
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Политика

Путин предложил заменить «Википедию» Российской энциклопедией

Президент России Владимир Путин назвал неправильным ориентирование россиян на "Википедию", как на источник информации, и предложил заменить ее Большой российской энциклопедией.
Газета.Ru вчера в 13:19
Армия и оружие

На Украине расследуют дело с «дырявыми» бронежилетами

На Украине расследуют громкое уголовное дело, связанное с махинациями в вооруженных силах.
ТК Звезда 01:13
Политика

Президент Сербии заявил об отсутствии денег на покупку С-400

РИА Новости 01:33
Общество

Почти 60% россиян выступают за решительные перемены в стране

Доля россиян, выступающих за решительные перемены в стране, выросла за последние два года с 42 до 59% – таковы данные совместного исследования Московского центра Карнеги и «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».
Ведомости вчера в 16:21
Происшествия

По факту смертельного ДТП под Ростовом-на-Дону возбуждено дело

REGNUM 01:05
Происшествия

При атаке на погранзаставу в Таджикистане уничтожили 15 боевиков

"В результате операции силовых структур 15 членов вооруженной преступной группы, находящиеся в окружении, были уничтожены, пять из них задержаны", — сказали в пресс-службе ГКНБ.
РИА Новости 00:23
Политика

Посольство РФ раскритиковало американскую пропаганду

Посольство РФ в США опубликовало сообщение, в котором раскритиковало подход американских СМИ к публикациям о нашей стране.
Свободная Пресса 00:28
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов

Мировые цены на нефть снижаются в понедельник, 4 ноября. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 04 ноября в 00:06
Общество

В Москве строят систему цифрового контроля над гражданами

Через 10 лет, по планам мэрии, москвичи будут жить в "цифровом мегаполисе будущего", который во многом будет напоминать Синьцзян - уйгурский автономный район Китая, где развернута тотальная слежка за гражданами.
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Отец устроившего бойню солдата рассказал о психическом состоянии сына

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Экономика

Власти предложили распространить опыт реновации на Дальний Восток

Для поддержки бизнеса Минвостокразвития предлагает увеличить объем льготных кредитов до 500 млрд руб. к 2025 году и запустить бесплатное онлайн-обучение начинающих предпринимателей на базе Дальневосточного федерального университета.
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Названы регионы с самыми высокими зарплатами учителей

Самые высокие зарплаты учителей в России зафиксированы на Чукотке, где в среднем преподаватели получают 99 042 рубля.
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В МИД РФ оценили запреты Эстонии пропускать российские судна

Нежелание Таллина пропускать в территориальные воды Эстонии российское судно "Академик Привалов" вызывает "крайнее недоумение", заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Газета.Ru вчера в 07:53
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Михаил Боярский
Актёр
Советский и российский актёр театра и кино, певец. Народный артист РСФСР. С 1988 по 2007 год - художественный руководитель созданного им театра «Бенефис» в Санкт-Петербурге.
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Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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