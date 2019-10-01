Политика

Красная веснаКрасная веснаМихаил Бабич назначен первым замминистра экономического развития

«Михаил Бабич назначен первым заместителем министра экономического развития», — приводит издание слова пресс-секретаря премьер-министра РФ Олега Осипова. Напомним, ранее глава министерства Максим Орешкин сообщил о том, что представил кандидатуру Бабича на должность первого замглавы.
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Михаил Бабич стал первым замглавы министра экономического развития

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Две трети пассажиров такси до сих пор оплачивают поездки наличными. 54% не знают о праве потребовать чек у водителя.
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Названо место скопления инопланетных зондов

Американский физик Джеймс Бенфорд (James Benford) предположил, что ко-орбитальные небесные тела, которые двигаются по той же орбите, что и Земля, могут быть инопланетными зондами.
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На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
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В октябре немцы в ходе операции «Тайфун» дошли до Химок, Звенигорода, Наро-Фоминска.
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Минпромторг выбрал нового разработчика самолета на замену Ан-2

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В Пекине в честь 70-летия КНР прошел военный парад

В Китае отмечают семидесятилетие образования КНР. По случаю праздника в Пекине прошел военный парад, сообщает ОТР.
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Манчестер Юнайтед и Арсенал сыграли вничью

Завершился центральный матч 7-го тура английской Премьер-лиги.
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На выплаты увольняемым федеральным чиновникам в России в ближайшие три года планируется потратить 4,8 млрд рублей.
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Глава МИД Белоруссии назвал препятствия для интеграции с Россией

Перед началом углубленной интеграции России и Белоруссии в рамках Договора о создании Союзного государства надо решить ряд актуальных проблем, заявил в интервью РБК министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.
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Спортсменок возмутила слишком интимная видеосъёмка на ЧМ в Дохе

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Михаил Викторович Бабич
Российский политик
Российский государственный деятель. Заместитель министра экономического развития Российской Федерации с 15 июня 2019 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса. Кандидат экономических наук.
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