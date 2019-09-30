Политика

РБКРБКМихаил Бабич стал первым заместителем Орешкина

Бывший посол России в Белоруссии Михаил Бабич стал первым заместителем министра экономического развития. Соответствующее распоряжение было подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым, сообщил РБК пресс-секретарь председателя правительства Олег Осипов.
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Михаил Бабич стал первым замглавы министра экономического развития

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Михаил Викторович Бабич
Российский политик
Российский государственный деятель. Заместитель министра экономического развития Российской Федерации с 15 июня 2019 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса. Кандидат экономических наук.
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