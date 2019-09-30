Политика
РБКМихаил Бабич стал первым заместителем Орешкина
Бывший посол России в Белоруссии Михаил Бабич стал первым заместителем министра экономического развития. Соответствующее распоряжение было подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым, сообщил РБК пресс-секретарь председателя правительства Олег Осипов.
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Политика
Президент Перу объявил о роспуске парламента
Президент Перу Мартин Вискарра в понедельник объявил о роспуске Конгресса (однопалатного парламента страны).
ТАСС 19:03
Здоровье
В России отзывают препарат от изжоги, способный вызывать рак
В России решили отказаться от популярного индийского препарата «Ранитидин», помогающего при лечении язвы и изжоги.
Ридус 15:43
Футбол
Зидан рассказал о планах «Реала» на матч с «Брюгге»
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан отметил, что его команда сделает все, чтобы одержать победу над «Брюгге» во 2-м туре группового турнира Лиги чемпионов.
Спорт-Экспресс 08:06
Общество
Менткевич освобожден от должности и.о. завотделения онкоцентра Блохина
Заместитель директора НИИ детской онкологии и гематологии Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени Н.Н. Блохина Георгий Менткевич освобожден от должности исполняющего обязанности заведующего отделением.
Известия 20:54
Происшествия
На Сахалине санитарка интерната насмерть обварила ребенка в ванне
Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Сахалинской области, по предварительной версии, ребенок погиб из-за ошибки палатной санитарки отделения милосердия дома-интерната.
Российская газета 21:36
Происшествия
В Забайкалье мужчина выжил после нападения медведя
Аргументы и Факты 22:03
Политика
«Мисс Украина» не стала давать интервью на украинском языке
Российская газета 19:03
Происшествия
Названа причина подачи тока по батареям жилого дома в Воронеже
Причиной подачи тока по батареям теплоснабжения в одном из многоквартирных домов Воронежа стал холодильник.
Известия 21:01
Спорт
Спортсменок возмутила слишком интимная видеосъёмка на ЧМ в Дохе
На чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе опробовали новый формат видеосъёмки — камера показывала готовящихся к старту спортсменов сзади и снизу.
Life.ru 11:28
Политика
Большинство дел о неуважении к власти возбуждают из-за Путина
Большинство дел о неуважении к власти возбуждают из-за высказываний о президенте РФ Владимире Путине, сообщается в докладе правозащитной группы «Агора», полную версию которого публикует «Медуза».
МР7.ру 05:33
Кино
В Сети появился тизер нового сезона «Очень странных дел»
В Сети появился тизер четвертого сезона американского сериала "Очень странные дела". Ролик был размещен на странице в YouTube.
Газета.Ru 20:34
Культура
Собчак прокомментировала слухи о разногласиях с «Первым каналом»
Ксения Собчак отреагировала на информацию о том, что проект с ее участием на "Первом канале" может быть заморожен.
Piter.tv 14:43
Происшествия
Девушка устроила фотосессию в форме в московском ОВД
Девушка устроила фотосессию в полицейской форме в одном из районных отделов полиции Москвы.
Известия вчера в 14:58
Общество
ФНС предупредила о случаях мошенничества с фальшивыми уведомлениями
Федеральная налоговая служба (ФНС) сообщила об участившихся случаях мошенничества с уведомлениями об уплате налогов.
Ведомости 09:40
Политика
Мадуро назвал Россию одной из великих держав XXI века
Президент Венесуэлы Николас Мадуро считает, что Россия входит в число наиболее могущественных государств текущего столетия.
ТАСС 21:42
Здоровье
В Подмосковье родился младенец-богатырь
Российская газета 07:51
Культура
Первый канал назвал дату выхода нового сезона шоу «Голос»
Народные новости 16:11
Общество
Правительство напомнило об увеличении зарплат бюджетников на 4,3%
В январе в Минтруде РФ сообщили, что в федеральном бюджете предусмотрены финансовые средства на индексацию фонда оплаты труда работников федеральных государственных учреждений на 4,3% с 1 октября 2019 года.
Интерфакс 17:57
Общество
МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве
На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК вчера в 09:40
Шоу-бизнес
46-летняя Мария Миронова во второй раз стала мамой
Мария Миронова в 46 лет во второй раз стала мамой. Дочь народного артиста РСФСР пока держит в тайне пол новорожденного младенца.
Телепрограмма 13:15
Политика
США расширили санкционные списки россиян
США расширили санкции против российских граждан и компаний за "вмешательство в выборы", сообщило американское Министерство финансов.
Газета.Ru 13:26
Общество
Штат региональных управлений ГИБДД сократят на 2 тысячи сотрудников
Штатная численность региональных управления Госавтоинспекции будет сокращена на 2 тыс. сотрудников в соответствии с приказом МВД №653 от 24 сентября, сообщает Telegram-канал «Омбудсмен полиции».
Коммерсантъ 14:41
Космос
С Луны исчез недавно прилунившийся там зонд
Если бы индийский посадочный модуль не исчез, то из него выехал бы маленький 27-килограммовый луноход «Pragyan» («Мудрость») - направился бы исследовать кратеры на южном полюсе Луны, на дне которых, предположительно, имеется вода - в виде льда, конечно.
Комсомольская правда 13:00
Экономика
В Совфеде предложили в 100 раз увеличить штрафы за теневой бизнес
Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов направил министру экономического развития России Максиму Орешкину информацию о законодательных инициативах, в числе которых - предложение о стократном увеличение штрафа за введение теневого бизнеса.
Газета.Ru 08:22
Армия и оружие
Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота вышел в дальний поход
Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота вышел из Владивостока в дальний поход в Азиатско-Тихоокеанский регион, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский.
ТК Звезда 22:13
Политика
Зеленский отказался проводить расследования по приказу из-за границы
Власти Украины не будут вести расследований по приказам из других стран, заявил президент Владимир Зеленский.
РБК 09:36
Шоу-бизнес
Виктория Боня в узком платье привлекла внимание мужчин в Монако
Виктория Боня решила устроить модный показ около кафе в Монако. Телеведущая в узком платье привлекла внимание мужчин.
OAnews вчера в 23:00
Общество
В России вступил в силу скандальный «закон о курении на балконах»
В России 1 октября вступило в силу постановление правительства, которое вносит изменения в правила противопожарного режима в России.
Lenta.ru 17:31