Бессмысленно оскорблять человека, который является символом петербургского футбола и сборной страны. Подобные выкрики – происки моральных уродов. Дзюба – сильный человек, эти оскорбления не должны его задевать.

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Общество Собянин отверг возможность сделать 31 декабря выходным днем в Москве Перед Новым годом у правительства Москвы обычно больше работы, а у москвичей есть традиция 31-го числа собираться с коллегами, поэтому 31 декабря не получится сделать выходным, заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью «РИА Новости» в четверг, 28 ноября.

Шоу-бизнес Андрей Кончаловский впервые рассказал о состоянии дочери после комы Режиссер Андрей Кончаловский впервые рассказал о состоянии своей дочери, которая впала в кому после автомобильной аварии.

Политика В «Нафтогазе» заявили о предупреждении «Газпрома» перекрыть газ Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в интервью Deutsche Welle рассказал, что "Газпром" якобы угрожал перекрыть поставки газа.

Здоровье Умерла годовалая пациентка трансплантолога Михаила Каабака Как сообщили в Минздраве в среду, "трансплантолог оформляется в НМИЦ здоровья детей руководителем группы трансплантации в отделении урологии на тот же объем работы, что и ранее".

Кино Минкульт отказал в прокатном удостоверении новеллам проекта «Дау» Четыре части арт-проекта Ильи Хржановского "Дау" не получили прокатного удостоверения в России.

Политика Песков подтвердил подготовку визита Путина в Израиль в январе Визит президента России Владимира Путина в январе в Израиль готовится, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Происшествия Сына Сафронова Затравкина затравили после инцидента в туалете на борту Сына художника Никаса Сафронова Лука Затравкин заявил, что намерен подать в суд на человека, снявшего видео с ним в туалете самолета, где молодой человек застрял в бортовом туалете.

Политика Россия и Украина провели двусторонние переговоры по газу Россия и Украина провели двусторонние переговоры по газовой проблематике, говорится в сообщении Минэнерго РФ.

Происшествия Пострадавшая в ДТП в Доминикане россиянка лишилась рук Одной из россиянок, пострадавших в ДТП в Доминикане, ампутировали обе руки.

Политика Германия оспорила ограничение доступа «Газпрома» к Opal в суде ЕС Еврокомиссия не будет обжаловать решение Европейского суда насчет ограничения использования «Газпромом» мощности газопровода Opal, сообщила 28 ноября ТАСС представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен.

Политика В Донбассе заработали новые правила пересечения линии соприкосновения Новые правила пересечения линии соприкосновения в Донбассе в четверг вступили в силу, в частности они упрощаются для детей, сообщила пресс-служба государственной пограничной службы Украины.

Общество Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.

Армия и оружие В России создали экспериментальный взвод «универсальных офицеров» В России появилось подразделение спецназа из 30 "универсальных офицеров", созданное по итогам экспериментальной программы, прошедшей в Вооруженных силах на основе сирийского опыта.

Общество Представлены фотографии концептов новых плацкартных вагонов Федеральная пассажирская компания — дочернее предприятие РЖД — представила варианты интерьера новых плацкартных вагонов.

Происшествия Число жертв землетрясения в Албании возросло до 14 В результате землетрясения в Албании погибли 14 человек, сообщает Associated Press со ссылкой на Министерство обороны страны во вторник, 26 ноября.

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Армия и оружие Раскрыто военное назначение спутников Starlink от SpaceX В декабре 2018 года Пентагон в рамках программы Defense Experimentation Using the Commercial Space Internet провел несколько экспериментов с системой околоземных спутников Starlink американской компании SpaceX, сообщает Breaking Defense.

Кино Вышло видео о создании «Ирландца» Мартина Скорсезе В YuoTube опубликовано видео о создании фильма Мартина Скорсезе «Ирландец».

Общество Королева Елизавета II может отречься от престола Королева Великобритании Елизавета II может отречься от престола в течение 18 месяцев.