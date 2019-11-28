Футбол

Петербургский дневникПетербургский дневникМихаил Боярский: «Дзюбу оскорбляют моральные уроды»

Бессмысленно оскорблять человека, который является символом петербургского футбола и сборной страны. Подобные выкрики – происки моральных уродов. Дзюба – сильный человек, эти оскорбления не должны его задевать.
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Визит президента России Владимира Путина в январе в Израиль готовится, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Взгляд.ру 12:59
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Сына Сафронова Затравкина затравили после инцидента в туалете на борту

Сына художника Никаса Сафронова Лука Затравкин заявил, что намерен подать в суд на человека, снявшего видео с ним в туалете самолета, где молодой человек застрял в бортовом туалете.
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Россия и Украина провели двусторонние переговоры по газу

Россия и Украина провели двусторонние переговоры по газовой проблематике, говорится в сообщении Минэнерго РФ.
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Пострадавшая в ДТП в Доминикане россиянка лишилась рук

Одной из россиянок, пострадавших в ДТП в Доминикане, ампутировали обе руки.
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Задержан новый фигурант дела о массовых беспорядках в Москве

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Украина разработала пять сценариев реинтеграции Донбасса.
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Политика

Германия оспорила ограничение доступа «Газпрома» к Opal в суде ЕС

Еврокомиссия не будет обжаловать решение Европейского суда насчет ограничения использования «Газпромом» мощности газопровода Opal, сообщила 28 ноября ТАСС представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен.
РБК 10:51
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В Донбассе заработали новые правила пересечения линии соприкосновения

Новые правила пересечения линии соприкосновения в Донбассе в четверг вступили в силу, в частности они упрощаются для детей, сообщила пресс-служба государственной пограничной службы Украины.
РИА Новости 02:24
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В РФ вводят ГОСТ для классических автомобилей

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Число жертв землетрясения в Албании возросло до 14

В результате землетрясения в Албании погибли 14 человек, сообщает Associated Press со ссылкой на Министерство обороны страны во вторник, 26 ноября.
Вечерняя Москва 26 ноября в 07:48
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В матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по пляжному футболу сборная России обыграла Белоруссию – 5:3.
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Михаил Боярский
Актёр
Советский и российский актёр театра и кино, певец. Народный артист РСФСР. С 1988 по 2007 год - художественный руководитель созданного им театра «Бенефис» в Санкт-Петербурге.
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