Футбол
Петербургский дневникМихаил Боярский: «Дзюбу оскорбляют моральные уроды»
Бессмысленно оскорблять человека, который является символом петербургского футбола и сборной страны. Подобные выкрики – происки моральных уродов. Дзюба – сильный человек, эти оскорбления не должны его задевать.
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Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри планируют завести второго ребенка
В курсе.ру вчера в 02:56
Общество
Собянин отверг возможность сделать 31 декабря выходным днем в Москве
Перед Новым годом у правительства Москвы обычно больше работы, а у москвичей есть традиция 31-го числа собираться с коллегами, поэтому 31 декабря не получится сделать выходным, заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью «РИА Новости» в четверг, 28 ноября.
Известия 07:56
Шоу-бизнес
Андрей Кончаловский впервые рассказал о состоянии дочери после комы
Режиссер Андрей Кончаловский впервые рассказал о состоянии своей дочери, которая впала в кому после автомобильной аварии.
Петербургский дневник 11:29
Общество
Московский штаб Алексея Навального сообщил о якобы секретных коттеджах депутатов Мосгордумы от «Единой России»
В расследовании утверждается, что это жилье им предоставил на время работы в Мосгордуме мэр Сергей Собянин.
Эхо Москвы 11:04
Политика
В «Нафтогазе» заявили о предупреждении «Газпрома» перекрыть газ
Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в интервью Deutsche Welle рассказал, что "Газпром" якобы угрожал перекрыть поставки газа.
РИА Новости 08:35
Здоровье
Умерла годовалая пациентка трансплантолога Михаила Каабака
Как сообщили в Минздраве в среду, "трансплантолог оформляется в НМИЦ здоровья детей руководителем группы трансплантации в отделении урологии на тот же объем работы, что и ранее".
Коммерсантъ вчера в 15:36
Кино
Минкульт отказал в прокатном удостоверении новеллам проекта «Дау»
Четыре части арт-проекта Ильи Хржановского "Дау" не получили прокатного удостоверения в России.
Российская газета 26 ноября в 02:59
Политика
Песков подтвердил подготовку визита Путина в Израиль в январе
Визит президента России Владимира Путина в январе в Израиль готовится, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Взгляд.ру 12:59
Происшествия
Сына Сафронова Затравкина затравили после инцидента в туалете на борту
Сына художника Никаса Сафронова Лука Затравкин заявил, что намерен подать в суд на человека, снявшего видео с ним в туалете самолета, где молодой человек застрял в бортовом туалете.
Газета.Ru 11:03
Политика
Россия и Украина провели двусторонние переговоры по газу
Россия и Украина провели двусторонние переговоры по газовой проблематике, говорится в сообщении Минэнерго РФ.
Rambler News Service 13:14
Происшествия
Пострадавшая в ДТП в Доминикане россиянка лишилась рук
Одной из россиянок, пострадавших в ДТП в Доминикане, ампутировали обе руки.
РБК 26 ноября в 21:20
Общество
Выявлены существовавшие десятилетиями схемы коррупции в «Роскосмосе»
В «Роскосмосе» вскрыли схемы коррупции, существовавшие десятилетиями.
Lenta.ru 09:20
Политика
Украина разработала пять сценариев реинтеграции Донбасса
Украина разработала пять сценариев реинтеграции Донбасса.
ТАСС 07:24
Политика
Германия оспорила ограничение доступа «Газпрома» к Opal в суде ЕС
Еврокомиссия не будет обжаловать решение Европейского суда насчет ограничения использования «Газпромом» мощности газопровода Opal, сообщила 28 ноября ТАСС представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен.
РБК 10:51
Политика
В Донбассе заработали новые правила пересечения линии соприкосновения
Новые правила пересечения линии соприкосновения в Донбассе в четверг вступили в силу, в частности они упрощаются для детей, сообщила пресс-служба государственной пограничной службы Украины.
РИА Новости 02:24
Авто
В РФ вводят ГОСТ для классических автомобилей
Автоновости дня вчера в 11:25
Футбол
«Краснодар» обыграл «Базель» в Лиге Европы
Российская газета 12:59
Футбол
«Астана» обыграла «Манчестер Юнайтед» в матче Лиги Европы
"Астана" из Нур-Султана обыграл "Манчестер Юнайтед" в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы.
Газета.Ru 12:47
Общество
Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ
Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
REGNUM 03:43
Армия и оружие
В России создали экспериментальный взвод «универсальных офицеров»
В России появилось подразделение спецназа из 30 "универсальных офицеров", созданное по итогам экспериментальной программы, прошедшей в Вооруженных силах на основе сирийского опыта.
РИА Новости 06:11
Общество
Представлены фотографии концептов новых плацкартных вагонов
Федеральная пассажирская компания — дочернее предприятие РЖД — представила варианты интерьера новых плацкартных вагонов.
РИА Новости вчера в 11:13
Происшествия
Число жертв землетрясения в Албании возросло до 14
В результате землетрясения в Албании погибли 14 человек, сообщает Associated Press со ссылкой на Министерство обороны страны во вторник, 26 ноября.
Вечерняя Москва 26 ноября в 07:48
Общество
Мэр Кемерова объяснил покупку ёлки стоимостью 18 млн рублей
Новая искусственная ёлка стоимостью 18 млн рублей необходима для замены изношенной, которую устанавливали в Кемерово в течение 11 лет, заявил глава города Илья Середюк 28 ноября на пресс-конференции журналистам.
REGNUM 02:15
Армия и оружие
Раскрыто военное назначение спутников Starlink от SpaceX
В декабре 2018 года Пентагон в рамках программы Defense Experimentation Using the Commercial Space Internet провел несколько экспериментов с системой околоземных спутников Starlink американской компании SpaceX, сообщает Breaking Defense.
Lenta.ru 08:07
Кино
Вышло видео о создании «Ирландца» Мартина Скорсезе
В YuoTube опубликовано видео о создании фильма Мартина Скорсезе «Ирландец».
Культуромания вчера в 02:28
Общество
Королева Елизавета II может отречься от престола
Королева Великобритании Елизавета II может отречься от престола в течение 18 месяцев.
Neva.Today 03:16
Спорт
Сборная России по пляжному футболу вышла в плей-офф ЧМ
В матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по пляжному футболу сборная России обыграла Белоруссию – 5:3.
Metaratings вчера в 00:35