Футбол

Петербургский дневникПетербургский дневникМихаил Боярский: «Дзюбу оскорбляют моральные уроды»

Бессмысленно оскорблять человека, который является символом петербургского футбола и сборной страны. Подобные выкрики – происки моральных уродов. Дзюба – сильный человек, эти оскорбления не должны его задевать.
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Игонин: зачем Боярский поддерживает шумиху вокруг Дзюбы?

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Михаил Боярский: «Дзюбу оскорбляют моральные уроды»

Петербургский дневниквчера в 09:20
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По данным следователей, останки обнаружил утром в четверг житель села Воробьевка Заводского района города.
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Разработчики мессенджера WhatsApp тестируют новую функцию, которая позволит пользователям автоматически удалять свои сообщения через конкретный период времени.
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Потом начал проситься, чтобы его отпустили.
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Российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и капитан сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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Михаил Боярский
Актёр
Советский и российский актёр театра и кино, певец. Народный артист РСФСР. С 1988 по 2007 год - художественный руководитель созданного им театра «Бенефис» в Санкт-Петербурге.
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