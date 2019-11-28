Футбол

Петербургский дневникПетербургский дневникМихаил Боярский: «Дзюбу оскорбляют моральные уроды»

Бессмысленно оскорблять человека, который является символом петербургского футбола и сборной страны. Подобные выкрики – происки моральных уродов. Дзюба – сильный человек, эти оскорбления не должны его задевать.
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Боярский: «Чем больше будут лаять, тем неприкосновеннее будет фигура Дзюбы»

Sport24.ruвчера в 03:44

Боярский: «„Зениту“ необходимо обыграть „Спартак“, чтобы наказать уродов-фанатов»

Sport.ruвчера в 08:59

Боярский: «Зениту» нужно победить «Спартак», чтобы наказать уродов-болельщиков

Чемпионатвчера в 06:00

Боярский: «Зениту» нужно обыграть «Спартак», чтобы наказать уродов-болельщиков

Нева Спортвчера в 06:39

Игонин: зачем Боярский поддерживает шумиху вокруг Дзюбы?

Metaratingsвчера в 12:01

Михаил Боярский: «Те, кто замахнулись на Дзюбу неприличными словами, пусть язык проглотят и посмотрят, как он играет»

Матч ТВвчера в 00:44

Михаил Боярский: «Дзюбу оскорбляют моральные уроды»

Петербургский дневник27 ноября в 09:20
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Происшествия

Найден новый способ мошенничества с банковскими картами

Преступники изобрели новый способ мошенничества с картами, который стал модификацией методов игроков в наперстки и "потерявших" кошелек.
РИА Новости вчера в 18:11
Происшествия

Ребенка-инвалида, пропавшего в Приморье, помог найти сын полицейского

Десятилетний сын полицейского помог найти ребёнка-инвалида, пропавшего в лесу в Приморье, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.
РИА Новости вчера в 23:49
Общество

Ангела Меркель упала на сцене в Берлине

Канцлер Германии Ангела Меркель споткнулась и упала во время конференции по многосторонней торговле и цифровой безопасности в Берлине.
Известия вчера в 11:29
Гаджеты

Xiaomi снимает с производства смартфон Xiaomi Mi 9

Информацию распространил китайский источник, который обратил внимание на том, что в каталоге компании на фирменном сайте отсутствует Xiaomi Mi 9. Удаление из каталога обычно означает, что модель снимают с производства, так как в других случаях этого не делают.
Astera вчера в 10:48
Общество

В Благовещенске достроили мост через Амур в Китай

В Благовещенске на реке Амур завершилось строительство единственного моста из России в Китай, сообщает правительство Приамурья.
РИА Новости вчера в 22:32
Армия и оружие

РВСН скоро избавятся от ракетных комплексов советского производства

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) скоро избавятся от всех ракетных комплексов советского производства, а их место займут более современные образцы, заявил в пятницу командующий РВСН Сергей Каракаев.
РИА Новости вчера в 22:10
Политика

Делегация Украины сорвала выступление России на форуме в ООН

Делегация Украины попыталась сорвать выступление российского представителя на форуме по вопросам меньшинств ООН, который проходит в Женеве, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.
РИА Новости вчера в 22:11
Общество

Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ

Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
REGNUM вчера в 03:43
Политика

В Госдуме предложили ограничить долю иностранного капитала в клиниках

По задумке автора инициативы, доля иностранного участия (речь идёт и о физических, и о юридических лицах) в уставном капитале частных медицинских организаций в России не должна превышать 20%.
RT на русском вчера в 22:00
Транспорт

Мэрия Москвы впервые подробно прокомментировала проблемы в работе МЦД

Вице-мэр и руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов дал интервью газете «Коммерсантъ», в котором подробно прокомментировал проблемы, которые возникли у пассажиров в первые дни работы Московских центральных диаметров (МЦД).
Ведомости вчера в 20:25
Общество

Путин отменил выплату по уходу за ребёнком в размере 50 рублей

Президент России Владимир Путин подписал указ, отменяющий ежемесячные выплаты по уходу за ребёнком в возрасте от полутора до трёх лет в размере 50 рублей.
RT на русском 26 ноября в 11:49
Общество

Чиновники Иркутской области наживались за счет пострадавших от паводка

Более 40 процентов жителей Иркутской области, пострадавших от наводнения, до сих пор не обеспечены жильем.
Вести.Ru вчера в 12:52
Политика

Медведчук: Украина рискует остаться без газового контракта с Россией

Михаил Метцель / ТАСС Украина рискует остаться без транзита российского газа с 1 января 2020 года из-за отсутствия времени на подписание нового контракта.
РЕН ТВ вчера в 15:51
Политика

Президент Чехии высказался об установке памятника генералу Власову

Ранее посольство России предупредило Чехию, что установка памятника Андрею Власову нарушит обязательства страны по Конвенции о преступлениях против человечества.
Lenta.ru вчера в 20:03
Политика

Турецкая газета назвала Россию «стихийным бедствием» для Запада

Россия, Турция и Китай являются «стихийным бедствием», угрожающим Западу во главе с США, заявила турецкая газета Sabah.
Известия вчера в 23:03
Кино

Минкульт отказал в прокатном удостоверении новеллам проекта «Дау»

Четыре части арт-проекта Ильи Хржановского "Дау" не получили прокатного удостоверения в России.
Российская газета 26 ноября в 02:59
Общество

Минтруд объявил о невозможности сделать 31 декабря этого года выходным

28 ноября мэр Москвы Сергей Собянин отверг возможность сделать 31 декабря выходным днем.
Известия вчера в 11:06
Футбол

Александр Мостовой: «Церемония жеребьевки по сути обесценилась»

Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой признался, что считает странным формат жеребьевки Евро-2020.
Спорт-Экспресс вчера в 22:51
Происшествия

В Ираке число погибших за сутки протестующих выросло до 40

REGNUM вчера в 23:45
Происшествия

Задержана мать жестоко убитого в Екатеринбурге мальчика

Известия вчера в 23:40
Происшествия

200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета

Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Вести.Ru 27 ноября в 10:52
Шоу-бизнес

Копыта и хвост: Волочкова предстала в новом образе

Волочкова, известная своей любовью к эпатажным нарядам, позирует в закрытом темном платье в пол и туфлях на высокой платформе, а прическа украшена длинным накладным «хвостом».
МИР 24 вчера в 06:41
Общество

Решение проблемы торчащих ног в плацкартных вагонах придумали в РФ

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в РЖД показали прототип нового плацкартного вагона.
Пятый канал 27 ноября в 07:39
Наука

Кетамин может быть полезным для борьбы c алкогольной зависимостью

Кетамин может быть полезным для борьбы с алкогольной зависимостью, установили британские ученые.
Ugpressa.ru 27 ноября в 15:30
Происшествия

Пострадавшие в ДТП в Доминикане россияне через неделю вылетят домой

Пострадавшие в крупном ДТП в Доминикане россияне, кроме двух самых тяжелых, вернутся на родину через неделю, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" руководитель отделения посольства России в Венесуэле Михаил Евдокимов.
Интерфакс вчера в 23:51
Политика

Трамп впервые с необъявленным визитом прибыл в Афганистан

Президент США Дональд Трамп в сопровождении своей супруги Мелании 28 ноября неожиданно посетил Афганистан, где встретился со служащими в этой стране американскими солдатами, сообщает агентство Associated Press.
Интерфакс вчера в 14:23
Экономика

Рубль не спасет: кабмин накажет губернаторов за рост дотационности

Как поясняется в документе, речь идет о тех субъектах, в бюджетах которых доля федеральных дотаций в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 40% объема собственных доходов, и тех, которые получают дотации по сбалансированности бюджетов.
Известия 27 ноября в 16:01
Футбол

Геннадий Орлов: «Дриусси начал проситься, чтобы его отпустили»

Потом начал проситься, чтобы его отпустили.
Sportbox.RU вчера в 11:04
Здоровье

В Китае подтвердили четвертый случай заболевания легочной чумой

Власти автономного района Внутренняя Монголия на севере Китая подтвердили четвертый случай заражения человека легочной чумой.
ТАСС вчера в 01:34
Экономика

Миллиардеры из списка Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн

Минфин выяснил, что миллиардеры из российского списка Forbes готовы инвестировать 70 трлн рублей, если будет введен предусмотренные будущим законом механизм стабилизации условий.
Известия вчера в 17:11
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Артём Дзюба
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Российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и капитан сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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Михаил Боярский
Актёр
Советский и российский актёр театра и кино, певец. Народный артист РСФСР. С 1988 по 2007 год - художественный руководитель созданного им театра «Бенефис» в Санкт-Петербурге.
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