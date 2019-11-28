Бессмысленно оскорблять человека, который является символом петербургского футбола и сборной страны. Подобные выкрики – происки моральных уродов. Дзюба – сильный человек, эти оскорбления не должны его задевать.

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