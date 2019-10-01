Общество

Lenta.ruLenta.ruМихаил Боярский грубо выругался в ответ на претензии о нарушении ПДД

Советский и российский актер театра и кино Михаил Боярский грубо выругался в ответ на обвинения в нарушении правил дорожного движения.
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с чего всё началось

«Мне насрать на вас». Михаил Боярский прокомментировал мушкетёрскую парковку на встречной полосе Невского

Фото с «Мерседесом», припаркованным на встречной полосе у перекрёстка Невского проспекта и Большой Конюшенной улицы, опубликовали очевидцы в социальных сетях 1 октября. От автомобиля в момент съёмки отходил его владелец актёр Михаил Боярский.
Фонтанка.Ру09:48

Подробнее о событии

Михаил Боярский открестился от незаконной парковки на Большой Конюшенной

Петербургский дневник10:53

Боярский припарковал автомобиль на «встречке»

АиФ Санкт-Петербург10:46

Очевидцы: Боярский припарковал свой Mercedes на встречке в центре Петербурга

Санкт-Петербургские ведомости10:22

Mercedes Д’Артаньяна нарушил ПДД: Михаил Боярский припарковал машину на встречной полосе Невского проспекта

КП - Санкт-Петербург11:18

ГИБДД начала проверку по факту неправильной парковки Боярского

Neva.Today11:16

Кто тут еще каналья? ГИБДД проверит «мушкетерскую парковку» на Невском

Фонтанка.Ру10:49

Появилось видео того, как Боярский припарковался на встречке Невского проспекта

78.ru11:30
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Общество

Россиян предупредили о приближении разрушительного урагана «Мортимер»

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Опубликовано видео задержания напавшего на сотрудника СК

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Нападение на финский колледж совершил студент

Человеком, совершившим во вторник нападение на профессиональное училище в Финляндии в городе Куопио (Kuopio), оказался учащийся, гражданин Финляндии 1994 года рождения без судимостей.
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Телеведущий Шейнин вытолкал из студии украинца за слова о Захарове

Ведущий Артем Шейнин был вынужден выгнать из студии украинского журналиста Андрея Метлина.
Российская газета 10:37
Интернет

WhatsApp начал тестировать функцию исчезающих сообщений

Мессенджер WhatsApp начал тестировать функцию исчезающих сообщений, сообщает The Verge.
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Происшествия

Фигуранту дела Мамаева и Кокорина Протасовицкому отказали в УДО

Клинцовский городской суд Брянской области отказался удовлетворить ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) Александра Протасовицкого, осужденного за две драки в центре Москвы, в которых также принимали участие футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин.
Коммерсантъ 08:17
Политика

Украина подписала «формулу Штайнмайера» в Минске

Украинская делегация во вторник, 30 сентября, подписала в Минске на заседании контактной группы "формулу Штайнмайера".
Вести.Ru 11:30
Происшествия

Смерть многодетной россиянки после избиения мужем списали на приступ

В Челябинской области Следственный комитет не захотел возбуждать дело об убийстве против жителя Златоуста, который регулярно избивал жену — в ведомстве считают, что она умерла от сердечного приступа.
Lenta.ru 07:21
Политика

Глава РАН заявил об ухудшении положения дел в российской науке

Большинство академиков считают, что положение дел в российской науке ухудшилось после реформы РАН, проведенной шесть лет назад, заявил президент академии Александр Сергеев на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
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Экономика

Санкции США лишают «Ямал СПГ» трети флота

Санкции США лишают "Ямал СПГ" трети флота Санкции США против крупнейшей в мире китайской шипинговой компании Cosco ударили по проекту НОВАТЭКа "Ямал СПГ".
Коммерсантъ вчера в 11:50
Происшествия

В Саратове мужчина и двое детей упали с крыши высотного дома

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Политика

Кремль прокомментировал повышение пенсионного возраста на три года

Как заявил журналистам пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, в Кремле не обсуждают тему повышения на три года пенсионного возраста, и этого вопроса нет на повестке дня.
Deita.ru вчера в 21:30
Политика

Путин в Ереване ответил на выкрик грузинской журналистки

Президент России Владимир Путин в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) отреагировал на выкрик грузинской журналистки.
Lenta.ru 08:06
Культура

В Москве началось прощание с Марком Захаровым

В Москве началось прощание с режиссером и худруком «Ленкома» Марком Захаровым. У входа в театр с утра собираются почитатели его таланта.
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Минздрав обвинил онкологов центра Блохина в нарушении врачебной этики

«Выступления четырех врачей НИИ детской онкологии и гематологии являются грубым нарушением врачебной этики и деонтологии», — говорится в сообщении ведомства.
BFM.ru 05:20
Происшествия

В Перми осудили охранницу школы, где произошла поножовщина

В Перми перед судом предстала сотрудница частного охранного предприятия, которая в январе прошлого года пропустила в школу подростков с холодным оружием.
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Стало известно о попытке Порошенко ликвидировать Савченко

Рубан рассказал, что о приказе ликвидировать Савченко он узнал по телефону от одного из офицеров, с которыми контактировал, и передал эту информацию Надежде.
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Гаджеты

В Android-смартфонах появилась опция для отказа от всех подписок

В Google Play добавили несколько дополнительных функций, которые позволят владельцу Android-смартфона обнулить разом все подписки, сообщает Androidpolice.com.
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Определена обладательница самых красивых ягодиц мира

В конкурсе красоты Miss BumBum 2019, на котором выбирают обладательницу самых красивых ягодиц мира, победила бразильская модель Playboy.
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Соловьев обиделся на песню Гребенщикова «Вечерний М»

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Новый Toyota RAV4 для России: стали известны цены и комплектации

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Непроизвольное сокращение круговой мышцы глаза - миокимия - достаточно распространенное явление, которое, как правило, возникает внезапно и беспокоит непродолжительное время.
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Эксперты рассказали, нужно ли прогревать двигатель в машине зимой

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Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.
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Михаил Боярский
Актёр
Советский и российский актёр театра и кино, певец. Народный артист РСФСР. Кавалер Ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени. С 1988 по 2007 год - художественный руководитель созданного им театра «Бенефис» в Санкт-Петербурге.
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