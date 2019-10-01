Общество
Lenta.ruМихаил Боярский грубо выругался в ответ на претензии о нарушении ПДД
Советский и российский актер театра и кино Михаил Боярский грубо выругался в ответ на обвинения в нарушении правил дорожного движения.
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«Мне насрать на вас». Михаил Боярский прокомментировал мушкетёрскую парковку на встречной полосе Невского
Фото с «Мерседесом», припаркованным на встречной полосе у перекрёстка Невского проспекта и Большой Конюшенной улицы, опубликовали очевидцы в социальных сетях 1 октября. От автомобиля в момент съёмки отходил его владелец актёр Михаил Боярский.Фонтанка.Ру09:48
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Очевидцы: Боярский припарковал свой Mercedes на встречке в центре Петербурга
Санкт-Петербургские ведомости10:22
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Происшествия
Опубликовано видео задержания напавшего на сотрудника СК
RT на русском 08:26
Происшествия
Нападение на финский колледж совершил студент
Человеком, совершившим во вторник нападение на профессиональное училище в Финляндии в городе Куопио (Kuopio), оказался учащийся, гражданин Финляндии 1994 года рождения без судимостей.
Интерфакс 11:33
Политика
Телеведущий Шейнин вытолкал из студии украинца за слова о Захарове
Ведущий Артем Шейнин был вынужден выгнать из студии украинского журналиста Андрея Метлина.
Российская газета 10:37
Интернет
WhatsApp начал тестировать функцию исчезающих сообщений
Мессенджер WhatsApp начал тестировать функцию исчезающих сообщений, сообщает The Verge.
Ведомости 10:59
Происшествия
Фигуранту дела Мамаева и Кокорина Протасовицкому отказали в УДО
Клинцовский городской суд Брянской области отказался удовлетворить ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) Александра Протасовицкого, осужденного за две драки в центре Москвы, в которых также принимали участие футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин.
Коммерсантъ 08:17
Политика
Украина подписала «формулу Штайнмайера» в Минске
Украинская делегация во вторник, 30 сентября, подписала в Минске на заседании контактной группы "формулу Штайнмайера".
Вести.Ru 11:30
Происшествия
Смерть многодетной россиянки после избиения мужем списали на приступ
В Челябинской области Следственный комитет не захотел возбуждать дело об убийстве против жителя Златоуста, который регулярно избивал жену — в ведомстве считают, что она умерла от сердечного приступа.
Lenta.ru 07:21
Политика
Глава РАН заявил об ухудшении положения дел в российской науке
Большинство академиков считают, что положение дел в российской науке ухудшилось после реформы РАН, проведенной шесть лет назад, заявил президент академии Александр Сергеев на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
РИА Новости 07:48
Экономика
Санкции США лишают «Ямал СПГ» трети флота
Санкции США лишают "Ямал СПГ" трети флота Санкции США против крупнейшей в мире китайской шипинговой компании Cosco ударили по проекту НОВАТЭКа "Ямал СПГ".
Коммерсантъ вчера в 11:50
Политика
Кремль прокомментировал повышение пенсионного возраста на три года
Как заявил журналистам пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, в Кремле не обсуждают тему повышения на три года пенсионного возраста, и этого вопроса нет на повестке дня.
Deita.ru вчера в 21:30
Политика
Путин в Ереване ответил на выкрик грузинской журналистки
Президент России Владимир Путин в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) отреагировал на выкрик грузинской журналистки.
Lenta.ru 08:06
Культура
В Москве началось прощание с Марком Захаровым
В Москве началось прощание с режиссером и худруком «Ленкома» Марком Захаровым. У входа в театр с утра собираются почитатели его таланта.
Телепрограмма 02:09
Здоровье
Минздрав обвинил онкологов центра Блохина в нарушении врачебной этики
«Выступления четырех врачей НИИ детской онкологии и гематологии являются грубым нарушением врачебной этики и деонтологии», — говорится в сообщении ведомства.
BFM.ru 05:20
Происшествия
В Перми осудили охранницу школы, где произошла поножовщина
В Перми перед судом предстала сотрудница частного охранного предприятия, которая в январе прошлого года пропустила в школу подростков с холодным оружием.
Российская газета 10:48
Политика
Стало известно о попытке Порошенко ликвидировать Савченко
Рубан рассказал, что о приказе ликвидировать Савченко он узнал по телефону от одного из офицеров, с которыми контактировал, и передал эту информацию Надежде.
Lenta.ru 11:41
Гаджеты
В Android-смартфонах появилась опция для отказа от всех подписок
В Google Play добавили несколько дополнительных функций, которые позволят владельцу Android-смартфона обнулить разом все подписки, сообщает Androidpolice.com.
МИР 24 вчера в 15:06
Общество
Определена обладательница самых красивых ягодиц мира
В конкурсе красоты Miss BumBum 2019, на котором выбирают обладательницу самых красивых ягодиц мира, победила бразильская модель Playboy.
Lenta.ru 07:12
Музыка
Соловьев обиделся на песню Гребенщикова «Вечерний М»
Телепропагандист Владимир Соловьев отреагировал на новую песню Бориса Гребенщикова «Вечерний М».
FreeNews-Volga 09:15
Авто
Новый Toyota RAV4 для России: стали известны цены и комплектации
Цена на новый Toyota RAV4 в самом доступном исполнении "Стандарт" с передним приводом, 2-литровым мотором и 6-скоростной МКП начинается от 1 756 000 рублей.
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Водители требуют от Volkswagen компенсацию
Водители требуют от автогиганта компенсации за урон, причиненный разразившимся четыре года назад громким скандалом, больше известным как «дизельгейт».
Expert.ru вчера в 06:34
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Невролог рассказал, о чем предупреждает «дергающийся» глаз
Непроизвольное сокращение круговой мышцы глаза - миокимия - достаточно распространенное явление, которое, как правило, возникает внезапно и беспокоит непродолжительное время.
Российская газета 01:17
Политика
Премьер Грузии выступил за улучшение отношений с Россией
Тбилиси должен сделать все для нормализации отношений с Москвой, заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария.
РИА Новости 10:25
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Макрон рассказал о встрече с Сенцовым
Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал о беседе с украинским режиссером Олегом Сенцовым, который был осужден в России за подготовку терактов в Крыму, а недавно вернулся на родину в рамках обмена заключенными между Москвой и Киевом.
Московский Комсомолец 08:04
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В Hyundai назвали стоимость подписки на свои автомобили в России
Компания Hyundai объявила цены на сервис онлайн-подписки Hyundai Mobility в России.
Автоновости дня 08:10
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«Тоттенхэм» – «Бавария»: бетторы больше доверяют немецкому клубу
Матч группового этапа Лиги чемпионов «Тоттенхэм» – «Бавария» начнется в 22:00 мск во вторник, 1 октября, в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур».
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Эксперты рассказали, нужно ли прогревать двигатель в машине зимой
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Девушку под ником Bella Lack попросили найти на снимке хищника.
Телеканал 360° 29 сентября в 13:17
Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года
Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.
РИА Новости вчера в 10:23