Фото с «Мерседесом», припаркованным на встречной полосе у перекрёстка Невского проспекта и Большой Конюшенной улицы, опубликовали очевидцы в социальных сетях 1 октября. От автомобиля в момент съёмки отходил его владелец актёр Михаил Боярский.

с чего всё началось

Советский и российский актер театра и кино Михаил Боярский грубо выругался в ответ на обвинения в нарушении правил дорожного движения.

Михаил Боярский грубо выругался в ответ на претензии о нарушении ПДД

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