Автомобиль народного артиста Михаила Боярского застукали за эксцентричной парковкой в центре Петербурга. Правила дорожного движения оказались проигнорированы с отвагой, присущей настоящему мушкетёру. Сам исполнитель роли Д’Артаньяна благородствовать в объяснениях не стал.

с чего всё началось

Народный артист Михаил Боярский оказался любителем нестандартной парковки. Актер припарковал свой «Мерседес», полностью проигнорировав правила дорожного движения. Автомобиль артиста жители Санкт-Петербурга заметили на пересечении Большой Конюшенной улицы и Невского проспекта.

Михаил Боярский нарушил ПДД и нахамил в ответ на замечание

Происшествия Замглавы спецуправления МЧС покончил с собой Замначальника специального управления №100 Федеральной противопожарной службы МЧС России Олег Жуков покончил с собой, сообщил источник РБК в ГУ МВД по Московской области.

Происшествия Во Владивостоке насмерть избили кондуктора трамвая Мужчина насмерть избил кондуктора на конечной остановке трамвая во Владивостоке.

Волейбол Сборная России обыграла Иран в первом матче Кубка мира по волейболу Сборная России по волейболу одержала победу в первом групповом матче чемпионата мира среди мужских команд.

Экономика Китай стал лидером по вложениям российских золотовалютных резервов Банк России разместил 13,4% всех своих золотовалютных активов в Китае, следует из статистики, опубликованной на сайте Центробанка ( .pdf ).

Шоу-бизнес Роман Эрики Герцег и Константина Меладзе прокомментировал инсайдер Константин Меладзе является продюсером группы „ВИА Гра“, в которой поет Эрика Герцег уже шесть лет.

Политика Украина и республики Донбасса подписали «формулу Штайнмайера» Напомним, что "формула Штайнмайера" предполагает закрепление особого статуса Донбасса в составе Украины, а также амнистию и проведение новых выборов на территориях, ныне контролируемых ДНР и ЛНР.

Экономика Минтруд объявил об индексации пенсий с 1 января Как сообщает Минтруд России, страховые пенсии неработающим пенсионерам будут проиндексированы на 6,6%. Это выше уровня ожидаемой по итогам 2019 года инфляции (3,8%).

Здоровье В Судане холерой заболели более 210 человек В Судане в провинциях Голубой Нил и Сеннар распространяется холера, с 8 сентября заболело 215 человек, из которых восемь умерли.

Экономика Венесуэла расплатилась с Россией рублями Венесуэла произвела очередной транш в рамках выплаты долга перед Россией.

Политика Глава ФСИН Корниенко ушел в отставку Директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) РФ Геннадий Корниенко освобожден от должности в связи с достижением предельного возраста нахождения на службе, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Армия и оружие Российская армия получила новые танки Т-90М Российская армия начала получать модернизированные танки Т-90М, сообщил главком Сухопутных войск России Олег Салюков в интервью газете Вооруженных сил "Красная звезда".

Происшествия В избиении мужчины до смерти в Вольске заподозрили двух полицейских В Саратове в избиении человека до смерти заподозрены двое сотрудников полиции. Об этом сегодня сообщает региональная прокуратура.

Культура Названа вредная привычка, портившая интимную жизнь Фредди Меркьюри В вышедшей в сентябре книге о солисте группы Queen Фредди Меркьюри «Freddie Mercury: A Life, In His Own Words» названа вредная привычка, которая мешала ему в интимной жизни.

Авто Первая Лада с вариатором: большой тест-драйв Довольная собой, семья отправилась дальше по парковке и загрузилась в насмерть заезженный хэтчбек Opel Astra первого поколения.

Здоровье Минздрав обвинил врачей центра Блохина в нарушении врачебной этики Министерство здравоохранения России обвинило врачей НИИ детской онкологии и гематологии НМИЦ им. Блохина в грубом нарушении врачебной этики и деонтологии.

Кино Четвертый сезон «Маши и Медведя» покажут на Netflix Потоковая платформа Netflix купила права на показ четвертого сезона российского мультсериала «Маша и Медведь».

Происшествия В маршрутном автобусе Екатеринбурга подрались кондуктор и пассажир В Екатеринбурге во время движения автобуса общественного транспорта по маршруту № 19 произошёл конфликт между мужчиной-кондуктором и пассажиркой.

Происшествия Хачатурян снимал издевательства над дочерьми на видео Убитый тремя дочерьми бизнесмен Михаил Хачатурян записывал издевательства над ними на видео.

Политика В парламенте Нидерландов призвали изучить роль Украины в деле МН17 В ходе дебатов в парламенте Нидерландов депутаты призвали правительство изучить роль Украины в деле о крушении в Донбассе в июле 2014 года малайзийского Boeing, следовавшего рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур.

Шоу-бизнес Принц Гарри подал в суд на таблоид за печать письма Меган Маркл Принц Гарри и герцогиня Сассекская Меган Маркл подали в суд на британский таблоид Mail on Sunday, так как он опубликовал личное письмо герцогини.

Шоу-бизнес Мария Миронова стала мамой в 46 лет Актриса родила малыша от своего молодого возлюбленного, которого долгое время скрывала от прессы. Об этом стало известно 30 сентября.

Армия и оружие Опубликованы фото Су-57 с неизвестным контейнером В «Твиттере» были размещены новые снимки боевого самолета Су-57, на которых пользователи заметили странный подвесной контейнер неизвестного назначения.