Шоу-бизнес
Аргументы неделиМихаил Боярский нарушил ПДД и нахамил в ответ на замечание
Народный артист Михаил Боярский оказался любителем нестандартной парковки. Актер припарковал свой «Мерседес», полностью проигнорировав правила дорожного движения. Автомобиль артиста жители Санкт-Петербурга заметили на пересечении Большой Конюшенной улицы и Невского проспекта.
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с чего всё началось
«Мне насрать на вас». Михаил Боярский прокомментировал мушкетёрскую парковку на встречной полосе Невского
Автомобиль народного артиста Михаила Боярского застукали за эксцентричной парковкой в центре Петербурга. Правила дорожного движения оказались проигнорированы с отвагой, присущей настоящему мушкетёру. Сам исполнитель роли Д’Артаньяна благородствовать в объяснениях не стал.Фонтанка.Рувчера в 09:48
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ГИБДД проверит информацию о неправильно припаркованном автомобиле Боярского
Телепрограммавчера в 13:25
Михаил Боярский открестился от незаконной парковки на Большой Конюшенной
Петербургский дневниквчера в 10:53
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Авто
Эксперты рассказали, нужно ли прогревать двигатель в машине зимой
Автоновости дня 30 сентября в 22:46
Происшествия
Мужчина с двумя детьми выпал из окна в Саратове
REGNUM вчера в 11:04
Музыка
Иван Ургант пошутил про скандальную песню Бориса Гребенщикова
Говорит Москва 00:57
Происшествия
Замглавы спецуправления МЧС покончил с собой
Замначальника специального управления №100 Федеральной противопожарной службы МЧС России Олег Жуков покончил с собой, сообщил источник РБК в ГУ МВД по Московской области.
РБК 01:57
Происшествия
Во Владивостоке насмерть избили кондуктора трамвая
Мужчина насмерть избил кондуктора на конечной остановке трамвая во Владивостоке.
Газета.Ru вчера в 22:45
Волейбол
Сборная России обыграла Иран в первом матче Кубка мира по волейболу
Сборная России по волейболу одержала победу в первом групповом матче чемпионата мира среди мужских команд.
Нева Спорт вчера в 03:09
Экономика
Китай стал лидером по вложениям российских золотовалютных резервов
Банк России разместил 13,4% всех своих золотовалютных активов в Китае, следует из статистики, опубликованной на сайте Центробанка ( .pdf ).
Коммерсантъ вчера в 17:20
Футбол
Локомотив — Атлетико 0:2
RT на русском вчера в 16:53
Шоу-бизнес
Роман Эрики Герцег и Константина Меладзе прокомментировал инсайдер
Константин Меладзе является продюсером группы „ВИА Гра“, в которой поет Эрика Герцег уже шесть лет.
Газета Metro вчера в 11:02
Политика
Украина и республики Донбасса подписали «формулу Штайнмайера»
Напомним, что "формула Штайнмайера" предполагает закрепление особого статуса Донбасса в составе Украины, а также амнистию и проведение новых выборов на территориях, ныне контролируемых ДНР и ЛНР.
ANNA-News вчера в 11:26
Экономика
Минтруд объявил об индексации пенсий с 1 января
Как сообщает Минтруд России, страховые пенсии неработающим пенсионерам будут проиндексированы на 6,6%. Это выше уровня ожидаемой по итогам 2019 года инфляции (3,8%).
Российская газета 30 сентября в 09:16
Политика
Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване
РИА Новости вчера в 06:18
Здоровье
В Судане холерой заболели более 210 человек
В Судане в провинциях Голубой Нил и Сеннар распространяется холера, с 8 сентября заболело 215 человек, из которых восемь умерли.
REGNUM 01:51
Экономика
Венесуэла расплатилась с Россией рублями
Венесуэла произвела очередной транш в рамках выплаты долга перед Россией.
Lenta.ru вчера в 10:40
Политика
Глава ФСИН Корниенко ушел в отставку
Директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) РФ Геннадий Корниенко освобожден от должности в связи с достижением предельного возраста нахождения на службе, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс вчера в 15:35
Армия и оружие
Российская армия получила новые танки Т-90М
Российская армия начала получать модернизированные танки Т-90М, сообщил главком Сухопутных войск России Олег Салюков в интервью газете Вооруженных сил "Красная звезда".
РИА Новости 29 сентября в 17:39
Происшествия
В избиении мужчины до смерти в Вольске заподозрили двух полицейских
В Саратове в избиении человека до смерти заподозрены двое сотрудников полиции. Об этом сегодня сообщает региональная прокуратура.
СаратовБизнесКонсалтинг 01:57
Культура
Михаил Галустян стал ведущим телеканала СТС
Вокруг ТВ вчера в 14:54
Культура
Названа вредная привычка, портившая интимную жизнь Фредди Меркьюри
В вышедшей в сентябре книге о солисте группы Queen Фредди Меркьюри «Freddie Mercury: A Life, In His Own Words» названа вредная привычка, которая мешала ему в интимной жизни.
Газета Кемерова 01:00
Авто
Первая Лада с вариатором: большой тест-драйв
Довольная собой, семья отправилась дальше по парковке и загрузилась в насмерть заезженный хэтчбек Opel Astra первого поколения.
За рулем вчера в 23:01
Здоровье
Минздрав обвинил врачей центра Блохина в нарушении врачебной этики
Министерство здравоохранения России обвинило врачей НИИ детской онкологии и гематологии НМИЦ им. Блохина в грубом нарушении врачебной этики и деонтологии.
Вести.Ru вчера в 06:04
Кино
Четвертый сезон «Маши и Медведя» покажут на Netflix
Потоковая платформа Netflix купила права на показ четвертого сезона российского мультсериала «Маша и Медведь».
Культуромания 01:22
Происшествия
В маршрутном автобусе Екатеринбурга подрались кондуктор и пассажир
В Екатеринбурге во время движения автобуса общественного транспорта по маршруту № 19 произошёл конфликт между мужчиной-кондуктором и пассажиркой.
REGNUM вчера в 22:49
Происшествия
Хачатурян снимал издевательства над дочерьми на видео
Убитый тремя дочерьми бизнесмен Михаил Хачатурян записывал издевательства над ними на видео.
РИА Новости 30 сентября в 10:19
Политика
В парламенте Нидерландов призвали изучить роль Украины в деле МН17
В ходе дебатов в парламенте Нидерландов депутаты призвали правительство изучить роль Украины в деле о крушении в Донбассе в июле 2014 года малайзийского Boeing, следовавшего рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур.
RT на русском вчера в 23:00
Шоу-бизнес
Принц Гарри подал в суд на таблоид за печать письма Меган Маркл
Принц Гарри и герцогиня Сассекская Меган Маркл подали в суд на британский таблоид Mail on Sunday, так как он опубликовал личное письмо герцогини.
Телеканал 360° вчера в 19:18
Шоу-бизнес
Мария Миронова стала мамой в 46 лет
Актриса родила малыша от своего молодого возлюбленного, которого долгое время скрывала от прессы. Об этом стало известно 30 сентября.
Gazeta.SPb 30 сентября в 20:01
Армия и оружие
Опубликованы фото Су-57 с неизвестным контейнером
В «Твиттере» были размещены новые снимки боевого самолета Су-57, на которых пользователи заметили странный подвесной контейнер неизвестного назначения.
Discover24 вчера в 04:14
Политика
Британские читатели оценили испытания спецназа ФСИН на краповый берет
Читатели британского таблоида The Daily Mail восхитились прохождением испытания на право носить краповый берет спецназом Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России.
ФАН вчера в 00:43
Общество
Названы наиболее страдающие от изменения климата города России
Известия вчера в 23:15