Михаил Боярский потерял сознание во время медосмотра перед вакцинацией
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Санкт-Петербург, 15 сентября 2020, 17:58 — REGNUM Советскому и российскому актёру театра и кино, певцу, народному артисту РСФСР петербуржцу Михаилу Боярскому стало плохо, и он ненадолго потерял сознание в кабинете врача перед вакцинацией от гриппа.В источнике
С чего всё началось
«Скакнуло давление»: Михаил Боярский упал в обморок перед вакцинацией
Как оказалось, перед тем как поставить Боярскому вакцину от гриппа, звездного пациента должны были осмотреть. Терапевт надавил на лимфоузлы, и у артиста, по предварительным данным, скакнуло давление. Боярский завалился на врача, свалившись со стула, и ударился головой об стену.
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