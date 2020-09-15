Как оказалось, перед тем как поставить Боярскому вакцину от гриппа, звездного пациента должны были осмотреть. Терапевт надавил на лимфоузлы, и у артиста, по предварительным данным, скакнуло давление. Боярский завалился на врача, свалившись со стула, и ударился головой об стену.

КП - Санкт-Петербург 09:50