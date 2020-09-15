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Михаил Боярский потерял сознание во время медосмотра перед вакцинацией

Санкт-Петербург, 15 сентября 2020, 17:58 — REGNUM Советскому и российскому актёру театра и кино, певцу, народному артисту РСФСР петербуржцу Михаилу Боярскому стало плохо, и он ненадолго потерял сознание в кабинете врача перед вакцинацией от гриппа.В источнике
С чего всё началось
КП - Санкт-Петербург

«Скакнуло давление»: Михаил Боярский упал в обморок перед вакцинацией

Народный артист РСФСР и любимец публики Михаил Боярский упал в обморок прямо в кабинете городской поликлинике №39, куда он пришел, чтобы привиться против гриппа. 70-летний Михаил Сергеевич бодро зашел в кабинет и поздоровался с врачом. А через 5 минут оттуда раздался крик: «Боярскому плохо, врача!»
КП - Санкт-Петербургвчера в 09:50
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Lenta.ru

Врач назвала причину обморока Боярского перед вакцинацией

Lenta.ruвчера в 16:12
Газета.Ru

Врач рассказала о причине обморока Боярского перед вакцинацией

Газета.Ruвчера в 15:31
ТАСС

Врач прокомментировала инцидент с Боярским перед вакцинацией

ТАССвчера в 11:41
Фонтанка.Ру

Михаилу Боярскому стало плохо во время плановой вакцинации в Петербурге

Фонтанка.Рувчера в 12:01
Петербургский дневник

Сергей Боярский рассказал о состоянии своего отца после обморока во время прививки

Петербургский дневниквчера в 12:46
РБК

Боярский потерял сознание во время прививки

РБКвчера в 12:12
КП - Санкт-Петербург

Звезды против гриппа: Гальцева, Боярского и Эйфмана вакцинировали в обычной поликлинике Петербурга

КП - Санкт-Петербургвчера в 12:55

«Авангард» нанес второе поражение СКА в текущем сезоне КХЛ

Балашиха, Московская область, 15 сентября 2020, 21:54 — REGNUM Омский «Авангард» возглавил турнирную таблицу Восточной конференции, обыграв в очередном матче Континентальной хоккейной лиги петербургский СКА.
«Авангард» нанес второе поражение СКА в текущем сезоне КХЛ
REGNUMвчера в 14:54

Военные Балтфлота эвакуировали иностранного моряка

«Моряки Балтийского флота эвакуировали нуждающегося в срочной медицинской помощи члена команды иностранного гражданского судна в Финском заливе», — приводит РИА Новости слова представителя Балтфлота капитана первого ранга Романа Мартова.
RT на русскомвчера в 16:26
1

Fesco намерена взыскать с ряда акционеров долги по выданным займам

Как ранее сообщало издание РБК, структуры транспортной группы Fesco в мае направили письмо своим крупнейшим акционерам Магомедову и американской инвесткомпании TPG Group с требованием вернуть кредиты в размере $1,046 млрд.
ТАССвчера в 08:45

Трамп назвал Хабиба Нурмагомедова лучшим бойцом в мире

Президент США Дональд Трамп в ходе своего выступления в Неваде в рамках предвыборной компании перед сторонниками, среди которых был глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт, назвал россиянина Хабиба Нурмагомедова лучшим бойцов вне зависимости от весовых категорий.
Известиявчера в 08:34
5

Израиль, Бахрейн и ОАЭ подписали соглашения о нормализации отношений

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, глава МИДа Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян и министр иностранных дел Бахрейна Абдель Латиф аз-Заяни подписали соглашения о нормализации отношений между странами.
Известиявчера в 15:04
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Fitch: реверс газа РФ делает невыгодной для Украины покупку СПГ у США

Старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко рассказал, почему Украина может полностью отказаться от покупки сжиженного природного газа из США.
Газета.Ru13 сентября в 21:10
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Нарышкин заявил об отсутствии яда у Навального при вылете в Германию

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил во вторник, что врачи в Омске, когда в местную больницу был госпитализирован с борта самолет оппозиционер Алексей Навальный, провели исследования по всем протоколам и не обнаружили ядов в его организме.
Московский Комсомолецвчера в 04:07
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Семье убитой в США афроамериканки выплатят 12 миллионов долларов

Власти американского города Луисвилл (штат Кентукки) выплатят 12 миллионов долларов семье афроамериканки Брионны Тейлор, погибшей в марте в результате действий полицейских, сообщил мэр города Грег Фишер.
РИА Новостивчера в 15:50
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Нидерландский телеканал исказил интервью белорусского посла

Посол Белоруссии в Нидерландах Андрей Евдоченко рассказал госканалу "Беларусь 1", что нидерландский телеканал NOS исказил его интервью, поэтому дипломат пожаловался в редакцию на ангажированность и безответственность подготовившего его корреспондента.
РИА Новостивчера в 16:40