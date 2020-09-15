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Михаил Боярский потерял сознание во время медосмотра перед вакцинацией

Санкт-Петербург, 15 сентября 2020, 17:58 — REGNUM Советскому и российскому актёру театра и кино, певцу, народному артисту РСФСР петербуржцу Михаилу Боярскому стало плохо, и он ненадолго потерял сознание в кабинете врача перед вакцинацией от гриппа.В источнике
С чего всё началось
КП - Санкт-Петербург

«Скакнуло давление»: Михаил Боярский упал в обморок перед вакцинацией

Народный артист РСФСР и любимец публики Михаил Боярский упал в обморок прямо в кабинете городской поликлинике №39, куда он пришел, чтобы привиться против гриппа. 70-летний Михаил Сергеевич бодро зашел в кабинет и поздоровался с врачом. А через 5 минут оттуда раздался крик: «Боярскому плохо, врача!»
КП - Санкт-Петербургвчера в 09:50
Подробнее о событии
Lenta.ru

Врач назвала причину обморока Боярского перед вакцинацией

Lenta.ruвчера в 16:12
Газета.Ru

Врач рассказала о причине обморока Боярского перед вакцинацией

Газета.Ruвчера в 15:31
ТАСС

Врач прокомментировала инцидент с Боярским перед вакцинацией

ТАССвчера в 11:41
Фонтанка.Ру

Михаилу Боярскому стало плохо во время плановой вакцинации в Петербурге

Фонтанка.Рувчера в 12:01
Петербургский дневник

Сергей Боярский рассказал о состоянии своего отца после обморока во время прививки

Петербургский дневниквчера в 12:46
РБК

Боярский потерял сознание во время прививки

РБКвчера в 12:12
КП - Санкт-Петербург

Звезды против гриппа: Гальцева, Боярского и Эйфмана вакцинировали в обычной поликлинике Петербурга

КП - Санкт-Петербургвчера в 12:55

РБК: Минфин предложил повысить акцизы на сигареты

Министерство финансов подготовило проект поправок в Налоговый кодекс, предполагающих повышение в следующем году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20 процентов по сравнению с текущими показателями, сообщает РБК со ссылкой на имеющийся в его распоряжении документ из ведомства.
РИА Новости19:22
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Мошенники присвоили имущество вдовы и дочери Алексея Баталова

В заявлении Гитана Баталова указывает, что эта пара обманным путем оформила на себя полную нотариальную доверенность, с которой получила право незаконно распоряжаться всем движимым и недвижимым имуществом, включая все денежные средства и счета в российских и зарубежных банках.
Shraibikus Newsвчера в 16:35
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NASA: Солнце вступило в новый «солнечный цикл»

Поскольку Солнце приближается к своему новому циклу, это может привести к драматическим событиям на его поверхности — гигантским взрывам, таким как солнечные вспышки или выбросы корональной массы.
BFM.ru19:20

Военная прокуратура утвердила обвинение Рамилю Шамсутдинову

Во вторник 15 сентября военная прокуратура Читинского гарнизона утвердила обвинительное заключение по уголовному делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего восемь человек в воинской части Забайкалья в октябре 2019 года.
Коммерсантъвчера в 12:29
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Тела двух девочек обнаружены в квартире в Рыбинске

"15 сентября днем в городе Рыбинске в квартире были обнаружены тела двух сестер 2006 и 2011 годов рождения с признаками насильственной смерти", - говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СК по региону.
Газета.Ru17:31
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Глюкоза показала подписчикам грудь в экстремальном декольте

Популярная российская музыкальная исполнительница Наталья Чистякова-Ионова, более известная под своим творческим псевдонимом "Глюкоза", в очередной раз порадовала своих подписчиков в социальных сетях.
CT newsвчера в 11:55
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