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Михаил Боярский потерял сознание во время медосмотра перед вакцинацией

Санкт-Петербург, 15 сентября 2020, 17:58 — REGNUM Советскому и российскому актёру театра и кино, певцу, народному артисту РСФСР петербуржцу Михаилу Боярскому стало плохо, и он ненадолго потерял сознание в кабинете врача перед вакцинацией от гриппа.В источнике
С чего всё началось
КП - Санкт-Петербург

«Скакнуло давление»: Михаил Боярский упал в обморок перед вакцинацией

Народный артист РСФСР и любимец публики Михаил Боярский упал в обморок прямо в кабинете городской поликлинике №39, куда он пришел, чтобы привиться против гриппа. 70-летний Михаил Сергеевич бодро зашел в кабинет и поздоровался с врачом. А через 5 минут оттуда раздался крик: «Боярскому плохо, врача!»
КП - Санкт-Петербургвчера в 09:50
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Lenta.ru

Врач назвала причину обморока Боярского перед вакцинацией

Lenta.ruвчера в 16:12
Газета.Ru

Врач рассказала о причине обморока Боярского перед вакцинацией

Газета.Ruвчера в 15:31
КП - Санкт-Петербург

Звезды против гриппа: Гальцева, Боярского и Эйфмана вакцинировали в обычной поликлинике Петербурга

КП - Санкт-Петербургвчера в 12:55
Фонтанка.Ру

Михаилу Боярскому стало плохо во время плановой вакцинации в Петербурге

Фонтанка.Рувчера в 12:01
Петербургский дневник

Сергей Боярский рассказал о состоянии своего отца после обморока во время прививки

Петербургский дневниквчера в 12:46
ТАСС

Врач прокомментировала инцидент с Боярским перед вакцинацией

ТАССвчера в 11:41
РБК

Боярский потерял сознание во время прививки

РБКвчера в 12:12

La Vanguardia (Испания): специалисты предупреждают об опасности употребления в пищу картофеля с зелеными пятнами (La Vanguardia)

Как отмечают специалисты Европейского агентства по безопасности пищевых продуктов, риск токсичной концентрации гликоалкалоидов выше для младенцев и маленьких детей, поскольку при весе в несколько килограммов даже при употреблении в пищу нормального количества картофеля может быть достигнут опасный уровень этих веществ.
La Vanguardia (Испания): специалисты предупреждают об опасности употребления в пищу картофеля с зелеными пятнами (La Vanguardia)
ИноСМИ17:46

Сатановский объяснил, почему Навальный возвращается в Россию

Сатановский выдвинул версию причин, почему Навальный так рвется на родину, несмотря на то, что по версии немецких властей его здесь намеревались убить при помощи вещества из группы "Новичок".
Московский Комсомолецвчера в 10:06
14

Мошенники присвоили имущество вдовы и дочери Алексея Баталова

88-летний советский и российский актёр театра и кино Алексей Баталов, скончавшийся в 2017 году, оставил в наследство своим близким $107 тысяч сбережений и четырёхкомнатную квартиру в Доме на набережной.
Pravda.Ruвчера в 11:35
29

В Новой Зеландии произошло столкновение поезда и школьного автобуса

Веллингтон, 16 сентября 2020, 02:07 — REGNUM Не менее 40 человек получили травмы легкой и средней степени тяжести из-за столкновения школьного автобуса и поезда вблизи населенного пункта Банниторп на Северном острове Новой Зеландии, сообщает издание The New Zealand Herald.
REGNUM19:07

Хорватский журналист рассказал об ошибке Горбачева

Хорватский журналист Антун Роша рассказал об ошибке первого и единственного президента СССР Михаила Горбачева, когда тот подписал указ об урегулировании в отношении Германии и выводе оттуда советских войск, что позволило объединить ФРГ и ГДР.
Lenta.ru17:31
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Глава «Нафтогаза» оценил возможность отказа Германии от Nord Stream 2

Германия вряд ли откажется от "Северного потока — 2" без санкций со стороны США, такое мнение высказал глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в интервью Янине Соколовой, опубликованном на ее YouTube-канале.
РИА Новости17:27

США признали уничтожение беспилотника MQ-9 Reaper из «Панциря»

Африканское командование Вооруженных сил США (AFRICOM) признало, что около года назад в Ливии из зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства был сбит итальянский дрон и как минимум один американский беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper.
Lenta.ruвчера в 11:30
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Глава МИД Белоруссии ответил ЕС на непризнание выборов

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей раскритиковал заявление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о нелегитимности президентских выборов в республике, передает «РИА Новости».
Ведомостивчера в 13:45
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В России предложили увеличить акцизы на сигареты из-за пандемии

В Министерстве финансов России предложили увеличить в 2021 году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20% для компенсации расходов бюджета, связанных с пандемией коронавируса.
Газета.Ru19:00
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В Кремле прокомментировали отмену визита Лаврова в Берлин

Министр иностранных дел Сергей Лавров отменил поездку в Берлин из-за того, что формат встречи был изменен и урезан, при этом в Кремле не видят факторов, которые должны негативно сказываться на российско-германских отношениях.
Ведомостивчера в 06:35
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Россия задала ЕС девять вопросов об обвинениях в ситуации с Навальным

Постоянное представительство России при Евросоюзе задало депутатам Европарламента и институтам Евросоюза девять вопросов по обвинениям в адрес Москвы со стороны Запада в связи с инцидентом с Алексеем Навальным, указав на ключевые нестыковки в версии о его отравлении.
ТАССвчера в 14:09
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Средняя пенсия в России в 2021 году вырастет до 17,4 тысячи рублей

«В соответствии с нормами закона, индексация страховых пенсий неработающим пенсионерам предусмотрена на уровне 6,3%, а социальных пенсий - на уровне 2,6%. Так, среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров в 2021 году составит 17 443 рубля», — сообщили в министерстве.
ИА Новороссиявчера в 10:15
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В США выплатят $12 млн семье застреленной в Луисвилле чернокожей — CNN

Луисвилл, США, 16 сентября 2020, 01:36 — REGNUM Сумма в $12 млн будет выплачена в качестве компенсации семье чернокожей Брионны Тейлор, застреленной полицейскими в своей квартире в городе Луисвилл в американском штате Кентутки, передает телеканал CNN.
REGNUM18:36
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В МИД РФ опровергли заявления Украины о встрече «нормандской четверки»

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все лидеры стран-участниц "нормандского формата", а это Германия, Россия, Украина и Франция, согласились на встречу на высшем уровне, которая может состояться после второй встречи политических советников.
Российская газета19:07
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