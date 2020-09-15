Михаил Боярский потерял сознание во время медосмотра перед вакцинацией
Смотрите также
Чеченцы помыли обувь в святом источнике православного храма
Apple представила новые модели умных часов
Мошенники присвоили имущество вдовы и дочери Алексея Баталова
В Новой Зеландии произошло столкновение поезда и школьного автобуса
Вылечившийся от COVID-19 может распространять вирус до 90 дней
Хорватский журналист рассказал об ошибке Горбачева
Глава «Нафтогаза» оценил возможность отказа Германии от Nord Stream 2
Глава МИД Белоруссии ответил ЕС на непризнание выборов
В Кремле прокомментировали отмену визита Лаврова в Берлин
Россия задала ЕС девять вопросов об обвинениях в ситуации с Навальным
Средняя пенсия в России в 2021 году вырастет до 17,4 тысячи рублей
В МИД РФ опровергли заявления Украины о встрече «нормандской четверки»
Apple представила новые модели умных часов
Россия задала ЕС девять вопросов об обвинениях в ситуации с Навальным
Глава МИД Белоруссии ответил ЕС на непризнание выборов
В МИД РФ опровергли заявления Украины о встрече «нормандской четверки»
Трамп заявил, что намеревался ликвидировать Башара Асада
Президент Австрии выступил против закрытия «Северного потока-2»
Израиль, Бахрейн и ОАЭ подписали соглашения о нормализации отношений
Тарзан признался в измене Королевой
Новый адвокат Ефремова оказался чемпионом мира по армрестлингу
Санкт-Петербург, 15 сентября 2020, 17:58 — REGNUM Советскому и российскому актёру театра и кино, певцу, народному артисту РСФСР петербуржцу Михаилу Боярскому стало плохо, и он ненадолго потерял сознание в кабинете врача перед вакцинацией от гриппа.В источнике
С чего всё началось
«Скакнуло давление»: Михаил Боярский упал в обморок перед вакцинацией
Народный артист РСФСР и любимец публики Михаил Боярский упал в обморок прямо в кабинете городской поликлинике №39, куда он пришел, чтобы привиться против гриппа. 70-летний Михаил Сергеевич бодро зашел в кабинет и поздоровался с врачом. А через 5 минут оттуда раздался крик: «Боярскому плохо, врача!»
КП - Санкт-Петербургвчера в 09:50
Подробнее о событии
Звезды против гриппа: Гальцева, Боярского и Эйфмана вакцинировали в обычной поликлинике Петербурга
КП - Санкт-Петербургвчера в 12:55
Сергей Боярский рассказал о состоянии своего отца после обморока во время прививки
Петербургский дневниквчера в 12:46