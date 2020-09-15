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Михаил Боярский потерял сознание во время медосмотра перед вакцинацией

Санкт-Петербург, 15 сентября 2020, 17:58 — REGNUM Советскому и российскому актёру театра и кино, певцу, народному артисту РСФСР петербуржцу Михаилу Боярскому стало плохо, и он ненадолго потерял сознание в кабинете врача перед вакцинацией от гриппа.В источнике
С чего всё началось
КП - Санкт-Петербург

«Скакнуло давление»: Михаил Боярский упал в обморок перед вакцинацией

Народный артист РСФСР и любимец публики Михаил Боярский упал в обморок прямо в кабинете городской поликлинике №39, куда он пришел, чтобы привиться против гриппа. 70-летний Михаил Сергеевич бодро зашел в кабинет и поздоровался с врачом. А через 5 минут оттуда раздался крик: «Боярскому плохо, врача!»
КП - Санкт-Петербургвчера в 09:50
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Lenta.ru

Врач назвала причину обморока Боярского перед вакцинацией

Lenta.ruвчера в 16:12
Газета.Ru

Врач рассказала о причине обморока Боярского перед вакцинацией

Газета.Ruвчера в 15:31
ТАСС

Врач прокомментировала инцидент с Боярским перед вакцинацией

ТАССвчера в 11:41
Фонтанка.Ру

Михаилу Боярскому стало плохо во время плановой вакцинации в Петербурге

Фонтанка.Рувчера в 12:01
Петербургский дневник

Сергей Боярский рассказал о состоянии своего отца после обморока во время прививки

Петербургский дневниквчера в 12:46
РБК

Боярский потерял сознание во время прививки

РБКвчера в 12:12
КП - Санкт-Петербург

Звезды против гриппа: Гальцева, Боярского и Эйфмана вакцинировали в обычной поликлинике Петербурга

КП - Санкт-Петербургвчера в 12:55

В России предлагают разрешить тратить материнский капитал на ремонт

В ближайшее время Общероссийский народный фронт (ОНФ) намерен обратиться в правительство России с предложением о предоставлении возможности тратить материнский капитал на ремонт квартиры.
В России предлагают разрешить тратить материнский капитал на ремонт
RT на русском22:14
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Глава «Нафтогаза» оценил возможность отказа Германии от Nord Stream 2

Германия вряд ли откажется от "Северного потока — 2" без санкций со стороны США, такое мнение высказал глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в интервью Янине Соколовой, опубликованном на ее YouTube-канале.
Глава «Нафтогаза» оценил возможность отказа Германии от Nord Stream 2
РИА Новости17:27

Hyundai представил кроссовер Tucson нового поколения

Важным улучшением модели четвертого поколения стал максимально расширенный набор систем и ассистентов безопасности, а также наличие опции по открытию авто со смартфона, который можно использовать в качестве цифрового ключа с радиусом действия до 15 метров - для этого достаточно установить на гаджет специальное приложение Hyundai's Digital Key.
Новые автомобили21:43
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Израиль, Бахрейн и ОАЭ подписали соглашения о нормализации отношений

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, глава МИДа Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян и министр иностранных дел Бахрейна Абдель Латиф аз-Заяни подписали соглашения о нормализации отношений между странами.
Известиявчера в 15:04
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Московская структура банка выкупила Омский стекольный завод

Московская структура банка выкупила Омский стекольный завод Имущественный комплекс Омского стекольного завода (ОСЗ) продан за 1,9 млрд руб. компании с аналогичным названием, зарегистрированной в Москве и связанной с банком "Авангард".
Коммерсантъ Новосибирсквчера в 10:36
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РБК: Минфин предложил повысить акцизы на сигареты

Министерство финансов подготовило проект поправок в Налоговый кодекс, предполагающих повышение в следующем году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20 процентов по сравнению с текущими показателями, сообщает РБК со ссылкой на имеющийся в его распоряжении документ из ведомства.
РИА Новости19:22
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Список самых угоняемых автомобилей в России возглавил кроссовер RAV4

Как оказалось, в период с марта по август текущего года зафиксировано максимальное число угонов кроссовера Toyota RAV4 - на эту модель приходится 14% от суммарного числа хищений, а на втором месте - седан Toyota Camry с результатом 13%.
Новые автомобили22:03
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Первая партия мобильных медицинских комплексов поступила в Приамурье

В Приамурье поступили первые пять передвижных комплексов, представляющие из себя мобильные фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы), которые будут передвигаться по небольшим населенным пунктам региона, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.
Сенсаций.Нетвчера в 08:53

США признали уничтожение беспилотника MQ-9 Reaper из «Панциря»

Африканское командование Вооруженных сил США (AFRICOM) признало, что около года назад в Ливии из зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства был сбит итальянский дрон и как минимум один американский беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper.
Lenta.ruвчера в 11:30
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