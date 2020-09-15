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Михаил Боярский потерял сознание во время медосмотра перед вакцинацией

Санкт-Петербург, 15 сентября 2020, 17:58 — REGNUM Советскому и российскому актёру театра и кино, певцу, народному артисту РСФСР петербуржцу Михаилу Боярскому стало плохо, и он ненадолго потерял сознание в кабинете врача перед вакцинацией от гриппа.В источнике
С чего всё началось
КП - Санкт-Петербург

«Скакнуло давление»: Михаил Боярский упал в обморок перед вакцинацией

Народный артист РСФСР и любимец публики Михаил Боярский упал в обморок прямо в кабинете городской поликлинике №39, куда он пришел, чтобы привиться против гриппа. 70-летний Михаил Сергеевич бодро зашел в кабинет и поздоровался с врачом. А через 5 минут оттуда раздался крик: «Боярскому плохо, врача!»
КП - Санкт-Петербургвчера в 09:50
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Lenta.ru

Врач назвала причину обморока Боярского перед вакцинацией

Lenta.ruвчера в 16:12
КП - Санкт-Петербург

Звезды против гриппа: Гальцева, Боярского и Эйфмана вакцинировали в обычной поликлинике Петербурга

КП - Санкт-Петербургвчера в 12:55
РБК

Боярский потерял сознание во время прививки

РБКвчера в 12:12
Фонтанка.Ру

Михаилу Боярскому стало плохо во время плановой вакцинации в Петербурге

Фонтанка.Рувчера в 12:01
Петербургский дневник

Сергей Боярский рассказал о состоянии своего отца после обморока во время прививки

Петербургский дневниквчера в 12:46
ТАСС

Врач прокомментировала инцидент с Боярским перед вакцинацией

ТАССвчера в 11:41
Газета.Ru

Врач рассказала о причине обморока Боярского перед вакцинацией

Газета.Ruвчера в 15:31

В США выплатят $12 млн семье застреленной в Луисвилле чернокожей — CNN

Луисвилл, США, 16 сентября 2020, 01:36 — REGNUM Сумма в $12 млн будет выплачена в качестве компенсации семье чернокожей Брионны Тейлор, застреленной полицейскими в своей квартире в городе Луисвилл в американском штате Кентутки, передает телеканал CNN.
В США выплатят $12 млн семье застреленной в Луисвилле чернокожей — CNN
REGNUM18:36
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СМИ: мать главы Минпромторга Мантурова владеет элитной недвижимостью на 5 млрд рублей

84-летняя мать главы Минпромторга Дениса Мантурова Тамара является собственницей особняка площадью более четырех тысяч квадратных метров на Клязьминском водохранилище под Москвой, пишет «Собеседник».
Retailer.ruвчера в 06:41
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РБК: Минфин предложил повысить акцизы на сигареты

Министерство финансов подготовило проект поправок в Налоговый кодекс, предполагающих повышение в следующем году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20 процентов по сравнению с текущими показателями, сообщает РБК со ссылкой на имеющийся в его распоряжении документ из ведомства.
РИА Новости19:22
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Предсказаны результаты боев Нурмагомедова с Гейджи и Тайсона с Джонсом

Говоря о поединке чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата россиянина Хабиба Нурмагомедова с американским бойцом смешанных боевых искусств Джастином Гейджи 24 октября, Исмаилов предсказал победу российского спортсмена.
Невские Новостивчера в 16:55

США признали уничтожение беспилотника MQ-9 Reaper из «Панциря»

Африканское командование Вооруженных сил США (AFRICOM) признало, что около года назад в Ливии из зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства был сбит итальянский дрон и как минимум один американский беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper.
Lenta.ruвчера в 11:30
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США начали испытания истребителя нового поколения

США приступили к испытаниям опытного образца истребителя-бомбардировщика нового поколения, пишет 15 сентября Defense News со ссылкой на помощника министра американских ВВС по закупкам, технологиям и логистике Уилла Ропера.
Известия19:23
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ESA выделило 129 млн евро на защиту Земли от астероидов

Европейское космическое агентство (ESA) 15 сентября подписало соглашение на сумму в 129,4 млн евро с промышленным консорциумом во главе с немецкой спутниковой компанией OHB на создание космического аппарата HERA, который предназначен для защиты Земли от угрожающих ей астероидов.
РЕН ТВ18:12