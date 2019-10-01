Шоу-бизнес
REGNUMМихаил Боярский снова грубо нарушил ПДД в Петербурге
Известный российский и советский актер Михаил Боярский был пойман при нарушении правил дорожного движения — он припарковал свой автомобиль прямо на пешеходном переходе Невского проспекта, да ещё и на встречной полосе движения. Об этом сегодня, 1 октября, сообщают петербургские СМИ.
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с чего всё началось
«Мне насрать на вас». Михаил Боярский прокомментировал мушкетёрскую парковку на встречной полосе Невского
Фото с «Мерседесом», припаркованным на встречной полосе у перекрёстка Невского проспекта и Большой Конюшенной улицы, опубликовали очевидцы в социальных сетях 1 октября. От автомобиля в момент съёмки отходил его владелец актёр Михаил Боярский.Фонтанка.Ру09:48
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Очевидцы: Боярский припарковал свой Mercedes на встречке в центре Петербурга
Санкт-Петербургские ведомости10:22
«Д’Артаньян уже не тот»: Михаил Боярский припарковал Mercedes на встречной полосе Невского проспекта
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