Фото с «Мерседесом», припаркованным на встречной полосе у перекрёстка Невского проспекта и Большой Конюшенной улицы, опубликовали очевидцы в социальных сетях 1 октября. От автомобиля в момент съёмки отходил его владелец актёр Михаил Боярский.

с чего всё началось

Известный российский и советский актер Михаил Боярский был пойман при нарушении правил дорожного движения — он припарковал свой автомобиль прямо на пешеходном переходе Невского проспекта, да ещё и на встречной полосе движения. Об этом сегодня, 1 октября, сообщают петербургские СМИ.

Михаил Боярский снова грубо нарушил ПДД в Петербурге

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