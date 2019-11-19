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Life.ruМихаил Боярский объявил об уходе со сцены: «Пыжиться не собираюсь»
Народный артист России Михаил Боярский собирается уйти со сцены и посвящать больше времени общению с внуками. Он объявил о намерении отправиться на пенсию в эфире программы "Ты не поверишь!" на телеканале НТВ.
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«Я достаточно старый и немощный человек»: Боярский заявил об уходе со сцены
Телепрограммавчера в 02:47
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