Народный артист России Михаил Боярский собирается уйти со сцены и посвящать больше времени общению с внуками. Он объявил о намерении отправиться на пенсию в эфире программы "Ты не поверишь!" на телеканале НТВ.

Михаил Боярский объявил об уходе со сцены: «Пыжиться не собираюсь»

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