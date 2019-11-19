Шоу-бизнес

Life.ruLife.ruМихаил Боярский объявил об уходе со сцены: «Пыжиться не собираюсь»

Народный артист России Михаил Боярский собирается уйти со сцены и посвящать больше времени общению с внуками. Он объявил о намерении отправиться на пенсию в эфире программы "Ты не поверишь!" на телеканале НТВ.
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Боярский опроверг планы уйти со сцены

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«Я достаточно старый и немощный человек»: Боярский заявил об уходе со сцены

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Отмечается, что в ходе второго чтения в закон были внесены поправки, уточняющие, что подобная демонстрация нацистской символики возможна только в случае отсутствия её пропаганды, а также оправдания преступлений нацизма.
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Михаил Боярский
Актёр
Советский и российский актёр театра и кино, певец. Народный артист РСФСР. С 1988 по 2007 год - художественный руководитель созданного им театра «Бенефис» в Санкт-Петербурге.
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