Шоу-бизнес

ИзвестияИзвестияМихаил Боярский объявил об уходе со сцены

Народный артист России Михаил Боярский объявил об уходе со сцены в преддверии своего 70-летия. Об этом он сказал в программе «Ты не поверишь!», которая вышла в эфир на телеканале НТВ 17 ноября.
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с чего всё началось
Ранее в эфире программы «Ты не поверишь
!» на канале НТВ Боярский объявил, что не любит свой день рождения и хочет, чтобы «это идиотское число» прошло.
Телеканал 360°05:01

Подробнее о событии

Состояние Михаила Боярского поддерживают специалисты

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Боярский опроверг слухи о том, что он уйдет со сцены после своего юбилея

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Боярский объявил, что уходит со сцены

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Боярский опроверг планы уйти со сцены

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«Я достаточно старый и немощный человек»: Боярский заявил об уходе со сцены

Телепрограммавчера в 02:47
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Газета.Ru 04:42
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ВМС Украины подтвердили передачу трех кораблей Россией

Военно-морские силы Украины подтвердили получение от России трех кораблей, которые были задержаны год назад при нарушении границы в Керченском проливе.
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Государственная дума приняла в третьем, окончательном чтении закон, которым предусматриваются премиальные выплаты врачам за выявление у граждан онкологических заболеваний на ранних стадиях.
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Компания «Трансмашхолдинг» представила три варианта плацкартного вагона нового поколения.
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В ночь на 19 ноября Valve выпустила операцию Shattered Web для CS:GO.
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Наталья Ветлицкая возобновляет концертную деятельность в России

Звезда девяностых голов Наталья Ветлицкая возобновляет концертную деятельность.
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Если при курении табака редко бывают психозы, около одного случая на десятки миллионов, то при курении марихуаны психозы встречаются в 1-3% случаев, отметил специалист.
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Для фигурантов дела о теракте в Петербурге просят пожизненные сроки

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В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога

Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.
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Суперкомпьютер Сбербанка оказался в топ-30 мирового рейтинга

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Приставам предложили дать полный доступ к кредитным историям россиян

Министерство юстиции и Федеральная служба судебных приставов (ФССП) подготовили законопроект, согласно которому приставы могут получить полный доступ к кредитным историям россиян, пишет «Коммерсантъ».
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По итогам голосования победу одержала Наталья Котова, которая до этого трудилась первым заместителем главы города, а с конца июня исполняла обязанности мэра после ухода с этого поста Владимира Елистратова.
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Что чаще всего просят дети у Деда Мороза в письмах

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Государственная дума приняла закон о правилах использования нацистской символики.
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NASA показала самую темную планету, когда-либо обнаруженную астрономами

Информационный портал Express.co.uk сообщил, что астрономы обнаружили темную планету, которая излучает жуткое темно-красное свечение.
NewInform вчера в 07:37
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Михаил Боярский
Актёр
Советский и российский актёр театра и кино, певец. Народный артист РСФСР. С 1988 по 2007 год - художественный руководитель созданного им театра «Бенефис» в Санкт-Петербурге.
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