Шоу-бизнес
ИзвестияМихаил Боярский объявил об уходе со сцены
Народный артист России Михаил Боярский объявил об уходе со сцены в преддверии своего 70-летия. Об этом он сказал в программе «Ты не поверишь!», которая вышла в эфир на телеканале НТВ 17 ноября.
Читать в источнике
Оценить33
с чего всё началось
Ранее в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ Боярский объявил, что не любит свой день рождения и хочет, чтобы «это идиотское число» прошло.Телеканал 360°05:01
Подробнее о событии
Показать все источники
«Я достаточно старый и немощный человек»: Боярский заявил об уходе со сцены
Телепрограммавчера в 02:47
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 05:57, Ашберн
Гаджеты
Apple выпустила обновления iOS 13.2.3 и iPadOS 13.2.3
Компания Apple выпустила iOS 13.2.3 и iPadOS 13.2.3.
Политика
ЕК посоветовала Украине покупать российский газ напрямую
Еврокомиссия рекомендовала Украине закупать российский газ напрямую в объеме около 15 млрд кубометров в год.
Общество
Двух эвакуированных из Ирака детей примет семья в Приморье
Специальным рейсом МЧС России в понедельник из Багдада в Москву была эвакуирована четвертая группа в составе 32 российских детей, оказавшихся в иракских приютах либо тюрьмах вместе со своими матерями, находящимися в Ираке под следствием или приговоренными к различным срокам лишения свободы за причастность к террористической деятельности в рядах ИГ*.
Общество
Forbes составил первый российский рейтинг лучших работодателей
В середине октября американский Forbes представил ежегодный рейтинг 500 лучших работодателей мира, в который вошли семь российских компаний: "Норникель", Московская биржа, "Роснефть", Объединенная авиастроительная корпорация, "Северсталь", "РусГидро" и ЛУКОЙЛ.
Происшествия
Капитана спецназа ФСБ избили в центре Москвы
Фигурное катание
Слуцкая раскритиковала организаторов этапа Гран-при в Москве
Происшествия
Адвокат рассказал о попытке суицида Соколова
По словам Почуева, бывший профессор СПбГУ попытался совершить суицид в перерыве между следственными действиями.
Политика
ВМС Украины подтвердили передачу трех кораблей Россией
Военно-морские силы Украины подтвердили получение от России трех кораблей, которые были задержаны год назад при нарушении границы в Керченском проливе.
Здоровье
Госдума окончательно одобрила закон о новых премиях врачам
Государственная дума приняла в третьем, окончательном чтении закон, которым предусматриваются премиальные выплаты врачам за выявление у граждан онкологических заболеваний на ранних стадиях.
Общество
РЖД показали новый плацкартный вагон
Компания «Трансмашхолдинг» представила три варианта плацкартного вагона нового поколения.
Киберспорт
В CS:GO вышла операция Shattered Web
В ночь на 19 ноября Valve выпустила операцию Shattered Web для CS:GO.
Шоу-бизнес
Наталья Ветлицкая возобновляет концертную деятельность в России
Звезда девяностых голов Наталья Ветлицкая возобновляет концертную деятельность.
Здоровье
В России начались исследования «медицинской» марихуаны
Если при курении табака редко бывают психозы, около одного случая на десятки миллионов, то при курении марихуаны психозы встречаются в 1-3% случаев, отметил специалист.
Происшествия
Пропавшую в Москве журналистку «Интерфакса» нашли живой
Полиция установила местонахождение журналистки, которая накануне пропала в Москве. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного МВД.
Шоу-бизнес
Джонни Деппа бросила невеста из России Полина Глен
Звезда Голливуда Джонни Депп снова одинок: Полина Глен, исполнительница танцев гоу-гоу из Петербурга, бросила своего возлюбленного и вернулась на родину.
Шоу-бизнес
Актера Юрия Соломина госпитализировали в тяжелом состоянии
Народного артиста СССР Юрия Соломина доставили в одну из московских больниц в тяжелом состоянии, сообщает во вторник, 19 ноября, РЕН ТВ.
Происшествия
Для фигурантов дела о теракте в Петербурге просят пожизненные сроки
Политика
Члены комиссии Госдумы обнаружили «лагеря» подготовки протестующих
Члены комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России нашли в регионах страны финансируемые другими государствами "лагеря" для подготовки организаторов протестных акций.
Здоровье
В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога
Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.
Технологии
Суперкомпьютер Сбербанка оказался в топ-30 мирового рейтинга
Суперкомпьютер Christofari, разработанный компанией SberCloud совместно с компанией Nvidia, вошел в число самых мощных компьютеров, сообщает РБК.
Общество
Приставам предложили дать полный доступ к кредитным историям россиян
Министерство юстиции и Федеральная служба судебных приставов (ФССП) подготовили законопроект, согласно которому приставы могут получить полный доступ к кредитным историям россиян, пишет «Коммерсантъ».
Общество
Главой Челябинска избрана Наталья Котова
По итогам голосования победу одержала Наталья Котова, которая до этого трудилась первым заместителем главы города, а с конца июня исполняла обязанности мэра после ухода с этого поста Владимира Елистратова.
Общество
Что чаще всего просят дети у Деда Мороза в письмах
Как рассказали в пресс-службе Деда Мороза, чаще всего в письмах от детей звучат просьбы о здоровье и счастье близких.
Общество
Госдума приняла закон о правилах использования нацистской символики
Государственная дума приняла закон о правилах использования нацистской символики.
Финансы
Рубль слегка повысился к доллару и евро
По данным на 10.04 по мск, курс доллара упал на 6 коп. и составил 63,70 руб. Евро, в свою очередь, снизился на 2 коп. до 70,48 руб.
Политика
На Украине исключили возможность продажи сельхозземель россиянам
В начале сентября премьер-министр Украины Алексей Гончарук говорил, что Земельная реформа на Украине будет предусматривать возможность покупки иностранными гражданами земель сельхозназначения.
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев ответил на угрозы Леры Кудрявцевой
Скандал между Дмитрием Шепелевым и Лерой Кудрявцевой набирает обороты.
Космос
NASA показала самую темную планету, когда-либо обнаруженную астрономами
Информационный портал Express.co.uk сообщил, что астрономы обнаружили темную планету, которая излучает жуткое темно-красное свечение.