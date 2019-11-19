с чего всё началось

Народный артист России Михаил Боярский объявил об уходе со сцены в преддверии своего 70-летия. Об этом он сказал в программе «Ты не поверишь!», которая вышла в эфир на телеканале НТВ 17 ноября.

Михаил Боярский объявил об уходе со сцены

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