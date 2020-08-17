Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
РИА Новости
РИА Новости

Михаил Дегтярев отправил в отставку главу Минздрава Хабаровского края

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев отправил в отставку главу регионального Министерства здравоохранения Александра Витько, сообщает краевое правительство.В источнике
С чего всё началось
Временно исполняющий обязанности главы Хабаровского края Михаил Дегтярев отправил в отставку регионального министра здравоохранения Александра Витько, сообщается
 на сайте правительства края.
РБК00:30
Подробнее о событии
РИА Новости

Михаил Дегтярев отправил в отставку главу Минздрава Хабаровского края

РИА Новости03:14
URA.Ru

Дегтярев отправил в отставку министра, проработавшего 13 лет

URA.Ru00:27
AmurMedia.ru

Хабаровчан не устраивает обслуживание в поликлиниках – Дегтярев нашел повод снять Витько

AmurMedia.ru00:56
РБК

Дегтярев уволил главу Минздрава Хабаровского края

РБК00:30
Губерния

Министра здравоохранения Хабаровского края Александра Витько отправили в отставку

Губерния01:26
ТАСС

Дегтярев отправил в отставку министра здравоохранения Хабаровского края

ТАСС00:16
Хабаровские вести

Дегтярев отправил в отставку министра здравоохранения Александра Витько

Хабаровские вести23:49

Руководство забастовавшего МТЗ постарается сохранить работу конвейера

Руководство Минского тракторного завода рассчитывает на то, что работа конвейера и отгрузка техники не будет остановлена, несмотря на начавшуюся забастовку, сообщили в пресс-службе предприятия.
Интерфакс04:13
10

Российских медиков начнут прививать от коронавируса

Как сообщили в пресс-службе Минздрава России, медицинских работников будут прививать от коронавируса параллельно с пострегистрационными тестами вакцины от коронавируса "Спутник V", разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи.
Капитал страны03:52
44

Задержаны напавшие на замгендиректора хлебокомбината в Подмосковье

Имя и профессия потерпевшей официально не раскрываются, но ранее источник в правоохранительных сообщал, что кислотой плеснули в заместителя генерального директора Ивантеевского хлебокомбината.
Известия03:40
3

Купеобразную версию Volkswagen Tiguan представят в сентябре

Компания Volkswagen назвала дату дебюта нового купе-кроссовера Tiguan X, созданного на основе удлиненной версии внедорожника Tiguan Allspace / L. Новинка получила переработанную крышу и корму, но ее техническая начинка идентична классическому Tiguan 2021 модельного года.
Picsnews.net03:35

Россельхознадзор предложил ужесточить меры борьбы с «санкционкой»

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт предложил ужесточить меры борьбы с контрабандистами, которые ввозят в страну запрещенные продукты, поскольку те стали действовать более изощренно.
РИА Новости00:59
290