Михаил Дегтярев отправил в отставку главу Минздрава Хабаровского края
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Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев отправил в отставку главу регионального Министерства здравоохранения Александра Витько, сообщает краевое правительство.В источнике
С чего всё началось
Временно исполняющий обязанности главы Хабаровского края Михаил Дегтярев отправил в отставку регионального министра здравоохранения Александра Витько, сообщается
на сайте правительства края.
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