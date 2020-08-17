Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
РИА Новости
РИА Новости

Михаил Дегтярев отправил в отставку главу Минздрава Хабаровского края

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев отправил в отставку главу регионального Министерства здравоохранения Александра Витько, сообщает краевое правительство.В источнике
С чего всё началось
Временно исполняющий обязанности главы Хабаровского края Михаил Дегтярев отправил в отставку регионального министра здравоохранения Александра Витько, сообщается
 на сайте правительства края.
РБК00:30
Подробнее о событии
URA.Ru

Дегтярев отправил в отставку министра, проработавшего 13 лет

URA.Ru00:27
РИА Новости

Михаил Дегтярев отправил в отставку главу Минздрава Хабаровского края

РИА Новости03:14
Губерния

Министра здравоохранения Хабаровского края Александра Витько отправили в отставку

Губерния01:26
РБК

Дегтярев уволил главу Минздрава Хабаровского края

РБК00:30
КП - Хабаровск

Александр Витько обратился к жителям Хабаровского края

КП - Хабаровск05:44
ТАСС

Дегтярев отправил в отставку министра здравоохранения Хабаровского края

ТАСС00:16
Хабаровские вести

Дегтярев отправил в отставку министра здравоохранения Александра Витько

Хабаровские вести23:49

В России запретили движение АУЕ

1. Деятельность АУЕ запретили в России В понедельник, 17 августа, Верховный суд (ВС) России постановил признать международное общественное движение «Арестантское уголовное единство» (АУЕ) экстремистской организацией.
Lenta.ru05:41
3

За смартфоном Iqoo 5 выстроилась огромная очередь

В линейку Iqoo 5 войдут три модели, включая Iqoo 5 Pro, которая будет поддерживать быструю зарядку мощностью 120 Вт. Компания Iqoo уже подтвердила на своей страничке в социальной сети Weibo, что она выпустит первый коммерческий смартфон со 120-ваттной зарядкой.
iXBT.com01:47

Хлопковая одежда защитит кожу от контакта с коронавирусом

Что касается масок, эксперты сообщают, что хлопковая ткань в виде многослойной маски защищает от вируса, хотя и несколько хуже, чем медицинская, но успешно задерживает респираторные капли, за счет которых распространяется SARS-Cov-2.
Известия18:15
25

В Симферополе произошла драка с применением пистолета

Между жителями Симферополя и приезжими произошла потасовка вблизи увеселительного заведения в крымской столице, передает пресс-служба управления вневедомственной охраны Росгвардии по Крыму.
Аргументы и Факты - Крым03:36
2

Глава британского МИД заявил о непризнании итогов выборов в Белоруссии

Великобритания не признаёт итоги президентских выборов в Белоруссии и готова применять санкции к ответственным за применение насилия против протестующих, заявил глава британского МИД Доминик Рааб.
RT на русском05:08
64

Украина решила прекратить соглашение с Россией о торгпредствах

Кабинет министров Украины принял решение о прекращении соглашения с Россией о взаимном учреждении торговых представительств, сообщила в понедельник заместитель министра иностранных дел республики Эмине Джапарова.
РИА Новости05:39
1

Тихановская объявила о готовности стать национальным лидером Белоруссии

В Белоруссии 9 августа состоялись президентские выборы, на которых действующий глава государства Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал чуть более 80 процентов, его главная соперница Светлана Тихановская — 10,12 процента.
РИА Новости02:10
2,9K

Ученые смогли «поймать» отражение луча лазера от рефлектора лунного аппарата LRO

Следующим этапом исследования авторы видят сравнение этого отраженного света со светом лазеров, отраженным от рефлекторов, оставленных на поверхности Луны астронавтами миссии «Аполлон» НАСА в 60-70-е гг. 20-го столетия.
AstroNews.ruвчера в 10:33