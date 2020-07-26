Общество
АиФ ХабаровскМихаил Дегтярев вышел к митингующим в Хабаровске
26 июля после 22 часов врио губернатора Хабаровского края вышел к митингующим под окнами Белого дома на площади Ленина в Хабаровске, сообщает «АиФ-Дальинформ».
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Футбол
Карантин не помешает матчу «Манчестер Сити» и «Реала» в Лиге чемпионов
Министр цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта Великобритании Оливер Доуден заявил The Guardian, что карантин, введенный в стране для приезжающих из Испании, не помешает проведению матча Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Реалом».
РБК спорт 10:47
Политика
В ходе разговора Путина и Зеленского обсуждался обмен удерживаемых лиц
В ходе телефонного разговора президентов России и Украины в воскресенье отдельно обсуждался вопрос об освобождении удерживаемых лиц.
РЕН ТВ 11:46
Общество
Олег Тиньков показал видео трансплантации костного мозга
РИА Новости 11:02
Политика
Шойгу представил Путину ряд предложений по программе вооружения
Министр обороны России Сергей Шойгу представил российскому президенту Владимиру Путину предложения по более качественному и объёмному выполнению программы вооружения.
RT на русском 09:22
Политика
Дегтярев впервые встретился с участниками акций в Хабаровске
РИА Новости 09:29
Происшествия
Суд арестовал переплывшего по Нарве российско-эстонскую границу шведа
Кингисеппский городской суд Ленинградской области арестовал на 30 суток 33-летнего гражданина Швеции, незаконно переплывшего по реке Нарве границу России и Эстонии.
РБК 07:50
Авто
Водителям назвали лучшие двигатели за последние 20 лет
Car.ru вчера в 11:46
Общество
Повышенные пенсии и пособия россиянам начнут выплачивать с 1 августа
С 1 августа в силу вступает ряд законодательных инициатив, среди которых есть регламентирующие повышение пенсий для трех категории граждан.
Деловое.ТВ 09:37
Гаджеты
Названы лучшие модели процессоров Intel для игр и работы
Эксперты издания TechSpot назвали лучшие модели процессоров Intel для игр и работы.
Ferra 11:16
Происшествия
Олимпийский чемпион Александр Иваницкий погиб в лесу Подмосковья
Подробностей происшествия в «Лиза Алерт» не сообщают. Известно, что 82-летний Иваницкий днем 22 июля ушел за грибами в лес.
Snob.ru вчера в 05:57
Культура
61-летняя Лариса Гузеева стала новой ведущей «Дома-2»
Заслуженная артистка РФ и член Союза кинематографистов России Лариса Андреевна Гузеева стала новой ведущей скандального шоу "Дом-2".
Российская газета 10:49
Общество
Совладельцы РЕСО возместят ущерб азербайджанскому бизнесу в Москве
Совладелец страховой группы РЕСО миллиардер Сергей Саркисов обратился к представителям азербайджанской и армянской диаспор с призывом способствовать прекращению беспорядков в Москве на фоне обострения конфликта в Нагорном Карабахе.
РБК 02:16
Авто
Hyundai начал продажи кроссовера с «механикой» без педали сцепления
Motor вчера в 09:32
Здоровье
Мурашко сообщил, что вакцинация от коронавируса будет добровольной
Вакцинация от коронавируса в России будет добровольной, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в эфире телеканала "Россия 1".
РИА Новости вчера в 13:55
Армия и оружие
Украина назвала условие полного прекращения огня в Донбассе
Министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что полный и всеобъемлющий режим прекращения огня в Донбассе будет реализован только при условии соблюдения принципов соответствующего соглашения, зафиксированных с участием представителей ОБСЕ.
Lenta.ru 11:34
Происшествия
В Крыму затонул бронетранспортер при преодолении Керченского пролива
В Крыму затонула бронемашина БРДМ-2, форсировавшая Керченский пролив в рамках патриотической акции.
Панорама Ростова-на-Дону вчера в 08:39
Происшествия
Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в аэропортах Москвы и Петербурга
«Поступило анонимное сообщение о минировании аэропортов Краснодара, Санкт-Петербурга и Москвы», — сказал представитель экстренных служб.
RT на русском 09:58
Кино
Изображение Александра Друзя появилось на заставке сериала «Друзья»
Александра Друзя появилось на заставке проекта под названием «Друзи», в основе которого лежит американский сериал «Друзья».
Культуромания 12:10
Шоу-бизнес
Благодаря пяти продуктам Полина Гагарина похудела на 30 килограммов
Певице удалось сбросить 30 килограммов благодаря пяти продуктам. 80 килограммов — таким был вес Гагариной после рождения ребенка.
iReactor 10:49
Интернет
Telegram в тестовом режиме запустил функцию видеозвонков на iOS
Мессенджер Telegram выпустил обновленную версию приложения для iOS, в которой в тестовом режиме появилась возможность совершать видеозвонки.
Агентство Телеграф 10:06
Общество
Ученый назвал продукты, помогающие сохранить молодость кожи
РИА Новости 00:29
Здоровье
Мясников назвал четыре ключевых показателя здоровья человека
Врач Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" перечислил критерии, по которым можно определить здоровье человека.
РИА Новости 10:13
Политика
Строительство «Северного потока-2» приостановлено из-за нереста трески
Строительство «Северного потока-2» не ведется из-за нереста трески, сообщили немецкие СМИ.
Коммерсантъ вчера в 14:09
Общество
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru 24 июля в 03:56
Общество
В России могут вырасти цены на домашний интернет и телевидение
Цены на домашний интернет и телевидение в России могут подняться до 15 процентов за этот год, пишет газета "Известия" со ссылкой на экспертов из различных компаний отрасли и исследование агентства iKS-Consulting.
РИА Новости вчера в 21:48
Единоборства
Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом
Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Магомед Исмаилов в третьем раунде турнира АСА 107 отправил в нокаут Александра Емельяненко, рефери пришлось остановить бой, сообщает Sports.ru.
Полит.ру вчера в 04:05
Происшествия
Суд арестовал трех участников драки между армянами и азербайджанцами
РБК вчера в 13:55
Шоу-бизнес
Алла Пугачева получила рекордный гонорар за выступление на корпоративе
Звезде российской эстрады Алле Пугачевой удалось получить рекордный гонорар за корпоратив за всю историю российского шоу-бизнеса.
MedikForum.ru вчера в 11:04
Кино
В США скончался актер Джон Сэксон
За роль в фильме «Аппалуза» Джон Сэксон был представлен в номинации на лучшую мужскую роль второго плана на американской премии «Золотой глобус» в 1966 году.
RuNews24.ru 10:01