Общество

АиФ ХабаровскАиФ ХабаровскМихаил Дегтярев вышел к митингующим в Хабаровске

26 июля после 22 часов врио губернатора Хабаровского края вышел к митингующим под окнами Белого дома на площади Ленина в Хабаровске, сообщает «АиФ-Дальинформ».
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Михаил Дегтярев вышел к митингующим в Хабаровске

АиФ Хабаровск09:01

В Хабаровске Михаил Дегтярев вышел к митингующим

Transsibinfo08:51

Михаил Дегтярев вышел к митингующим в Хабаровске

Хабаровские вести08:35

Михаил Дегтярев вышел к митингующим в Хабаровске

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Дегтярев развернул свой автомобиль и вышел к митингующим жителям Хабаровска

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Депутаты от ЛДПР вышли к митингующим в Хабаровске

Дебри-ДВ03:09
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Карантин не помешает матчу «Манчестер Сити» и «Реала» в Лиге чемпионов

Министр цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта Великобритании Оливер Доуден заявил The Guardian, что карантин, введенный в стране для приезжающих из Испании, не помешает проведению матча Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Реалом».
РБК спорт 10:47
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В ходе разговора Путина и Зеленского обсуждался обмен удерживаемых лиц

В ходе телефонного разговора президентов России и Украины в воскресенье отдельно обсуждался вопрос об освобождении удерживаемых лиц.
РЕН ТВ 11:46
Общество

Олег Тиньков показал видео трансплантации костного мозга

РИА Новости 11:02
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Политика

Шойгу представил Путину ряд предложений по программе вооружения

Министр обороны России Сергей Шойгу представил российскому президенту Владимиру Путину предложения по более качественному и объёмному выполнению программы вооружения.
RT на русском 09:22
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Политика

Дегтярев впервые встретился с участниками акций в Хабаровске

РИА Новости 09:29
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Происшествия

Суд арестовал переплывшего по Нарве российско-эстонскую границу шведа

Кингисеппский городской суд Ленинградской области арестовал на 30 суток 33-летнего гражданина Швеции, незаконно переплывшего по реке Нарве границу России и Эстонии.
РБК 07:50
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Авто

Водителям назвали лучшие двигатели за последние 20 лет

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Армия и оружие

В Минобороны Украины отчитались о поощрениях ВСУ за войну в Донбассе

REGNUM 08:26
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Общество

Повышенные пенсии и пособия россиянам начнут выплачивать с 1 августа

С 1 августа в силу вступает ряд законодательных инициатив, среди которых есть регламентирующие повышение пенсий для трех категории граждан.
Деловое.ТВ 09:37
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Гаджеты

Названы лучшие модели процессоров Intel для игр и работы

Эксперты издания TechSpot назвали лучшие модели процессоров Intel для игр и работы.
Ferra 11:16
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Происшествия

Олимпийский чемпион Александр Иваницкий погиб в лесу Подмосковья

Подробностей происшествия в «Лиза Алерт» не сообщают. Известно, что 82-летний Иваницкий днем 22 июля ушел за грибами в лес.
Snob.ru вчера в 05:57
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Культура

61-летняя Лариса Гузеева стала новой ведущей «Дома-2»

Заслуженная артистка РФ и член Союза кинематографистов России Лариса Андреевна Гузеева стала новой ведущей скандального шоу "Дом-2".
Российская газета 10:49
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Общество

Совладельцы РЕСО возместят ущерб азербайджанскому бизнесу в Москве

Совладелец страховой группы РЕСО миллиардер Сергей Саркисов обратился к представителям азербайджанской и армянской диаспор с призывом способствовать прекращению беспорядков в Москве на фоне обострения конфликта в Нагорном Карабахе.
РБК 02:16
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Авто

Hyundai начал продажи кроссовера с «механикой» без педали сцепления

Motor вчера в 09:32
Здоровье

Мурашко сообщил, что вакцинация от коронавируса будет добровольной

Вакцинация от коронавируса в России будет добровольной, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в эфире телеканала "Россия 1".
РИА Новости вчера в 13:55
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Армия и оружие

Украина назвала условие полного прекращения огня в Донбассе

Министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что полный и всеобъемлющий режим прекращения огня в Донбассе будет реализован только при условии соблюдения принципов соответствующего соглашения, зафиксированных с участием представителей ОБСЕ.
Lenta.ru 11:34
Происшествия

В Крыму затонул бронетранспортер при преодолении Керченского пролива

В Крыму затонула бронемашина БРДМ-2, форсировавшая Керченский пролив в рамках патриотической акции.
Панорама Ростова-на-Дону вчера в 08:39
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Происшествия

Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в аэропортах Москвы и Петербурга

«Поступило анонимное сообщение о минировании аэропортов Краснодара, Санкт-Петербурга и Москвы», — сказал представитель экстренных служб.
RT на русском 09:58
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Кино

Изображение Александра Друзя появилось на заставке сериала «Друзья»

Александра Друзя появилось на заставке проекта под названием «Друзи», в основе которого лежит американский сериал «Друзья».
Культуромания 12:10
Шоу-бизнес

Благодаря пяти продуктам Полина Гагарина похудела на 30 килограммов

Певице удалось сбросить 30 килограммов благодаря пяти продуктам. 80 килограммов — таким был вес Гагариной после рождения ребенка.
iReactor 10:49
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Интернет

Telegram в тестовом режиме запустил функцию видеозвонков на iOS

Мессенджер Telegram выпустил обновленную версию приложения для iOS, в которой в тестовом режиме появилась возможность совершать видеозвонки.
Агентство Телеграф 10:06
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Общество

Ученый назвал продукты, помогающие сохранить молодость кожи

РИА Новости 00:29
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Здоровье

Мясников назвал четыре ключевых показателя здоровья человека

Врач Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" перечислил критерии, по которым можно определить здоровье человека.
РИА Новости 10:13
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Политика

Строительство «Северного потока-2» приостановлено из-за нереста трески

Строительство «Северного потока-2» не ведется из-за нереста трески, сообщили немецкие СМИ.
Коммерсантъ вчера в 14:09
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Общество

Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат

Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru 24 июля в 03:56
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Общество

В России могут вырасти цены на домашний интернет и телевидение

Цены на домашний интернет и телевидение в России могут подняться до 15 процентов за этот год, пишет газета "Известия" со ссылкой на экспертов из различных компаний отрасли и исследование агентства iKS-Consulting.
РИА Новости вчера в 21:48
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Единоборства

Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом

Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Магомед Исмаилов в третьем раунде турнира АСА 107 отправил в нокаут Александра Емельяненко, рефери пришлось остановить бой, сообщает Sports.ru.
Полит.ру вчера в 04:05
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Происшествия

Суд арестовал трех участников драки между армянами и азербайджанцами

РБК вчера в 13:55
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Шоу-бизнес

Алла Пугачева получила рекордный гонорар за выступление на корпоративе

Звезде российской эстрады Алле Пугачевой удалось получить рекордный гонорар за корпоратив за всю историю российского шоу-бизнеса.
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Кино

В США скончался актер Джон Сэксон

За роль в фильме «Аппалуза» Джон Сэксон был представлен в номинации на лучшую мужскую роль второго плана на американской премии «Золотой глобус» в 1966 году.
RuNews24.ru 10:01
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Российский политический и государственный деятель. Губернатор Хабаровского края. Депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации V, VI, VII созывов.
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Субъект Российской Федерации, расположен на Дальнем Востоке России. Административный центр - город Хабаровск. Хабаровский край образован 20 октября 1938 года указом Президиума Верховного Совета СССР «О разделении Дальневосточного края на Хабаровский и Приморский края».
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