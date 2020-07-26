Общество
АиФ ХабаровскМихаил Дегтярев вышел к митингующим в Хабаровске
26 июля после 22 часов врио губернатора Хабаровского края вышел к митингующим под окнами Белого дома на площади Ленина в Хабаровске, сообщает «АиФ-Дальинформ».
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Армия и оружие
ДНР и ЛНР с 27 июля полностью прекращают боевые действия
Управление Народной милиции ДНР выпустило приказ о полном запрете на использование любого вида вооружения с 0:00 27 июля.
Российская газета 06:47
Общество
Дегтярев встретился с протестующими в поддержку Фургала
РИА Новости 08:16
Происшествия
Похищенного из роддома в Ростовской области младенца нашли в Калмыкии
Российская газета вчера в 09:54
Политика
Строительство «Северного потока-2» приостановлено из-за нереста трески
Строительство «Северного потока-2» не ведется из-за нереста трески, сообщили немецкие СМИ.
Коммерсантъ вчера в 14:09
Происшествия
В Крыму обнаружили тело пропавшего трехлетнего ребенка
Трехлетнего мальчика, пропавшего в селе Строгановка под Симферополем, нашли мертвым, сообщил журналистам глава МЧС Крыма Сергей Шахов.
РИА Новости 07:02
Политика
Санкции против России за подкуп талибов не попали в военный бюджет США
Новые санкции прошли мимо бюджета В одобренную сенатом версию оборонного бюджета США на 2021 финансовый год не вошли две поправки, предусматривавшие новые, очень жесткие санкции против России.
РБК 01:00
Общество
Минздрав спрогнозировал ситуацию с коронавирусом в России осенью
Заболеваемость COVID-19 осенью в России может вырасти, но значительного прироста новых случаев не ожидается.
BFM.ru вчера в 02:09
Общество
Страховщики нашли предлог не платить по ОСАГО
Из-за пандемии коронавируса некоторые автомобилисты отложили прохождение техосмотра, но при этом смогли оформить полис ОСАГО.
Газета.Ru вчера в 05:42
Общество
Доктор Мясников подверг критике дистанционное обучение в школах
Доктор Мясников раскритиковал дистанционное обучение в школах. Он считает его очень вредным для детей.
ToDay News Ufa 00:58
Единоборства
Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом
Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Магомед Исмаилов в третьем раунде турнира АСА 107 отправил в нокаут Александра Емельяненко, рефери пришлось остановить бой, сообщает Sports.ru.
Полит.ру вчера в 04:05
Армия и оружие
Минобороны объявило об испытаниях первой подлодки-носителя «Посейдона»
Министерство обороны России сообщило о начале испытаний первой атомной подводной лодки-носителя аппаратов "Посейдон".
Деловое.ТВ 05:33
Происшествия
В Абхазии на территории предприятия нашли более 2,5 миллиона патронов
Более 2,5 миллиона патронов разного калибра обнаружено на территории одного из предприятий Сухума, сообщает пресс-служба МВД Абхазии.
РИА Новости 06:47
Политика
МИД ответил на предложение Климкина сделать Крым проблемой для России
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала призыв экс-министра иностранных дел Украины Павла Климкина сделать из Крыма "внутреннюю и внешнюю проблему для России".
РИА Новости вчера в 12:44
Политика
Путин провел отдельную встречу с Шойгу после парада ВМФ
Российский президент Владимир Путин провел отдельную встречу с министром обороны Сергеем Шойгу на борту самолета после Главного военно-морского парада.
Газета.Ru 08:35
Общество
Интернет-омбудсмен счел неизбежным рост цен на доступ к Сети
Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев сообщил, что в ближайшее время в России «неизбежно» вырастут цены на доступ в интернет.
РБК 08:50
Происшествия
За сутки в Алтайском крае коронавирусом заразились 140 человек
За прошедшие сутки в Алтайском крае у 140 человек выявлено инфицирование коронавирусом, выздоровели 105 пациентов, скончались еще четыре носителя COVID-19, в том числе двое непосредственно от коронавируса и вызванных им осложнений.
Kursk.com 02:09
Общество
Совладельцы РЕСО возместят ущерб азербайджанскому бизнесу в Москве
Совладелец страховой группы РЕСО миллиардер Сергей Саркисов обратился к представителям азербайджанской и армянской диаспор с призывом способствовать прекращению беспорядков в Москве на фоне обострения конфликта в Нагорном Карабахе.
РБК 02:16
Экономика
Правительство одобрило выделение средств на выплаты безработным
Правительство одобрило выделение средств на выплату пособий безработным. Об этом сообщается на сайте кабмина.
РИА Новости вчера в 03:39
Шоу-бизнес
Гоша Куценко отреагировал на обвинения в домогательствах
Актер Гоша Куценко отреагировал на обвинения в домогательствах. На своей странице в Instagram он опубликовал видеообращение.
Культуромания 04:52
Музыка
Впервые за 39 лет поп-группа ABBA выпустит пять новых песен
Легендарная поп-группа ABBA записала пять новых композиций. Музыканты собираются познакомить поклонников с новинками в 2021 году.
iReactor 23 июля в 00:59
Происшествия
Затонувшую в Керченском проливе бронемашину могут поднять 26 июля
Керчь, Крым, 25 июля 2020, 20:54 — REGNUM Бронемашину, которая затонула в Керченском проливе, планируется поднять 26 июля.
REGNUM вчера в 13:54
Единоборства
Уиттакер победил Тилла в главном бою UFC в Абу-Даби
В главном бою вечера экс-чемпион UFC австралиец Роберт Уиттакер (21-5) победил по очкам британца Даррена Тилла (18-3-1).
News.ru вчера в 23:31
Политика
Foreign Policy: подход Трампа к борьбе с COVID нанёс США сильный удар
Как сообщает ToDay News Ufa, издание Foreign Policy написало, что подход Дональда Трампа к проблеме пандемии в США стал гвоздем в крышку гроба США.
ToDay News Ufa 03:28
Авто
BMW представила ограниченную серию кроссовера X7
Недавно немецкая компания BMW представила спецверсию кроссовера BMW X7 — Dark Shadow Edition, которая получила уникальный дизайн и расширенный список оборудования.
32CARS.ru 08:02
Общество
В Петербурге в честь Дня ВМФ дадут салют из трех тысяч фейерверков
В Санкт-Петербурге и Кронштадте в 22:30 артиллерийские расчеты Западного военного округа (ЗВО) дадут праздничный салют в честь Дня Военно-морского флота РФ.
Российская газета 08:51
Культура
Лариса Гузеева стала новой ведущей реалити-шоу «Дом-2»
Актриса Лариса Гузеева стала новой ведущей телепроекта "Дом-2". Как сообщают СМИ, артистке пообещали хороший гонорар.
Деловое.ТВ 05:31
Киберспорт
Rockstar анонсировала крупнейшее в истории обновление для GTA Online
Дата выхода обновления не анонсирована. Разработчики GTA Online также сообщили, что добавят новый контент в игру до конца лета.
CyberSport.ru 24 июля в 11:30
Шоу-бизнес
Полина Гагарина похудела на 30 килограммов благодаря пяти продуктам
Что касается правильного питания, то Гагарина предпочитает 5 продуктов, которые помогли ей сбросить 30 кило, Благодаря им она контролирует свой вес и не поправляется снова.
Комсомольская правда вчера в 18:15
Политика
Россия потеряла статус главного противника США
Помпео заявил о непримиримой борьбе до победного конца – только теперь противник не Москва, а Пекин.
Взгляд.ру вчера в 12:00