Общество

АиФ ХабаровскАиФ ХабаровскМихаил Дегтярев вышел к митингующим в Хабаровске

26 июля после 22 часов врио губернатора Хабаровского края вышел к митингующим под окнами Белого дома на площади Ленина в Хабаровске, сообщает «АиФ-Дальинформ».
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Михаил Дегтярев вышел к митингующим в Хабаровске

АиФ Хабаровск09:01

Михаил Дегтярев вышел к митингующим в Хабаровске

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Михаил Дегтярев вышел к митингующим в Хабаровске

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В Хабаровске Михаил Дегтярев вышел к митингующим

Transsibinfo08:51

Дегтярев развернул свой автомобиль и вышел к митингующим жителям Хабаровска

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В Крыму обнаружили тело пропавшего трехлетнего ребенка

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Новые санкции прошли мимо бюджета В одобренную сенатом версию оборонного бюджета США на 2021 финансовый год не вошли две поправки, предусматривавшие новые, очень жесткие санкции против России.
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Минздрав спрогнозировал ситуацию с коронавирусом в России осенью

Заболеваемость COVID-19 осенью в России может вырасти, но значительного прироста новых случаев не ожидается.
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Доктор Мясников раскритиковал дистанционное обучение в школах. Он считает его очень вредным для детей.
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Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом

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Армия и оружие

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Министерство обороны России сообщило о начале испытаний первой атомной подводной лодки-носителя аппаратов "Посейдон".
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Более 2,5 миллиона патронов разного калибра обнаружено на территории одного из предприятий Сухума, сообщает пресс-служба МВД Абхазии.
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МИД ответил на предложение Климкина сделать Крым проблемой для России

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала призыв экс-министра иностранных дел Украины Павла Климкина сделать из Крыма "внутреннюю и внешнюю проблему для России".
РИА Новости вчера в 12:44
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Путин провел отдельную встречу с Шойгу после парада ВМФ

Российский президент Владимир Путин провел отдельную встречу с министром обороны Сергеем Шойгу на борту самолета после Главного военно-морского парада.
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Совладелец страховой группы РЕСО миллиардер Сергей Саркисов обратился к представителям азербайджанской и армянской диаспор с призывом способствовать прекращению беспорядков в Москве на фоне обострения конфликта в Нагорном Карабахе.
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Впервые за 39 лет поп-группа ABBA выпустит пять новых песен

Легендарная поп-группа ABBA записала пять новых композиций. Музыканты собираются познакомить поклонников с новинками в 2021 году.
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В Санкт-Петербурге из-за взрыва бочек с квасом пострадал один человек

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Затонувшую в Керченском проливе бронемашину могут поднять 26 июля

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Уиттакер победил Тилла в главном бою UFC в Абу-Даби

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В Петербурге в честь Дня ВМФ дадут салют из трех тысяч фейерверков

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Российский политический и государственный деятель. Губернатор Хабаровского края. Депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации V, VI, VII созывов.
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