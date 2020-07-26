26 июля после 22 часов врио губернатора Хабаровского края вышел к митингующим под окнами Белого дома на площади Ленина в Хабаровске, сообщает «АиФ-Дальинформ».

Михаил Дегтярев вышел к митингующим в Хабаровске

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