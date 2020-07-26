Общество
АиФ ХабаровскМихаил Дегтярев вышел к митингующим в Хабаровске
26 июля после 22 часов врио губернатора Хабаровского края вышел к митингующим под окнами Белого дома на площади Ленина в Хабаровске, сообщает «АиФ-Дальинформ».
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Дегтярев поддержал требования митингующих об открытом суде над Фургалом в Хабаровске
Хабаров.todayвчера в 23:33
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Общество
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru 24 июля в 03:56
Общество
Выплату до 24 тысяч подготовили в ПФР некоторым категориям россиян
Если гражданин перечислил на счет своей накопительной пенсии сумму от 2 до 12 тысяч рублей, то сможет рассчитывать на получение удвоенной суммы.
Политика Сегодня 10:44
Происшествия
Похищенного из роддома в Ростовской области младенца нашли в Калмыкии
Новорожденный мальчик, похищенный из роддома в Сальске Ростовской области, обнаружен в Калмыкии.
Российская газета вчера в 09:54
Политика
Путин раскритиковал постановление Верховной рады о местных выборах
Ранее Верховная рада назначила на 25 октября очередные местные выборы, при этом на неподконтрольных Киеву территориях они не состоятся.
РИА Новости 13:46
Армия и оружие
За сутки 73 российских военных выздоровели от коронавируса
За прошедшие сутки 73 российских военных вылечились от коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 15:14
Общество
МЧС предупредило жителей Подмосковья о грозе и усилении ветра
МЧС сообщило, что в Московской области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия до конца 26 июля.
Газета.Ru 12:39
Общество
Повышенные пенсии и пособия россиянам начнут выплачивать с 1 августа
С 1 августа в силу вступает ряд законодательных инициатив, среди которых есть регламентирующие повышение пенсий для трех категории граждан.
Деловое.ТВ 09:37
Футбол
РФС подписал соглашения о сотрудничестве с шестью регионами
Российский футбольный союз (РФС) подписал соглашения о сотрудничестве и взаимодействии с Министерством спорта, а также администрациями и Федерациями футбола Пермского края, Курганской, Омской, Свердловской, Тюменской и Ульяновской областей.
Спорт день за днем вчера в 11:14
Футбол
«Астон Вилла» сыграла вничью с «Вест Хэмом» и сохранила прописку в АПЛ
Ничья позволила «Астон Вилле» набрать 35 очков. Клуб по итогам сезона занял 17-ю позицию и сохранил прописку в АПЛ.
Lenta.ru 13:19
Общество
В Хабаровске завершилась несанкционированная акция в поддержку Фургала
Газета.Ru вчера в 11:37
Культура
61-летняя Лариса Гузеева стала новой ведущей «Дома-2»
Заслуженная артистка РФ и член Союза кинематографистов России Лариса Андреевна Гузеева стала новой ведущей скандального шоу "Дом-2".
Российская газета 10:49
Единоборства
Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом
Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Магомед Исмаилов в третьем раунде турнира АСА 107 отправил в нокаут Александра Емельяненко, рефери пришлось остановить бой, сообщает Sports.ru.
Полит.ру вчера в 04:05
Общество
Хабаровчане защитили Дегтярева от рецидивиста с туберкулезом
Как утверждают авторы Telegram-канала «Меркури», среди местных этот деятель известен не только кличкой и тремя судимостями, но и тем, что болеет открытой формой туберкулеза.
ФАН 10:29
Происшествия
Затонувшую в Керченском проливе бронемашину могут поднять 26 июля
Керчь, Крым, 25 июля 2020, 20:54 — REGNUM Бронемашину, которая затонула в Керченском проливе, планируется поднять 26 июля.
REGNUM вчера в 13:54
Кино
Marvel показала первые две минуты фильма «Новые мутанты»
Слово и Дело вчера в 08:21
Происшествия
В Берлине автомобиль наехал на семерых пешеходов
Автомобиль въехал в толпу людей в столице Германии, в результате чего семь человек получили ранения.
Коммерсантъ 04:27
Происшествия
Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в аэропортах Москвы и Петербурга
«Поступило анонимное сообщение о минировании аэропортов Краснодара, Санкт-Петербурга и Москвы», — сказал представитель экстренных служб.
RT на русском 09:58
Гаджеты
Эксперты прогнозируют низкий спрос на новые iPhone
Специалисты исследовательской организации Wolfe Research заявили, что применение технологии 5G не сможет гарантировать компании Apple рост поставок новых iPhone, пишет ИА REGNUM со ссылкой на Bloomberg.2020 год стал удачным в плане финансовых показателей компании из Купертино – акции компании смогли увеличиться в стоимости на четверть с начала года.
UfaTime.ru 08:45
Армия и оружие
ДНР и ЛНР с 27 июля полностью прекращают боевые действия
Управление Народной милиции ДНР выпустило приказ о полном запрете на использование любого вида вооружения с 0:00 27 июля.
Российская газета 06:47
Футбол
Президент «Сельты» рассказал, что клубу будет тяжело выкупить Смолова
Президент «Сельты» Карлос Моуриньо рассказал, почему клуб не сможет подписать форварда Федора Смолова.
Спорт-Экспресс 13:13
Авто
Ford расширит линейку нового Bronco версией с кузовом пикап
Как пишет издание Automobile, новый пикап Ford Bronco может стать конкурентом для модели Jeep Gladiator.
Тарантас Ньюс 24 июля в 05:20
Общество
Российский сериал «Чики» обвинили в пропаганде ЛГБТ
РБК вчера в 17:42
Здоровье
В Депздраве назвали отличия COVID-19 от гриппа
Тяжельников отметил, что симптоматика гриппа хорошо изучена и четко описана, в то время как коронавирус может проявляться по-разному.
РБК 05:38
Общество
В Ираке на военной базе прогремели два взрыва из-за жары
Несколько взрывов прогремели на военной базе Сакр к югу от Багдада, причиной этого стала экстремальная жара и неправильное хранение боеприпасов, заявила пресс-служба органов безопасности Ирака.
РИА Новости 12:54
Финансы
С какими курсами доллар и евро встретят сентябрь
Планка коридора пары евро / рубль может легко задраться и существенно выше 85 рублей, но не факт, что надолго.
Российская газета вчера в 23:00
Здоровье
Мурашко сообщил, что вакцинация от коронавируса будет добровольной
Вакцинация от коронавируса в России будет добровольной, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в эфире телеканала "Россия 1".
РИА Новости вчера в 13:55
Шоу-бизнес
Голливудская актриса Оливия де Хэвилленд умерла на 105-м году жизни
Дама Оливия де Хэвилленд родилась в семье британцев Токио, где ее отец вел адвокатскую практику. Карьеру актрисы она начала в 1930-е годы.
Интерфакс 12:26