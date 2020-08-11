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Реальное время
Реальное время

Михаил Ефремов госпитализирован из здания суда

Врачи скорой помощи госпитализировали актера Михаила Ефремова из здания Пресненского суда в Москве, сообщает ТАСС. "Мне нужно четыре человека, чтобы вынести его", — сказала одна из врачей, выйдя из комнаты приставов, где артисту оказывали помощь.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Ефремова госпитализировали из здания суда. У него случился инсульт

МОСКВА, 11 августа. / ТАСС/. Врачи поставили актеру Михаилу Ефремову, доставленному в Боткинскую больницу из Пресненского суда Москвы, диагноз "инсульт", сейчас он находится в реанимации.
ТАСС07:28
Подробнее о событии
РИА Новости

Опубликовано видео госпитализации Ефремова из зала суда

РИА Новости11:40
РБК

Ефремова госпитализировали из зала суда

РБК08:26
Российская газета

Ефремова увезли на скорой с заседания суда

Российская газета07:56
Ёлдаш

Ефремова госпитализировали прямо из зала судебного заседания

Ёлдаш07:37
Интерфакс

Михаила Ефремова госпитализировали из зала суда

Интерфакс07:46
ТАСС

Ефремов с трудом смог выйти из машины ФСИН, доставившей его на заседание суда

ТАСС07:24
RT на русском

Михаила Ефремова госпитализируют из здания суда

RT на русском08:13

Россия получила запрос на 1 млрд доз вакцины против коронавируса

Во вторник, на конференции, посвященной регистрации первой российской вакцины против коронавируса «Спутник V», генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что фонд уже получил запросы на 1 млрд доз этой вакцины.
РБК07:45
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ВВП России во втором квартале упал на 8,5%

По оценкам Банка России (ЦБ), во втором квартале 2020 года падение ВВП страны составляет 9–10%, а по итогам года российская экономика снизится на 4,5–5,5%. Восстановление может занять более полутора лет, полагает глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
Коммерсантъ12:36
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Боррель объявил о возможных санкциях ЕС против Белоруссии

Брюссель, 11 августа 2020, 20:34 — REGNUM Санкции могут быть введены против Белоруссии со стороны Европейского союза, сообщил 11 августа в своём заявлении верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
REGNUM13:34
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Жена Цепкало призвала мировое сообщество признать победу Тихановской

Супруга экс-кандидата в президенты Валерия Цепкало Вероника записала видеообращение в поддержку Светланы Тихановской, в нем она призвала международное сообщество признать кандидата от оппозиции единственным легитимно избранным президентом Белоруссии.
РИА Новости12:37
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Минтруд предложил увеличить пособия на детей ряду семей

Минтруд России прорабатывает возможность увеличения пособий на детей от трех до семи лет для семей, среднедушевой доход в которых не достигает уровня прожиточного минимума с учетом текущего размера пособий, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе министерства.
Ведомости10:58
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В Крыму отказались от украинского статуса коренного народа для татар

Депутат Госдумы РФ от Севастополя и Крыма в эфире НСН уличил Зеленского «в пиаре на людях» в связи с его предложением присвоить крымским татарам статус коренного народа Украины.
Национальная служба новостейвчера в 10:45
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В Госдуме назвали результат Лукашенко на выборах сфальсифицированным

Кто-то уже успел сказать, что Лукашенко выиграл выборы, но проиграл страну – так вот это связано с его крайне эгоистичной политикой, смысл которой состоит в сохранении режима личной власти.
Газета.Ruвчера в 07:36
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