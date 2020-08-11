Михаил Ефремов госпитализирован из здания суда

Царьград 16 21

Врачи скорой помощи госпитализировали актера Михаила Ефремова из здания Пресненского суда в Москве, сообщает ТАСС. "Мне нужно четыре человека, чтобы вынести его", — сказала одна из врачей, выйдя из комнаты приставов, где артисту оказывали помощь.