Михаил Ефремов госпитализирован из здания суда
Врачи скорой помощи госпитализировали актера Михаила Ефремова из здания Пресненского суда в Москве, сообщает ТАСС. "Мне нужно четыре человека, чтобы вынести его", — сказала одна из врачей, выйдя из комнаты приставов, где артисту оказывали помощь.В источнике
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Ефремова госпитализировали из здания суда. У него случился инсульт
МОСКВА, 11 августа. / ТАСС/. Врачи поставили актеру Михаилу Ефремову, доставленному в Боткинскую больницу из Пресненского суда Москвы, диагноз "инсульт", сейчас он находится в реанимации.
ТАСС07:28
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